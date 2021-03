DAČIĆ: Još se u Zagrebu i dijelovima bivše Juge govori da krojimo projekt velike Srbije i ponovno stvaranje Jugoslavije

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, bivši predsjednik vlade Republike Srbije i ministar vanjskih poslova, otvoreno je govorio o odnosima Hrvatske i Srbije, odnosima s Aleksandrom Vučićem te drugim aktualnim političkim pitanjima u regiji.

U ekskluzivnom intervjuu za Večernji list rekao je da se ne slaže s percepcijom prema kojoj ga se smatra ‘jastrebom koji slijedi ideju Slobodana Miloševića‘.

“Ja to tako ne vidim. U odnosu na izjave nekih pojedinaca u regiji ja sam samo mali golub za te jastrebove. Kažu, ja sam iz Miloševićeve partije? Pa iz koje su partije ovi drugi? Ovaj je iz Tuđmanove, ovaj iz Izetbegovićeve… i što sad? Pa i iz partije Mile Đukanovića… A što su sad oni neki anđeli? Bezgrešni? Ne treba biti licemjer. Ne mogu se sada neki zločinci predstaviti kao žrtve. Zločinac je zločinac bez obzira na to gdje je rođen i koje je vjere”, rekao je Dačić.

Dodaje, on će se, bez obzira na to što imaju različite stavove, do kraja života sjećati da je s Tomislavom Karamarkom, dok su bili ministri unutarnjih poslova, cijelu noć proveo u Opatiji s Kemalom Montenom i njegovom gitarom.

“A nismo ni on ni ja manji Hrvat ili Srbin nego što smo bili”.









Kako kaže, on je sljedbenik komunističkih i socijalističkih ideja.

“Moja partija imala je predsjednika Tita, kao što je kod vas u Hrvatskoj SDP sljedbenik Komunističke partije. Ovdje stalno govore o nekom velikosrpskom hegemonizmu i boljševizmu. Pa boljševizam nije došao iz Srbije, nego iz Hrvatske. Pa je l’ Tito Hrvat ili Srbin? Pa zašto sada ne traže da se vrati Titov grob i posmrtni ostaci? Ali Hrvati, kada idu u inozemstvo, pogotovo u zemlje trećeg svijeta, spominju Tita kao Hrvata i svi im se klanjaju. I kada Srbi spominju Tita, Hrvati kažu: “Tito je naš…” A kada spomenete Slobodana Miloševića, pa i on je dio povijesne partije kao i Tito, kao i Ivica Račan… Ja nisam živio samo u vrijeme Tita nego i u vrijeme Slobodana Miloševića. Svako vrijeme ima svoju pjesmu, svoju priču, ne mogu reći ni da je bio idealan ni da je bio uzročnik svih problema na prostorima bivše Jugoslavije. Mnogi Srbi nisu bili sretni svime što se dogodilo jer je Srbija imala puno žrtava. Ja samo kažem da svi mi na prostoru bivše Jugoslavije, pa čak ni Međunarodna zajednica, nismo radili na dobrom razvodu braka”, rekao je Dačić i napomenuo kako se u Zagrebu i ostalim dijelovima bivše Jugoslavije govori da Srbija i dalje kroji projekt velike Srbije i ponovno stvaranje Jugoslavije.

“Ja vam kažem – Jugoslavije više nikada neće biti. Što se tiče mene, kao Srbina s juga Srbije, koji nema nikakve veze s bivšom Austro-Ugarskom, ja sam iz turske zone utjecaja, Jugoslavija meni nije bila potrebna više nego vama, nisu vaši mladi oslobađali Niš, nego Split, da ga ne bi uzeli Talijani. Nemam nikakve osobne implikacije da bi to utjecalo na moje političke stavove”.









‘Svako obilježavanje Bljeska i Oluje dizat će tenzije’

Dodaje, nikada se neće složiti s Hrvatskom kada je riječ o Bljesku i Oluji, svatko će to obilježavati na svoj način. Napominje, neće reći da nije postojalo grešaka i sa srpske strane, no tvrdi, plan za Oluju i Bljesak napravljen je prije nego što se dolazilo do izjašnjavanja o planu Z4.

“S ciljem da Srbe protjeraju da se nikad ne vrate”, kaže i dodaje da se Srbe nije smjelo protjerati iz Hrvatske, a iako se dogodilo, moralo ih se vratiti što se nije dogodilo jer im nitko nije jamčio sigurnost.

Dačić kaže da moramo živjeti s time da će svako obilježavanje Bljeska i Oluje dizati tenzije i različita tumačenja, no da to mora biti na civilizacijskom nivou te da ne smije biti suština odnosa između naših zemalja.









