ĐAKIĆ JE PRODANA DUŠA? Članovi HVIDR-e složni: ‘To bila najbolja stvar, ne samo za članove HVIDRA-e nego i za sve branitelje!’

Autor: Dnevno

Posljednjih dana javnost je zaokupljena trzavicama koje se događaju unutar HVIDR-e, a gdje je u fokusu njihov predsjednik Josip Đakić. Naime, nakon što je HVIDR-a javno reagirala na neprimjerene izjave Milorada Pupovca, a Đakić nakon toga “gasio vatru”, o svemu se oglasio predsjednik bjelovarsko-bilogorske organizacije HVIDRA-e, koji je ustvrdio za N1 kako bi bilo najbolje da predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić da ostavku jer, smatra, na čelu udruga ne bi smjeli biti oni koji su vezani uz politiku jer im onda politika govori što da rade.

“Državno odvjetništvo trebalo bi se očitovati je li došlo do kršenja Ustava Republike Hrvatske oko izjava Milorada Pupovca. Na saborskom odboru za ratne veterane udruge su postavile to pitanje, ali je stavljeno na stranu. Tu smatramo da se događaju neke stvari, a predsjednik odbora je i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić koji je to stavio na stranu dali iz političkih ili nekih drugih pitanja to mi ne možemo reći, ali ono što bi se trebalo odraditi i poštivati neka zakon bude jednak prema svima.”, kazao je predsjednik bjelovarsko-bilogorske organizacije HVIDRA-e Željko Dragašević.

Također, Dragašević je rekao kako je zatražena nova sjednica glavnog odbora HVIDRA-e. “Nadam se da će to biti brzo pa ćemo vidjeti što će dalje biti.”

Đakić gasi vatru

Na pitanje gasi li Đakić vatru, Dragašević je kazao: “To je jasna stvar, mislim logično je da svaki predsjednik udruge pogotovo krovne udruge ne bi smio biti politički izložen ili na političkoj dužnosti jer je jasna stvar da kod njih postoji politička stega i on može raditi ono što mu politika govori. Tu se puno stvari kosi i po meni takva osoba ne bi smjela biti predsjednik bilo kakve udruge.”





Ostavka je, smatra Dragašević, jedina pametna opcija u svemu: “Mislim da bi to bila najbolja stvar, ne samo za članove HVIDRA-e nego i za sve branitelje i da se ubuduće povede pitanje oko toga jer politika nije ono što smije voditi udruge niti bilo koja udruga treba biti povezana s političkom strankom. Jasna je stvar, svatko od nas ima pravo biti lijeva, desna opcija, bilo koja to je, ali to se ne smije miješati s radom udruge.”

“Jasna je stvar da postoje i oni koji su prodane duše, koji su politički jako podložni koji će dizati ruku onako kako im politika govori, ali mi ćemo se držati svojih stavova. Mi smo se borili za Republiku Hrvatsku, niti desnu ni lijevu opciju, niti plave niti crvene, mi smo hrvatski branitelji.”, zaključuje predsjednik HVIDR-e bjelovarsko-bilogorske županije.