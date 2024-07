Dalija Orešković oživljava karijeru i sprema nešto opako: Spasit će posrnulu stranku

Autor: Željka Babić/7dnevno

Anketa koja je proteklog tjedna bila objavljena, a po kojoj SDP može u ovom trenutku dohvatiti čak 25 posto birača, što je gotovo deset posto više nego što je bilo na proljeće, okuražila je vrh te stranke da počne planirati nove korake. Izbori za novo vodstvo u SDP-u se održavaju 14. rujna, a u ovom trenutku izgledan je samo jedan kandidat za novog predsjednika, Siniša Hajdaš Dončić.

On je jasno rekao da je njegov plan jačanje stranke na lokalnim izborima iduće godine jer su u partiji sigurni da će prije toga njihov kandidat Zoran Milanović svakako osvojiti i predsjedničke izbore. Zato su koncentrirani već sad na lokalne izbore koji slijede 2025., osim vlasti u zagorskoj i riječkoj županiji, sada im je cilj pokušati dobiti svoje župane i u Koprivnici i Istri, kako je Hajdaš već javno najavio.

Ali posebno iznenađenje pripremaju u Zagrebu, nova je ideja da kandidatkinja SDP-a bude izvanstranačka osoba, odnosno nezavisna Dalija Orešković. Ona je na listi SDP-a ušla u Sabor 17. travnja, a bila je i na listi za Bruxelles. Nije članica SDP-a, ali je već neko vrijeme adut u njihovu rukavu, i to iz dva razloga, prvo, ne boji se “baciti s litice” pred birače i ne odbija nijednu priliku da se kandidira, čak i kad je rezultat krajnje neizvjestan. I drugo, činjenica da nije članica stranke, daje joj širinu da govori o više tema nego što to mogu socijaldemokrati koji moraju biti na liniji partije. Dalija uživa određenu popularnost u javnosti, iako je njezina Stranka s imenom i prezimenom (prije toga Start) zapravo propala i ona je danas potpuno osamljena ako ne bi bila vezana uz SDP.

Rast popularnosti

Na izborima u travnju Dalija Orešković dobila je u prvoj izbornoj jedinici više od 11.000 preferencijalnih glasova, odmah iza nositelja Arsena Bauka, odnosno čak 20 posto glasova birača SDP-ove liste u toj jedinici, to jest Zagrebu. Iz toga u SDP-u zaključuju da ona ima veću popularnost od Bauka koji je morao nositi listu jer je Ustavni sud Zoranu Milanoviću zabranio kandidaturu, ali u gradu Zagrebu Dalija je po njima popularnija od bilo kojeg zagrebačkog SDP-ovca.

Bauk je glasove dobio jer je bio prvi na listi, ali jasno je da na lokalnim izborima njegovo ime nije opcija. Partiju u Zagrebu već neko vrijeme vodi doktor Branko Kolarić, koji je u Tomaševićevoj vlasti dobio mjesto ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Tamo korektno obavlja posao, ali zapravo je široj javnosti slabo poznat – na parlamentarnim izborima dobio je oko 900 preferencijalnih glasova, dakle u glavnom gradu malo tko uopće za njega zna. Njegove političke izjave praktički su nepostojeće, iako vrijedno kao vršitelj dužnosti već neko vrijeme vodi organizaciju.









Ali na izborima za predsjednika SDP-a u Zagrebu imat će opasnog protukandidata, bivšeg tajnika stranke Igora Dragovana. On je nakon europskih izbora definitivno prerezao i odlučio kandidirati se za šefa partije u glavnom gradu. Prije toga, kao prvi suradnik Biljane Borzan odradio je njezinu kampanju na terenu u cijeloj Hrvatskoj i upravo je ona postala osoba s najvećim brojem preferencijskih glasova ikad. Dragovan je dugo bio u sjeni, otkako ga je sada već davnih dana Davor Bernardić bio smijenio na Ibleru. Tada je Dragovan ostao i bez Sabora i bez Iblera pa ga je udomila Biljana Borzan koja ga je zaposlila u svom uredu u Hrvatskoj. Tamo uglavnom nije radio ništa, ali je smišljao kampanju za novi mandat Biljane Borzan i odradio je posao odlično na izborima u lipnju ove godine. U međuvremenu, njegova supruga Melita Mulić postala je savjetnica predsjednika Milanovića na Pantovčaku, s resorom civilnog društva i udruga, tako da partija istovremeno hrani oba člana obitelji Dragovan, ali sad je vrijeme da se bivši glavni tajnik vrati izravno u politiku.

Ubiranje lovorika

On i Kolarić borit će se na izborima u stranci za Zagreb, ali budući izgledni predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da uopće ne znači da će novi gradski predsjednik biti i kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba. Zato se i pojavilo ime Dalije Orešković, čija slava zbog rušenja Karamarkove vlade nikad nije prošla.

Tada je bila predsjednica Povjerenstva za sukob interesa i nakon što je dokazala da je supruga Tomislava Karamarka kao konzultantica bila u sukobu interesa jer je savjetovala INA-u dok je Karamarko bio u vladi Tihomira Oreškovića, kako je poznato, Karamarko je morao odstupiti, a vlada je propala. Dalija se u tom vremenu junački držala i njezina slava zbog rušenja jedne HDZ-ove vlade u očima birača ljevice očito nikad neće ni proći. I danas zbog tog slučaja iz sada već davne 2016. godine Dalija Orešković ubire lovorike i to je razlog što ju je SDP spreman zamoliti da im treći put pomogne i prihvati kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba 2025.