“Mislim da bi trebalo s hrvatske strane sjesti s predsjednikom Vučićem i nastaviti razgovarati o onome što je započela bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mi se međusobno moramo pomagati i surađivati. Kada je bio potres u Hrvatskoj, Srbija je imala suosjećanja s Hrvatima i pomogla je. Nedavno sam bio u jednom restoranu s gostima iz Hrvatske. Cijelo vrijeme vrtjele su se pjesme hrvatskih pjevača, Olivera Dragojevića, Parnog valjka, Nine Badrić… Tada mi je gošća rekla da nisu došli tu slušati hrvatske pjesme i neka puste malo domaće da igramo kolo. Osim ekstremista i budala, mnogo ljudi živi taj običan život…”, rekao je Dačić.

‘Srbija želi riješiti pitanje nestalih’

Dotaknuo se i pitanja nestalih, nazvavši ga jednim od nekoliko otvorenih pitanja za koje je siguran da mogu biti riješena u kratkom roku, ali samo ako se njima zajedno posvetimo u dobroj vjeri.

“Srbija želi riješiti to pitanje, prije izvjesnog vremena predsjednik Vučić imenovao je svog posebnog izaslanika za pitanje nestalih (Veran Matić) i on dobro surađuje s hrvatskom Vladom”.

Rekao je i da se planira čuti s Gordanom Jandrokovićem da vidi kako nastaviti parlamentarnu suradnju, a na pitanje kako to da sada tako pomirljivo priča, a dok je bio ministar usporedio je aktualnu vlast s Antom Pavelićem i Hrvatsku proglasio ustaškom državom, Dačić odgovara:

“Nikada ja nisam uspoređivao aktualnu vlast s tim, nego sam samo reagirao na svako relativiziranje, kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji, nacističkih i profašističkih grupacija iz vremena Drugog svjetskog rata i negiranje holokausta i genocida koji se dogodio u Drugom svjetskom ratu. Znate da sam u Srbiji kao nositelj socijaldemokratskih ideja bio protiv rehabilitacija određenih političkih osoba ovdje u Srbiji, kao što su Draža Mihajlović i Milan Nedić. Vojislav Koštunica stavio je Nedićevu sliku u vladu, a ja sam je skinuo kada sam postao premijer. Smatram, a to je sada stav i srbijanske vlade, da ne smijemo falsificirati povijest. Zato mislim da je svaka relativizacija zločina zapravo opravdanje za zločine koje trebamo osuditi te da tako branimo svatko svoje zločince, a to nije dobro. Ja sam reagirao na rehabilitaciju Stepinca i podizanje određenih spomenika, Mili Budaku, pa i Barišiću itd. Zatim na razne pozdrave i pokliče poput “za dom spremni”, na tvrdnje da je Jasenovac bio samo radni logor… S mnogim hrvatskim političarima izuzetno sam dobro surađivao. Zašto? Jer nikada nismo inzistirali na tim temama, već smo ih ostavili za povijest, a bavili smo se nekim pitanjima sadašnjosti i budućnosti. Zato mislim da to uopće nije bilo produktivno. Najveći dio tih provokacija dolazio je od ekstremista koji su bili u hrvatskim političkim strukturama i koji su čak javno huškali protiv ćirilice u Vukovaru”.

‘Rješenje ne može biti da Srbija prizna Kosovo’

Na kraju se dotaknuo i priznanja Kosova od strane Srbije rekavši da je dijalog Beograda i Prištine ponovno u zastoju zbog izbora na Kosovu i Metohiji.

“Ovaj proces traje već puno desetljeće, ja sam uključen od samog početka, on je često dolazio u ovakve zastoje, ali nikad krivnjom Srbije. Uvijek je to bio neki manevar političara iz Prištine, ili su padale vlade, ili su njihovi pregovarači pozivani pred sudove, što zbog kriminala, što zbog ratnih zločina. Mi smo u svakom trenutku spremni za razgovore i želimo da se dođe do rješenja. Ponekad mi izgleda da samo Srbija želi da se ovaj proces okonča, a da svi ostali, uključujući i EU, odgađaju to rješenje ili ga uopće ne žele. Što se nas tiče, rješenje ne može biti da Srbija prizna Kosovo. To smo i predsjednik Vučić i ja već bezbroj puta jasno rekli svima koji sudjeluju u ovom procesu, i to oni dobro znaju. Rješenje može biti ono do kojeg ćemo doći zajedno, a najbolje i najdugotrajnije bit će ono oko kojeg se suglasimo mi i kosovski Albanci”, zaključio je u intervjuu za Večernji list.