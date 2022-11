‘DABOGDA MI SE SASUŠILA RUKA KOJOM SAM GLASALA ZA NJEGA’! Po Milanoviću udarila bez zadrške: ‘Prometnuo se u junaka krajnje desnice, Domovinskog pokreta i Hercegovaca’

Autor: Dnevno.hr

“Način na koji se Plenković obrušava na medije pokazuje da je jako nervozan, jako ljut. A to onda znači da ono što mi pišemo je istinito, da ono o čemu govorimo očito njega osobno jako žulja”, konstatirala je Zrinka Vrabec Mojzeš, novinarka, kolumnistica te suradnica bivših predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića, koja se gostujući u Pressingu žestoko obrušila i na premijera i na predsjednika Zorana Milanovića.

“Naš premijer Andrej Plenković kojeg znam više od 20 godina se prodao za nešto što nije. Svojim prvim nastupom, kada je skinuo Karamarka, zahvaljujući i Nacionalu, Andrej Plenković je došao na čelo HDZ-a kao europejac koji je tada prijateljski nastupao prema medijima, osobito prema opozicijskim medijima koji su mu pomogli. Sjećam se kako me tapšao po EP-u kada je iz tjedna u tjedan izlazila priča o aferi ‘Konzultantica’. Međutim, u tih šest godina pretvorio se u pravog faraona, autoritativnog vođu“, rekla je Vrabec Mojzeš.

Tvrdi i da je ne tako davne 2016. godine Plenković bio na strani nekakve građanske opcije, bez obzira na to što je na čelu nominalno Vlade desnog centra, no da je tijekom vremena ta ista opcija skrenula jako udesno. A moć ga danas, smatra, “jako lupa u glavu”.





‘Pretvorio se u autoritativnog vođu’

“Dugo smo u ovom poslu, gledali smo sve te političare, kad su bili mali, kako su rasli i u što su se pretvorili. Ja sve njih znam otkad su bili mali, uključujući i Andreja Plenkovića. On je bio odličan diplomat, čovjek bez političkog uvjerenja koji je odlično radio svoj diplomatski posao. Kako se našao u stranci koja je već tada optužena kao za zločinačku organizaciju, ja to ne znam, ali očito je karijera bila ta koja ga je primamila u tu stranku. On se od jednog pristojnog diplomata, europejca kojeg poštuju, pretvorio u autoritativnog vođu”, rekla je Vrabec Mojzeš na N1.

Riječi hvale nije imala ni za Milanovića pa je čak proklela dan kada je glasala za njega.

“Ja gledam na njegove dvije godine gledam krilaticom ‘dabogda mi se sasušila ruka s kojom sam glasala za njega’. Zoran Milanović je sve nas prevario. Mi smo svi u jednom trenutku, želeći se riješiti bivše predsjednice koja dosta srozala ugled institucije, začepili nos, zaboravili sve što je radio kao premijer i glasali za njega, nadajući se da je ono što je on pričao tijekom kampanje, koja je bila odlična, da se doista promijenio i da će se doista toga držati”, rekla je novinarka.

Izdaja biračkog tijela

No umjesto toga dočekalo ju je jedno veliko razočaranje.

“Da ne nabrajam što je sve učinio… Ne samo što je razočarao, razočarao je i izdao svoje biračko tijelo, prije svega ljevice i građanskog centra. Prometnuo se u junaka krajnje desnice, Domovinskog pokreta, Suverenista i Hercegovaca na čelu s Draganom Čovićem u BiH. Odličan je i s Miloradom Dodikom. Dakle, on se prometnuo u radikalnijeg desničara nego što se Kolinda Grabar-Kitarović ikad usudila biti. Ovo nije ono što je on obećavao, politika koju smo od njega očekivali. Zoran Milanović više nije predsjednik birača koji su za njega glasali”, zaključuje Zrinka Vrabec Mojzeš.