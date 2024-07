Dan odluke u Francuskoj, policija na ulicama: ‘Kao građanski rat, bojimo se što se može dogoditi’

Autor: M.P.

Francuzi danas izlaze na drugi krug parlamentarnih izbora koji se smatraju najznačajnim u posljednjih nekoliko godina, s krajnjom desnicom koja se nada povijesnoj pobjedi, ali neki predviđaju da će politički zastoj biti vjerojatniji rezultat.

Ovo je prvi put da je antiimigracijsko Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen i Jordana Bardelle imao realnu priliku voditi vladu i preuzeti izravnu kontrolu nad Narodnom skupštinom.

No, nakon pobjede RN-a u prvom krugu prijevremenih parlamentarnih izbora prošle nedjelje, stotine protukandidata su odustale od izbora kako bi drugima dale bolje šanse da poraze krajnju desnicu. Kakav god bio rezultat, teško je da će predsjednik Emmanuel Macron polučiti veliki uspjeh.

30 tisuća policajaca na ulicama, raste strah od nasilja

Prije četiri tjedna rekao je da je odgovorno rješenje raspisati prijevremene izbore kao odgovor na pobjedu RN-a na europskim izborima, nekoliko minuta nakon što ga je 28-godišnji čelnik stranke Jordan Bardella izazvao da to učini. Izbori u dva kruga bili su šok za zemlju koja se sprema za početak Olimpijskih igara u Parizu 26. srpnja. Snage sigurnosti su pojačane i sada je 30.000 policajaca raspoređeno za razdoblje pojačanih političkih napetosti.

Strahuje se od nasilja u Parizu i drugim francuskim gradovima, bez obzira na ishod glasovanja, a planirani prosvjed ispred Narodne skupštine u nedjelju navečer je zabranjen. U Dreuxu, povijesnom starom gradu na putu za Normandiju, nedjeljno glasovanje pada na dan prolaska olimpijskog plamena. “Za nas je to golema stvar, veća od izbora”, kaže Pauline iz turističkog ureda.

Plamen putuje Francuskom gotovo dva mjeseca, a Dreux je isplanirao vikend svečanosti kako bi obilježio njegov dolazak. “Macron je trebao pričekati do završetka Olimpijskih igara”, rekao je Antoine, stanovnik Dreuxa, za BBC.

🔴Paris, France 🇫🇷

La France après 7 ans de règne de Macron. Des élections législatives qui ont l’apparence de la guerre civile. pic.twitter.com/uKdEN3odDc





— Rafael Sereti 🇫🇷 (@RafaelSereti) July 6, 2024

Ljevica i liberali povukli taktičke poteze

Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen bilo je najuspješnije u prvom krugu s trećinom osvojinih glasova, što je otvorilo put sastavljanju prve krajnje desne francuske vlade nakon Drugog svjetskog rata. Zbog specifičnosti francuskog izbornog sustava prvi krug, međutim, nije presudan.









Francuska je podijeljena u 577 izbornih jedinica i u svakoj se bira jedan zastupnik. Za ulazak u parlament u prvom krugu potrebna je apsolutna većina glasova. U suprotnom, svi kandidati koji osvoje više od 12.5 posto glasova ulaze u drugi. U prvom krugu izabrano je samo 76 zastupnika, a u svim ostalim jedinicama trebali su se u drugom krugu voditi četveroboji, troboji ili dvoboji za pobjedu.

Međutim, sustav omogućuje strankama centra, ljevice i liberalima da se taktički dogovore i ostave u utrci samo onog kandidata koji ima najbolju poziciju za pobjedu protiv kandidata RN-a, a ostale povuku i tako spriječe rasipanje glasova. Pošto su ‘mainstream’ stranke uspjele dogovoriti zajednički nastup protiv RN-a, ankete predviđaju da će broj zastupnika krajnje desnice biti manji od prvotno očekivanog.

Le Pen: ‘Trebamo sve glasove, izađite na izbore’

Marine Le Pen se ne predaje i tvrdi da “republikanska fronta” glavnih stranaka pokazuje prezir prema njezinim glasačima i stoga ih poziva da se masovno izađu na drugi krug izbora. “Stječe se dojam da je sve ovo osmišljeno kako bi se demotivirali naši glasači. Srećom, poznajem ih i znam da su jako motivirani, pa im kažem, ‘idite i glasajte'”, rekla je Le Pen za radio Europe 1 i CNews TV .

“Trebamo sve”, naglasila je. Razne ankete predviđaju da će RN osvojiti od minimalno 175 do najviše 230 mjesta u parlamentu. Za većinu je potrebno 289.

Ujedinjena ljevica (Nova narodna fronta, NFP) mogla bi dobiti od 145 do 175 mandata, a liberalna koalicija Zajedno predsjednika Emmanuela Macrona od 130 do 160 mjesta. No zastupnik Europskog parlamenta Raphael Glucksmann, jedan od političkih vođa NFP-a, upozorio je da nitko ne bi trebao uzimati te ankete zdravo za gotovo.

“Komentatori i političari već govore kao da RN nema apsolutnu većinu i čestitaju si što su ih uspjeli blokirati. Mislim da bi to moglo demobilizirati birače i zabrinut sam. Postoji plimni val u korist RN-a, “ rekao je za RTL radio.

🔴Live: Polls open for second round of France’s snap legislative elections

➡️ https://t.co/OA8xVEnDm0 pic.twitter.com/aGcToCwAPe — FRANCE 24 (@FRANCE24) July 7, 2024

Građani zabrinuti: Bojimo se što se može dogoditi

“Bojimo se onoga što bi se moglo dogoditi”, rekla je Amel (34) za CNBC uoči posljednjeg kruga glasovanja na prijevremenim izborima u Francuskoj ovog vikenda.

“Zabrinuta sam za budućnost zemlje. Mislim da je sve gore i gore”, rekla je Amel, koja je navela samo svoje ime zbog osjetljive prirode situacije. “Bit će to kao neka vrsta građanskog rata. Nadam se da do toga neće doći, ali ljudi se jednostavno više neće miješati i bojat će se jedni drugih. A ovo je jako zastrašujuće.”

Oprezni su i anketari. Neizvjesno je hoće li se birači složiti s ovim naporima da se blokira RN. “Velika je nepoznanica veličina republikanske fronte … hoće li birač ljevice glasati za kandidata desnice ili za kandidata iz Macronovog tabora?”, rekao je anketar IFOP-a Jerome Fourquet na radiju RMC.

Ako glasovanje bude u skladu s najnovijim istraživanjima, izbori će rezultirati parlamentom bez jasne većine i vjerojatno mukotrpnim pregovorima stranka kojima je jedino zajedničko da su protiv Le Pen. A to bi, pak, moglo donijeti političku neizvjesnost, opstrukciju donošenja zakona i provođenja politika te usporavanje ekonomskih reformi.