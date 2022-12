DALIĆEVIM METODAMA NA PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA: ‘Karizmatičan je, imao ono nešto. Kod Hrvata dobro kotira, no sve se to lako zaokrene’

Autor: D.V

Smiren i pristojan. Nikad drzak niti impulzivan. Zlatko Dalić elegantan je čovjek je koji je svojom pristupačnošću osvojio srca mnogih Hrvata. No, tijekom Svjetskog prvenstva sve se više počelo pričati o njegovoj poniznosti, a čak se i skovao svojevrsni pojam Dalićeva poniznost. A ta osobina kao da nije svima legla.

Nakon poraza protiv Argentine o ovoj vrlini izbornika koji je Vatrene i ove godine vinuo u nezaboravne nogometne visine porazgovarali smo s Antunom Palanovićem, asistentom na katedri za psihologiju rada na Filozofskom fakultetu.

“Na sam spomen riječi poniznost ljudi imaju pomalo negativne konotacije, što se vidjelo još prije četiri godine kada se dio medija i komentatora na društvenim mrežama obrušio na Dalića. Pitali su se: ‘Pa zašto bi bili ponizni kada se natječemo za prvo mjesto, zašto pristati na išta manje od onoga što zaslužujemo?’. No, mislim da se ova riječ nije najbolje prevela te da u slučaju izbornika više govorimo o prizemljenosti. Kada gledamo našu reprezentaciju i samog Dalića doista vidimo ambicioznost i želju za natjecanjem, za time da budemo prvi, a to su na koncu pokazali i sami rezultati. No, naš se izbornik ne zanosi uspjesima, on je smiren i prisutan u trenutku. Iako je želja za pobjedom golema, s nogama je čvrsto na zemlji te svjestan da smo ipak mala zemlja koja treba biti zadovoljni fantastičnim rezultatima”, govori nam Palanović.





Zaposlenici stabilne šefove doživljavaju kao uspješnije u poslu

A upravo su to, smatra, osobine koje bi kvalitetan izbornik trebao i imati. Tome u prilog idu i mnogobrojna istraživanja koja su pokazala kako su smireni ljudi bolji vođe i imaju veću šansu da se na “tronu” i zadrže.

“I sami zaposlenici emocionalno stabilne šefove doživljavaju kao uspješnije u poslu. Stoga sam siguran da je to slučaj i s izborničkim poslom jer se mirnoća treba prenijeti i na same igrače”, pojašnjava Palanović. Osim toga, dodaje, Dalić je karizmatičan, ima “ono nešto” da ga ljudi žele slijediti.

Zanimalo nas je potom kako bi ovaj set osobina prošao u domaćoj počesto divljoj političkoj areni ili recimo na izborima, odnosno što bi naši lideri – Andrej Plenković i Zoran Milanović – mogli naučiti od njega.

“Ta smirenost bi mu zasigurno bila najjači adut. Dalić se ne bi olako upustio u prepirke, čini mi se da bi ostao bi na svojoj razini, iznad provokacije i usredotočen na svoj put i vrijednosti. To bi mu uostalom moglo donijeti više dugoročnih poena nego okršaji na niskim granama”, mišljenja je Palanović.

U realnosti su stvari mnogo kompleksnije

“Trenutno jako dobro kotira kod Hrvata, no sve se to lako zaokrene. Zamislite recimo da smo odmah ispali s prvenstva, za sve bi kriv bio on. Ljudi imaju tendenciju svaljivati krivnju na vođe. Mi jako volimo vjerovati da netko tko je na čelnoj poziciji ima jako puno utjecaja na krajnji rezultat. Kad pobijedimo izbornik nam je super i vjerujemo da je on zaslužan za taj rezultat. Tako je i u poslovnom svijetu. No, u realnosti stvari su mnogo kompleksnije. Imate 22 igrača na terenu, a često je faktor i sreća”, zaključuje Palanović.

Krivili ga za poraz ili ne, činjenica je da se u Hrvatsku naši dečki vraćaju minimalno četvrti. Biste li vi mogli bolje?