DAMIR VANĐELIĆ PODNIO OSTAVKU! Šef Fonda za obnovu odlazi: O mogućoj ostavci govorio početkom godine! Razloge nije teško pogoditi!

Autor: N.K

Šef Fonda za obnovu Damir Vanđelić podnio je ostavku, javlja Jutarnji.

Konkretni razlozi nisu poznati, a Vanđelić danas nije želio komentirati. Poručio je tek da će sutra sve objasniti.

Inače, razlozi se za takav njegov potez itekako mogu pronaći. Otkako je preuzeo vođenje Fonda, nerijetko je u javnosti kritizirao Ministarstvo, a samim time i Vladu da je cijeli sustav naprosto pre spor.

Osim toga, Vanđelić je otpočetka govorio kako će otići s te pozicije ukoliko ne bude zadovoljan svojim radom ili ako vidi da stvari ne idu onako kako bi trebale ići. Drugi razlog za ostavku Vanđelić je pronalazio u eventualnoj uspješnosti njegova vođenja.

Naime, on je još početkom godine govorio kako će ostati onoliko koliko je potrebno da se uspostave dobri procesi i obnova profunkcionira. S obzirom na to da obnova i dalje praktički nije krenula, razloge njegove ostavke mogli bismo tražiti u lošim odnosima s Vladom i lošoj komunikaciji s Ministarstvom.

Ovako je govorio u Veljači

“Od samog početka nije bila moja ideja da preuzmem vođenje Fonda za obnovu. Ta ideja je došla od samog premijera, bio sam zamoljen da pomognem oko toga. Unutar toga ja sam rekao da nemam namjeru to voditi četiri ili osam godina, nego kanim to postaviti na noge i molio sam slobodu koju zaista zasad imam, da to postavim po svim ovim elementima u smislu efikasnosti, transparentnosti i antikoruptivnim procesima u Fondu”, kaže i dodaje:

“Kada se to dovrši i obnova krene, kada krenemo obnavljati 10, 20, 50, 100 kuća i riješimo 50, 100 privremenih smještaja i dokazano se vidi da ti procesi funkcioniraju i da je sve uhodano, ja smatram da je moj posao uspostavljanja cijele aktivnosti gotov”, kaže Vanđelić.

“Nakon toga, ako ću bit uspješan, ja ću zamoliti da me oslobode te dužnosti i da se bavim nečim drugim. To je bila ideja i takav je bio dogovor od početka”, kazao je vanđelić.