Ovoga puta, što je kandidat Hajdaš Dončić vrlo jasno rekao, neće se dogoditi da SDP nema svog kandidata za gradonačelnika i iako je u koaliciji s Možemo i Tomislavom Tomaševićem, SDP će ići protiv njega, bar u prvom krugu, a naravno da će u slučaju da kandidatura Dalije Orešković podbaci, SDP kasnije podržati Tomaševića. No, procjenjuju da gradonačelnik Tomašević više nema šanse ostvariti tako velike postotke kao 2021. pa računaju da Dalija sa SDP-ovom podrškom može osvojiti najmanje 15, a možda i 20 posto glasova. Ako kandidata bude više od tri ili četiri, a sigurno će biti jer će svog kandidata imati i Možemo, i HDZ, i SDP i DP, možda i Most i tko zna tko još, to čak može biti teoretski i dovoljno za potencijalni ulazak u drugi krug, a onda tko zna, smatraju u SDP-u.

Nema štete

Znaju da ni Kolarić ni Dragovan niti mogu dobiti toliko glasova, niti mogu i žele raditi posao gradonačelnika, čak i kad bi u tome nekim čudom uspjeli. Nitko ne želi ni misliti na posljednju kandidaturu 2021., kad se za to mjesto borio Joško Klisović sa sloganom o “mirnom čovjeku za Zagreb”, čime je u startu izgubio izbore.

Poanta priče jest u tome da Daliji Orešković pobjeda na tim izborima nije imperativ, ona je spremna baciti se u tu borbu, pa čak i ako treba časno izgubiti, a upravo to ljudima u SDP-u najviše odgovara. Ako Dalija ostvari dobar rezultat, oni će si pisati to u vlastitu korist. A ako rezultat i ne bude dobar, nikom ništa, SDP neće biti gubitnik, nego će to biti ona sama kao kandidatkinja. Budući da je zastupnica u Saboru, nikakve veće štete neće biti ni za nju jer će se naprosto vratiti u saborske klupe.

Ima, međutim, još jedna mala kvaka 22 u ovom planu Iblera, a to je činjenica da se prije lokalnih izbora još moraju održati spomenuti izbori za šefa partije u Zagrebu, kad će oni biti, ne zna se. Hajdaš Dončić navija da budu kad i nacionalni, 14. rujna, ali zasad to nije potvrđeno. Prije desetak dana zagrebački SDP trebao je održati sjednicu i dogovoriti datum, ali nije bilo kvoruma. Nisu se uspjeli ni okupiti u dovoljnom broju. Dakle, tek nakon što provedu te izbore, doći će vrijeme za službeno objavljivanje kandidata.

Pred vratima čeka i Gordan Maras, bivši predsjednik SDP-a Zagreba, kojeg je njegov prijatelj Peđa Grbin na pravdu Boga izbacio iz stranke, a koji se sad opet želi učlaniti. Ako bi ga gradski SDP primio, Maras bi mogao biti remetilački čimbenik za kandidaturu Dalije pa ga zato za sada drže na ledu, a on svakodnevno na Facebooku piše kako čeka da ga prime i da se kandidira za sve za što može.

Spremni na kritike

Ipak razgovor Iblera s Dalijom već se dogodio, točnije u zajedničkom klubu i saborskim klupama to je već postalo notorna činjenica. SDP jednostavno nema koje ime bolje od Dalijina ponuditi svojim biračima – ona je poznati borac protiv korupcije, srčana je, a i pristala izgleda, što je također bitno u personaliziranim izborima. Zacijelo bi bila spremna i kritički analizirati Tomaševićevu vlast, premda su srodnih političkih pogleda, Dalija ima ideje o tome kako bolje organizirati gradsku upravu i Holding, od Tomaševića koji se ove četiri godine bojao puno dirati u okoštale gradske strukture. Javna je tajna da su Tomaševićeve odluke, posebno oko teme otpada, uvjetovane pritiskom koji za vratom ima od Petra Pripuza i njegovih tvrtki, a onaj tko najavi obračun s C.I.O.S.-om i drugim njegovim tvrtkama-monopolistima u pojedinim sektorima zbrinjavanja otpada, mogao bi dobro proći kod birača. Sigurno je da se Dalija toga ne boji, kao što se svojedobno nije bojala ni Karamarka, čiju je vladu poslala u ropotarnicu povijesti.

Radila s Leticom

Dalija Orešković u politiku je ušla pod zaštitom određenih intelektualnih krugova, s obzirom na to da joj je suprugov otac bio Slaven Letica, poznati sociolog, sada pokojni. Sa suprugom Franom Leticom imala je prije bavljenja politikom zajednički odvjetnički ured, ali su se 2020. rastali i danas sama odgaja dvoje kćeri, blizanke Meri i Leonoru, koje imaju 12 godina.

Zanimljivo je da je suprug od nje bio mlađi pet godina. Odrasla je u Dubravi i u mladosti nosila zelenu kosu, ali i svirala klavir. Otac joj je radio u Esplanadi, a majka imala butik, ali obitelj je bila problematična jer je otac bio kockar pa je Dalija otišla od kuće i s pomoću kredita u švicarcima kupila svoj stan.

Vrlo brzo nakon rastave Dalije Orešković i Frana Letice, Slaven Letica je umro, 2020. godine, i od tada je ona posvećena sama svojoj djeci. Ipak, u dijelu SDP-a tvrde da Dalija baš u toj stranci ima novu simpatiju i da je zato toliko benevolentna prema svim ponudama koje dobiva iz te stranke.