‘DAN D’ U TURSKOJ? CIJELI SVIJET OVO ČEKA: Najavljen sastanak Lavrova i Kulebe. Ukrajina pokrenula protunapad da obrani Kijev

Petnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, broj izbjeglica koje bježe od rata raste iz dana u dan. Ruska vojska izolirala je grad Mariupolj na jugu Ukrajine. Ukrajina je objavila da je u Mariupolju bombardirano rodilište i dječja bolnica. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski dao je veliki intervju u kojem kaže da je jedini izlazi iz ove situacije kompromis na koji mora biti spremna i Rusija te direktni pregovori s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Čeka se nova runda pregovora između Kijeva i Moskve, danas poslijepodne održat će se važan sastanak ruskog i ukrajinskog ministra vanjskih poslova u Turskoj. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

07:40 Troje poginulih u ruskom bombardiranju regije Sumi

Troje ljudi poginulo je u noći na četvrtak kada su ruski zrakoplovi bombardirali grad Ohtirku u regiji Sumi, kazali su lokalni dužnosnici koje prenosi BBC. Među poginulima je 13-ogodišnji dječak i dvije žene. Čelnik regionalne uprave Dmitro Živicki rekao je da su pogođeni stambena područja i plinovod, nešto iza ponoći po lokalnom vremenu. Desetak minuta nakon toga, predgrađa Sumija također su bombardirala. Živicki je rekao i da se očekuje da će se humanitarni koridori otvoriti u 9 sati po lokalnom vremenu kako bi se evakuirali civili. U srijedu je oko pet tisuća civila evakuirano iz Sumija, regionalnog glavnog grada koji se nalazi pod teškim ruskim bombardiranjem već danima.

07:30 Američke procjene: Poginulo oko 6000 ruskih vojnika

Moguće da je od početka invazije na Ukrajinu poginulo 6.000 ruskih vojnika, procjenjuje američki dužnosnik koji je upozorio da je teško napraviti točnu procjenu borbenih žrtava, navodi CNN. Kaže da bi broj poginulih ruskih vojnika mogao biti i veći, a najnovija procjena dolazi nakon što je čelnik Obrambene obavještajne agencije general-pukovnik Scott Berrier rekao Odboru za obavještajne poslove u utorak da obavještajna zajednica procjenjuje kako je 2000 do 4000 ruskih vojnika ubijeno u Ukrajini. Broj ranjenih mogao bi biti tri puta veći, dodao je.

07:00 Ukrajina: Pokrenuli smo protunapad da obranimo Kijev

Ukrajinska vojska pokrenula je protunapad na ruske snage kako bi obranila glavni grad Kijev, objavio je ukrajinski javni servis Suspline citirajući savjetnika ministra unutarnjih poslova. “Noć je bila prilično teška, ali općenito možemo reći da je ukrajinska vojska izvršila protunapad u blizini Kijeva”, rekao je Vadim Denisenko. “Postrojili smo pet tenkova. Ujutro su se čule topničke borbe u Kijevu na zapadnoj periferiji. Sada se vode borbe. Još nema daljnjih detaljnih informacija”, dodao je. BBC nije uspio potvrditi ovu tvrdnju.

06:30 Nova runda pregovora

Danas se na novoj rundi pregovora sastaju ruski i ukrajinski ministri vanjskih poslova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji ojačava napore medijacije od početka krize, ocijenio je u srijedu da “Turska može istovremeno razgovarati i s Ukrajinom i s Rusijom”. “Radimo na tome da se izbjegne da se kriza pretvori u tragediju”, naglasio je. Kuleba je u srijedu u video snimci na Facebooku rekao da će učiniti sve kako bi pregovori bili što je moguće učinkovitiji, istovremeno rekavši kako ima “ograničena očekivanja”.

05:30 Osuda bombardiranja bolnice

Glavni tajnik UN-a António Guterres osudio je bombaški napad na dječju bolnicu i rodilište u Mariupolju, nazvavši ga “strašnim”.

Today’s attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children’s wards are located, is horrific.









Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.

This senseless violence must stop.

End the bloodshed now.









— António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022