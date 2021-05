DABRO POSVE OTVORENO! ‘U HDZ-u su izgubili kontakt sa stvarnošću! Ljudima ću dati priliku da se dokažu bez stranačke knjižice!’

Autor: D.R.

Josip Dabro izazvao je pravi potres u HDZ-u nakon što je početkom ožujka izašao iz stranke. Nije krio duboko razočaranje unutarstranačkim odnosima, lošim kadroviranjem i ‘sivim eminencijama’ koje, kako je rekao, vuku sve konce u stranci.

Uostalom, to je osjetio i na svojoj koži. Dabro se, podsjetimo, kandidirao jesenas za predsjednika županijske organizacije HDZ-a, ali je na koncu izgubio od ministra Marija Banožića. Poraz bi mu vjerojatno sportski čestitao – uostalom, i sam Dabro je sportaš – da Banožićevoj pobjedi nije pridonijela ‘podrška’ iz središnjice.

Ili, kako bi rekli insajderi, bila je to ‘direktiva’ koju se moralo provesti. Bilo kako bilo, Dabro je HDZ ostavio iza sebe i krenuo svojim putem, a hoće li iza sebe ostaviti HDZ u izbornoj noći doznat ćemo već u nedjelju.

U HDZ-u ne smijete misliti izvan okvira

Što Vas je potaknulo da izađete iz HDZ-a i kandidirate se za župana VSŽ-a kao nezavisni kandidat na predstojećim izborima?

“U politiku sam ušao s namjerom da radim za opću stvar, za opće dobro! Vjerovao sam u ono što radim i godinama sam uz grupu mladih i entuzijastičnih ljudi unutar županijskog HDZ-a pokušavao stvari mijenjati iznutra, nuditi konstruktivna rješenja, davati prijedloge, tražiti nove ideje koje mogu ići u korist razvoja cijelog našeg kraja, no nailazio sam na otpor. Kada kažem otpor mislim na protivljenje vrha stranke svakoj konstruktivnoj promjeni. Jednostavno nije bilo dozvoljeno misliti izvan okvira i predlagati bilo što što nije u skladu s idejama vrlo uskog, povlaštenog kruga u vrhu. To je krug koji već 30 godina radi i misli isključivo na svoju poziciju unutar stranke. To je grupa ljudi koji su sebe međusobno zadužili i na taj način i djeluju prema van, dakle najvažnije je održati status quo jer bi svaka i minimalna promjena mogla baciti svjetlo na druge, na sposobnije, na humanije, na predanije ljude, a to nije u cilju onih koji drže konce u svojim rukama, upravo suprotno, njima je u cilju okružiti se manje sposobnima i nadasve poslušnima. Odlučio sam napustiti stranku i nastaviti djelovati izvan stranačke stege u skladu sa svojim uvjerenjima i svjetonazorima.

Mladi odlaze iz županije čim završe fakultet

Koji su po Vama najveći problemi koji muče građane Vukovarsko-srijemske županije?

“Potpuno je očigledno da je najveći problem nedostatak radnih mjesta, kako bi se reklo u narodu; nema posla. To je činjenica, nema razvijenog gospodarstva, niti potrebne infrastrukture posljedično tome ne postoje radna mjesta. Zatim niska primanja i društvena apatija koju su prouzrokovale loše politike, ljudi gube nadu svakodnevno i odlaze, tu dolazimo do demografskog problema. Mladi i obrazovani kadrovi koji bi mogli mijenjati stvari na bolje sa svježim idejama i novim pristupom odlaze iz županije čim završe fakultet, odnosno ostaju u mjestu u kojem su se školovali ili odlaze u inozemstvo jer znaju da se nema smisla vračati i biti na burzi.

Zbog prekomjernog iseljavanja, prevelikih poreznih davanja, nepostojanja političke podrške i financijske potpore lako je izračunati da se ne isplati biti poduzetnik i ulagati svoje resurse kada nema ni političkog okvira niti dovoljan broj ljudi kako bi poduzetništvo funkcioniralo i na kraju krajeva, kupovna moć naših građana nikada nije bila niža. Industrija jedva da postoji! Tome u prilog idu svi recentniji statistički pokazatelji.









