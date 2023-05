‘DALI SU JOJ NIŠTA, A UZELI SU SVE!’ Ćipetu pukao film na Dan državnosti: ‘Imamo ogroman sigurnosni problem’

Autor: Eduard Petranović

Hrvatska obilježava Dan državnosti u sjećanje na 30.5. 1990. u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990.

Podsjećamo, izmjenama iz 2001. godine praznik Dan hrvatske državnosti 30. svibnja, koji se obilježavao od 1990., zamijenjen je datumom 25. lipnja, dok je 30. svibnja postao spomendan Dan Hrvatskog sabora. Istim izmjenama spomendan Dan Hrvatskog sabora 8. listopada proglašen je spomendanom Dana neovisnosti.

Od listopada 2019. Dan državnosti obilježava se 30. svibnja.





Koji je datum pravi?

Kao što često u nas biva, i obljetnice važnih povijesnih datuma su ispolitizirane do krajnjih granica pa se tako oko 30.5. vodi bitka na relaciji Banski dvori – Pantovčak te predsjednik Zoran Milanović i danas ‘bojkotira’ obilježavanja Dana državnosti.

A što o svemu misle oni koji su krv prolili za slobodu, koji su nakon konstituiranja prvog demokratski izabranog Sabora otišli na front braniti se od srpskog agresora, upitali smo branitelja i logoraša iz Domovinskog pokreta Stipu Mlinarića Ćipu.

“30.5. nije Dan državnosti niti Ive Sanadera niti Zorana Milanović, niti Jadranke Kosor niti Andreja Plenkovića. To je dan hrvatskih ljudi i dan hrvatskih branitelja. Ako je itko zaslužan za stvaranje neovisne države su branitelji. Da je nisu ovako zamišljali, nisu. Da ne možemo imati konsenzus oko dana državnosti, to se samo vidi tko nas vodi i kakve nas politike vode ovih godina”, rekao je Ćipe.

Jesmo li prodali suverenitet stranim centrima moći?

“Prodaju nam briselske politike, anacionalne, gdje nije bitno tko će živjeti u Hrvatskoj. Ako je s globalističkim politikama ne budemo sačuvali, za 10,20 i 30 godina ovdje će živjeti neki drugi ljudi. A za domovinu je kroz povijest proliveno puno krvi. Da bi u njoj ljudi ostajali, a ne da bježe kao da kuga vlada po Irskoj, Njemačkoj, Austriji. To hrvatski branitelji nisu sanjali i nisu se borili za to”, rekao je i dodao:

“Ja se sjećam tih vremena, mi smo sanjali da će se vratiti ono koje je komunistička vlast i zvijezda petokraka potjerala. Da će se vratiti iz Australije, Argentine, Kanade, Amerike gdje su bili potjerani, a sanjali su Hrvatsku.

Nažalost, nisu se vratili jer su im počeli od lokalnih kokošara do državne vlasti postavljati prepreke. I oni koji su pokušali doći ovdje, otišli su s gnušanjem kad su vidjeli koja je to korupcija. Kad su vidjeli da su to ljudi koji nisu htjeli Hrvatsku . Krenimo poslije Tuđmana redom naovamo. Krenimo od Ive Sanadera i vlade, tko je bio u Domovinskom ratu? Krenimo od Jadranke Kosor? Tko je bio u Domovinskom ratu? Ne govorim o pojedinim ministrima koje stavljaju kao smokvin list. Uzmimo vladu Milanovića, Plenkovića, Jandrokovića. Tko se od njih borio za ovu državu? Nitko. Onaj tko nije živio za Hrvatsku u vrijeme Jugoslavije i onaj tko nije stao u obranu svoje domovine kad je došao trenutak, nemaju pojma što je država. Njima je glavni grad Bruxelles”, rekao je oštro Ćipe.









Upozorio je na stanje u regiji i na pograničnom području:

“Imamo to što imamo u susjedstvu. Vidimo koga imamo za susjeda. A mi smo sela s granice ispraznili. To su sve granična područja. To je pitanje nacionalne sigurnosti. Ali da bi netko znao cijeniti ono što je u krvi stvoreno, morao je biti sudionik toga. I znati kako raspodijeliti u miru sredstva i zadržati ljude. Da ne govorimo o vojsci koja je stvorena pod embargom koja je bila jedna od jačih vojsci u Europi u tom trenu jer je prošla krvavi rat. Što smo napravili sad od vojske? Što smo napravili od sustava koji je 95. bio jači nego danas? Da vojnici iz sustava masovno daju otkaze i odlaze Njemačku, Austriju, bilo gdje raditi druge poslove. Devastirali smo sustav, ljude. Hoće neki vojnik raditi možda za 700 eura, a može zaraditi bilo gdje drugdje? Otkad je umro Franjo Tuđman, nabrojao sam ih da su to ljudi kojima Hrvatska ništa ne znači. Dali su joj ništa, a uzeli su sve”, rekao je.

Za kraj je usporedio:

“Samo porezne kartice uzeti od svih ljudi iz političkog miljea gore navedenih i kartice od branitelja i dragovoljaca koji su 90. godine krenuli u trapericama i tenisicama. Pa usporedite i vidite kome je država mater, a kome maćeha”, zaključio je Stipo Mlinarić Ćipe.