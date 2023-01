DAČIĆ PROUČIO, VUČIĆ JOŠ ČITA! Srpski šef diplomacije pozdravio Milanovićevu izjavu o Kosovu

Autor: Dnevno.hr

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić pozdravio je u ponedjeljak izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je Kosovo oteto Srbiji, ocijenivši da se radi o principijelnom poštivanju međunarodnog prava.

Dačić je za Tanjug rekao da ne ulazi u to ima li Milanović neke unutarnjopolitičke razloge za takvu izjavu, ali da je to stajalište šefa države članice Europske unije i NATO, što on pozdravlja.

“Pozdravljam ga kao principijelni stav u pravcu poštivanja međunarodnog prava, koje jamči nepovredivost suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države”, rekao je Dačić i dodao da je “na Kosovu srušen je međunarodni poredak u kojem je suverenost država nedodirljiva, a granice nepromjenjive”.





Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Milanovićevu izjavu želi čuti u cjelini te da će pažljivo pogledati što je točno rekao predsjednik RH.