Imamo preduvjete za oživljavanje, samo treba političke volje

Na koji biste način Vi kao župan napravili iskorak u gospodarstvu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji?

“Prije svega želim istaknuti da već godinama pokušavam utjecati na promjenu političkih okvira i stvaranje pogodne klime upravo u smjeru poljoprivrede i prerađivačke industrije, no nisam naišao na razumijevanje s druge strane, i to je između ostalog razlog mog odlaska. Jako dobro sam upoznat sa svim problemima na svim razinama od onoga što muči vlasnika malog OPG-a do problema nekog proizvodnog pogona i sve između toga. Konstantno sam na terenu i razgovaram s ljudima, obilazim i sela i gradove. Shodno tome, cilj mi je donijeti cjeloviti akcijski plan za prerađivačku industriju. Poticat ću ekološku proizvodnju hrane i proizvodnju naših OPG-ova te modernizirati zelene tržnice i tržnice na kojima će proizvodi lokalnih gospodarstava naći svoje mjesto. Izgradnja regionalnih centara za skladištenje voća i povrća, na što godinama apeliraju domaći uzgajivači kako bi se osigurao plasman. Riješiti ću pitanje hladnjača za skladištenje voća i povrća i sustav navodnjavanja. Imamo preduvjete za oživljavanje gospodarstva u Vukovarsko- srijemskoj županiji, treba nam samo politička volja.

Kojim konkretnim mjerama županija može pomoći demografskoj obnovi stanovništva?

Demografija je goruće pitanje u cijeloj Hrvatskoj, a najgore je u našoj županiji. Vidimo da sve do sada poduzete mjere na nacionalnoj razini nisu proizvele značajne učinke. To govori da moramo promijeniti pristup u rješavanju ovog problema. Stoga smatram da je demografska revitalizacija moguća uz konkretne financijske poticaje mladim ljudima za doseljavanje u VSŽ, kao što su povoljni krediti uz otpis dijela kamata za svako rođeno dijete, sufinancirani vrtići, produljen boravak u školi, besplatna prehrana za osnovnoškolce, poticaji za mlade poduzetnike, otvaranja radnih mjesta i poticanje poduzetništva.”









Moji protukandidati gube kontakt sa stvarnošću

Što mislite o svojim protukandidatima?

“Ja vodim pozitivnu kampanju, nudim promjenu političke paradigme, nudim cjelovit pristup rješavanju svih problema i u konstantnom sam kontaktu s ljudima, ljudi su moja inspiracija, svoj sam program koncipirao tako da odgovara svemu onome što sam čuo od ljudi i temelji se na stvarnim problemima stvarnih osoba. Moji protukandidati često gube kontakt sa stvarnošću, bave se pitanjima vlastitog opstanka i sporadičnim temama koja nisu direktno rješenje stvarnih problema nego više sliče iluziji koju ponavljanju godinama. Vidim da su programi samo prežvakavanje starih nikada realiziranih tlapnji koje su tu da zadovolje formu a ne da nude realna rješenja i akciju. Birajući konstantno jedne te iste ljude iz istih stranaka osuđujemo sebe na dodatne četiri godine gospodarskog i demografskog sloma. Izaberimo drugačije ovaj puta.”

Kako biste pristupili oživljavanju slavonskog sela?

“Želim da život na selu opet bude poželjan. To se zasigurno može postići podizanjem svijesti o selu i svemu što selu u modernom društvu nudi. Uz pravilne implementacije moderne tehnologije a zadržavanjem svih tradicionalnih vrijednosti i načina proizvodnje i zaštite baštine treba stvoriti okvire za rast i razvoj u skladu sa europskim Zelenim planom te povući što je više moguće sredstava iz EU fondova kroz operativne programe koji su namijenjeni ruralnom razvoju kako biprivukli ljude da se vrate u selo i da tamo ostvare puninu života u skladu s prirodom.”

