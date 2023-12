Dalmatince rano jutros probudio potres: ‘Zvučalo je poput oluje, stvari su se počele micati’

Rano jutros Splićane je iz sna probudio potres. Na društvenim mrežama moglo se pročitati da je bio kratak, ali snažan.

Ono što zbunjuje da u doba kad su ljudi u Dalmaciji počeli pisati potresu, najbliži zabilježen kod Bihaća.

Kako javlja EMSC, u 6:32 po našem vremenu 15 kilometara od Sanskog Mosta u Bosni i Hercegovini zabilježen je potres od 2.8 po Richteru, a na karti EMSC-a je vidljivo da najviše potresu stiže iz Dalmacije.

#Earthquake 15 km SW of Sanski Most (Bosnia & Herzegovina) 13 min ago (local time 06:32:57).

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2023