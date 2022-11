DA SU DANAS IZBORI, BILO BI SVEGA! Nakon nekoliko mjeseci pada, HDZ se diže ‘iz pepela’ afera, no raste druga desna opcija

Autor: Dnevno.hr

U suradnji s Promocijom plus RTL donosi CRO Demoskop za studeni. Istraživanje je provela agencija Promocija Plus za RTL od 2. do 4. studenog na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je +/- 2.77 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Nakon dva mjeseca pada, HDZ ponovno raste.

Naime, gotovo četvrtina građana (studeni 24.7 posto – listopad 24.4 posto) birala bi upravo HDZ, koji i dalje ima veliku prednost pred glavnim konkurentom SDP-om, koji bilježi sličnu potporu kao i prije mjesec dana (studeni 16.5 posto – listopad 16.7 posto). Daleko ispod je Možemo, koji ima oko 10 posto posljednjih mjeseci (studeni 10.0 posto – listopad 10.6 posto).





Domovinski pokret opet raste

Dok kao treća opcija Možemo blago pada, za vratom im puše MOST (studeni 9.5 posto – listopad 9.2 posto). Na petom mjestu i dalje je još jedna desna opcija, Domovinski pokret, koji raste posljednja tri mjeseca (studeni 6.1 posto – listopad 6 posto).

U ostatku biračkog tijela grupirale su se dvije skupine stranaka (s granicom na 1 posto izborne podrške). U prvoj skupini, iznad 1 posto, sljedećih je sedam stranaka: Centar (2.2 posto), Fokus (1.4 posto), Socijaldemokrati i HSS (po 1.3 posto), Radnička fronta (1.2 posto), Hrvatski suverenisti (1.1 posto) i IDS (1.0 posto).

Ispod jedan posto je ovih šest stranaka: Ključ Hrvatske (0.9 posto), HSU (0.8 posto), HNS (0.7 posto), Reformisti i BM 365 (po 0.5 posto) i HSLS (0.4 posto).

Ove posljednje opcije unutar su statističke pogreške. Prostora za pridobivanje građana ima jer je neodlučnih 17 posto.

Najpozitivniji političar

Na ljestvici pozitivaca i negativaca, pak, promjene nema, pa su i dalje na vrhu predsjednici Republike i Vlade.

Neprekidno već 21 mjesec najpozitivniji političar je Zoran Milanović s 18 posto (prema prošlomjesečnih 16.9 posto ili rekordnih 23.7 posto iz studenog prošle godine), a popularnost raste i hrvatskom premijeru koji je sada na 16 posto (14.3 posto listopad).









Pada rejting zagrebačkom gradonačelniku (studeni 4.2 posto – 5.5 posto listopad), ali i vukovarskom (studeni 1.9 posto – listopad 2.2 posto), iako su zadržali treće, odnosno četvrto mjesto.

Slijede Nikola Grmoja na petom mjestu (studeni 1.7 posto – listopad 1.3 posto), Sandra Benčić (studeni 1.5 posto), a među deset najpozitivnijih aktualnih domaćih političara još su Ivica Puljak i Peđa Grbin (po 1.1 posto) te Dalija Orešković i Zdravko Marić (po 1 posto).

Najnegativniji političar

U Hrvatskoj je najpozitivniji gospodin Nitko za čak 28 posto ispitanika.









Zanimljivo je da je među 10 najpozitivnijih hrvatskih političara pet predsjednika stranaka – HDZ, SDP, Možemo, DP i Centar, dok je jedino izostao predsjednik Mosta kojega je nadomjestio potpredsjednik stranke Nikola Grmoja.

Nema promjena na samom vrhu ljestvice negativaca – prvo mjesto drži Andrej Plenković s 29 posto (28.9 posto listopad), a prati ga Zoran Milanović (studeni 15.2 posto – listopad 14.6 posto).

Hrvoje Zekanović izbio je na treće mjesto (studeni 3.3 posto – listopad 2 posto).

Raste nepopularnost i šefu sabora Jandrokoviću (studeni 3.2 posto – listopad 1.9 posto), a pada Miloradu Pupovcu (studeni 2 posto – listopad 3.1 posto). Slijede ga Mario Banožić (1.5 posto), Nikola Grmoja (1.3 posto), Peđa Grbin (1.0 posto), a listu zaključuju zagrebački gradonačelnik i ministar zdravstva (obojica s po 0.9 posto izbora).