Ljudi trebaju priliku da se dokažu bez uvjeta stranačke knjižice

Mislite li da možete pobijediti HDZ-ovog kandidata na izborima za župana Vukovarsko-srijemske županije?

“Duboko sam uvjeren kako će ljudi prepoznati moj program – Mladost je rješenje! Prema svim pokazateljima imam veliku šansu pobijediti na ovim izborima. Do sada sam pokazao kako imam volje i hrabrosti za promjene, svojim primjerom želim potaknuti i druge da misle svojom glavom i da izaberu novu opciju koja će im omogućiti priliku da pokažu svoju sposobnost i znanje bez uvjeta stranačke iskaznice i podilaženja bilo kojoj stranačkoj opciji kao takvoj. Stanje opće deprivacije u našoj županiji velikom je mjerom uzrokovano upravo strahom i pristajanjem na manje od onoga što zaslužujemo. Živimo u prostoru koji je od obećane, plodne zemlje u zadnjih 30 godina postao prostor iseljavanja i siromaštva. Zaslužujemo bolje i više, zaslužujemo opet biti zlatni kraj!”

Kako mislite smiriti međunacionalne napetosti i poboljšati odnose u VSŽ?

“Želim županiju jednakih prilika i prava za sve njene građane. Kada govorimo o međunacionalnim napetostima, one su jako često diverzija kojom se koriste političke strukture kako bi skrenule pažnju s ključnih tema poput korupcije koje nas vode u gospodarsku propast. Tužno je da se podgrijavanje tenzija događa pred izbore kako bi neki na njima profitirali. Odnose ćemo poboljšati dijalogom i međusobnim razumijevanjem, ekonomski razvojem i stvaranjem boljih uvjeta života za sve stanovnike. To što neke trgovačke koalicije rade na štetu obje strane smatram poraznim i pozivam sve ljude željne pozitivnih promjena da izađu na izbore.”

Podupiru me svi, od DP-a do neovisnih načelnika

Često ističete važnost brige za šume i kako su upravo šume najveće bogatstvo u Vašoj županiji?

“Točno! Naše najveće prirodno bogatstvo su naše šume i moramo ih staviti u funkciju razvoja na odgovoran način, Nužno je svesti sječu šuma na održivu razinu kako bi ih u skladu s održivim razvojem ostavili u nasljeđe generacijama koje dolaze iza nas. Osim toga treba decentralizirati upravu Hrvatskih šuma jer to je preduvjet odgovornijeg upravljanja koje bi išlo u korist lokalnom stanovništvu. Kao važnu točku svog programa navodim redefiniranje ugovora po kojem lokalno stanovništvo preskupo kupuje drvo za ogrjev. Gledano s aspekta industrije naše drvo treba obrađivati u našoj županiji i težiti modelu izvoza finalnog proizvoda.”

Čiju potporu imate?

“Na ovim lokalnim izborima podupire me Domovinski pokret koji je prepoznao moju težnju da u Vukovarsko-srijemsku županiju uvedem nužne pozitivne promjene koje se mogu dogoditi samo smjenom vlasti. Našli smo se oko zajedničke ideje razvoja i napretka ovog kraja. S Domovinskim pokretom dijelim vrijednosti i svjetonazore kao i želju da ojačamo ovaj dio Slavonije kroz nove gospodarske projekte i razvoj industrije te demografsku revitalizaciju. Uvjereni su, kao i ja osobno da je naš narod spreman izabrati bolje za sebe i za svoje bližnje u ovom prijelomnom trenutku. S tim na umu dajemo najbolje od sebe da to i ostvarimo. To su čestiti i plemeniti ljudi koji su spremni staviti sve svoje ljudske i intelektualne kapacitete na raspolaganje narodu. OSim DP-a, dobio sam podršku i stranke Ivan Penava nezavisna lista, HSS-a, Zelene liste i većine nezavisnih načelnika u županiji.