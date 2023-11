Dalmacijom zalepršale pahulje, viju sjeverni vjetar i bura: Evo kako će započeti tjedan

Ciklonalni centar u subotu se premjestio nad istok Balkanskog poluotoka, a nad Jadran se slila velika količine vrlo hladnog kontinentalnog zraka. Zato je diljem Jadrana tijekom vikenda vrlo hladn0.

Tek je na Palagruži i na dubrovačkom području bilo nešto toplije.





U nedjelju će u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a povremeno su mogući lokalni pljuskovi snijega. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka prema otvorenom moru gdje može pasti i malo kiše.

Bura okreće na jugo

U unutrašnjosti mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jak i vrlo jak sjeverni vjetar i bura u slabljenju i navečer u okretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 8 i 12 °C, javlja DHMZ.

Temperature zraka u 22 sata u subotu

Najhladnije je sinoć bilo u planinama. Na najvišem vrhu Mosora, Velikom Kablu, temperatura je pala na -7°C, a još je hladnije bilo na Dinari. Sinjal, koji je najviši vrh Hrvatske, mjeri -11°C, što je najniža temperatura zraka u Hrvatskoj. Susjedna Velika Duvjakuša mjeri -10°C uz udare bure na pragu orkanskih vrijednosti i osjet hladnoće od ekstremnih -22°C.

Snježnih pahulja je oko 22 sata bilo u dijelu Kaštela, što se može vidjeti u videu iz Sućurca:

Početak novog tjedna donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s maglom.









Na Jadranu i uz njega mjestimice kiša, osobito poslijepodne i navečer. Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -5 do -1, na Jadranu između 3 i 8. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 14 °C.