DALEKO OD OČIJU JAVNOSTI! Kaos u HDZ-u: Plenkovića se odriču i njegovi ministri, u stranci kolaps

Autor: Iva Međugorac

Na prvi pogled reklo bi se kako poslije afere AP u HDZ-u stanje nije nimalo kaotično. Stranka se na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem evidentno počela pripremati za parlamentarne izbore, što je vidljivo i laicima. Međutim, ono što je vidljivo na prvi pogled ni izbliza nije odraz stvarnog stanja u vladajućoj stranci, jer to što se o aferi AP više ne priča i ne piše ne znači da su s tom pričom završili europski tužitelji pod čijom je metlom neslavno skončala karijera bivše HDZ-ove ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijele Žalac premijerove prijateljice koja u svojim prepiskama i jest spominjala premijera koristeći se inicijalima AP. Baš je ta pomalo zaboravljena afera jedan od razloga radi kojih se i dio Plenkovićevih najbližih suradnika postepeno počeo ograđivati od njega.

U Predsjedništvu nezadovoljni Plenkovićem

”Dio članova Predsjedništva HDZ-a uopće nije oduševljen time kako se Plenković postavio prema aferi Žalac, stječe se dojam da on s tim slučajem nešto ima i da je i on u to umočen, a to dugoročno za stranku nije dobro”, komentira naš sugovornik iz vladajućih redova te napominje da je posebno loš način na koji se prema javnosti komunicirala afera Marka Milića i ostalih premijerovih suradnika koji su razmjenjivali poruke sa bivšim šefom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem.





”Plenković se predstavljao kao pravednik i borac protiv korupcije, ali taj čovjek već neko vrijeme ne provodi ono za što se predstavio. U stranku je uveo dvostruke kriterije, njegovi ljudi mogu bez ikakvih sankcija činiti što ih je volja, dao im je odriješene ruke, a oni to debelo koriste, radeći mu čak i iza leđa. No, takvi su pošteđeni baš kao Milić”, kritizira naš sugovornik te napominje da je Plenković u stranci poljuljao odnose među ljudima te da ondje više nitko nikome ne vjeruje, a to nije dobro ni poželjno posebice ne sada kada je vidljivo da se spremaju parlamentarni izbori.

Uzak krug Plenkovićevih suradnika

”Njegovo djelovanje i u stranci i u Vladi svedeno je na sastanke s par savjetnika među kojima su Mate Granić, Frka Petešić, Milić i odnedavno ponovno Šeks i dakako neizostavni Krunoslav Katičić, on s tim ljudima donosi najvažnije odluke i za stranku, i za Vladu i za državu to je ta takozvana vlada iz sjene , nema više na tim premijerovim internim sastancima ni ministra Davora Božinovića, ni Tome Medveda pa ni Gordana Jandrokovića. Netko bi mogao pomisliti da se i oni miču od njega, ali za to je Plenković sam kriv jer on ne podnosi kritike. Njemu pašu podilaženja, i zbog toga često niti nije u doticaju s realnošću, a to je za političara posebno opasno.

Plenkoviću bi netko od tih ljudi trebao reći da sam ode prošetati po trgovinama, po siromašnim sredinama, da razgovara s doktorima, nezadovoljnim policajcima i da iz toga stječe dojam o svojoj vladavini i svojim kadrovima”, oštar je naš sugovornik iz HDZ-a koji drži da je Plenković kriv i za unutarstranački razdor koji je posebno na vidjelo izašao nakon što je smijenjena ministrica Nataša Tramišak.

”On se te žene odrekao bez ijednog argumenta, iako iza sebe nije imala niti jednu aferu pa je u ministarstvo doveden Šime Erlić kojeg nitko ne vidi, i ne čuje. Plenkoviću i odgovaraju takvi nevidljivi ljudi koji ga ni na koji način ne mogu ugroziti, a Tramišak ne spada u tu skupinu”, kaže naš sugovornik potvrdivši ono što je odavno poznato. Plenković je preko Tramišak produbio sukobe s osječkim županom Ivanom ANušićem što ne može biti dobro.

HDZ-ovci u strahu za Slavoniju









”Sada smo nakon uhićenja župana Dekanića definitivno izgubili svoju poziciju u vukovarsko-srijemskoj županiji, a Plenković ga je štitio godinu dana, u Vukovaru smo se odrekli Penave i prepustili organizaciju mladom Nikoli Mažaru koji je daleko od ozbiljnog političara, a Plenković na takvu situaciju u ovoj slavonskoj županiji dolijeva ulje na vatru i pokušava eliminirati i ušutkati Anušića koji je i izvan slavonske organizacije jedan od naših najpopularnijih političara. Ako se Plenković nastavi uvlačiti u rat sa njime mi bi mogli izgubiti izbore i u Slavoniji, to je za HDZ opasno, i to znači da ulazimo u kaos. To stvaranje razdora koje on provodi nam ne može biti od koristi”, komentira naš sugovornik nadalje te napominje kako u stranci dugo stanje nije bilo ovako loše kao što je to danas slučaj.

Sve je više nezadovoljnih članova na svim razinama pa i među Plenkovićevim donedavno najbližim suradnicima koji u premijeru vide krivca za takvo loše ozračje, ali i krivca za razilazak s takozvanom unutarstranačkom desnicom koja je u HDZ-u uvijek imala važnu ulogu među ostalim i radi toga što je to stranci osiguravalo glasove na izborima.