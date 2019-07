Đakić ulovljen u prekršaju! Što on to radi? Ima li kraja bahatosti

Jučer su novinari snimili Josipa Đakića kako se vozi na motociklu bez kacige. Prvo je odbio dati komentar u vezi misteriozne smrti pročelnika za financije. Odbio je dati izjavu, međutim, kasnije je uhvaćen kako vozi motocikl bez kacige.

Novinari su ga potom nazvali i upitali za incident, međutim rekao je samo “ne želim razgovarati” i poklopio je slušalicu. Navodno je samo isprobavao motor u vlasništvu prijatelja. No, to je i dalje prekršaj koji se kažnjava s 1000 kuna. Ali on je saborski zastupnik.