DA SU DANAS IZBORI, BILO BI SVEGA! Anketa otkrila ‘nadmoć’ vladajućih i minuse koje bilježe ostali: Samo jedna stranka uspijeva održati ‘status quo’

Autor: Dnevno.hr

Objavljen je novi HRejting – mjesečno istraživanje HRT-a koje se provodi na uzorku od 1400 ispitanika uz najveću moguću pogrešku od +/- 2.95% i pouzdanost od 95%. Podaci su prikupljani od 14. do 17. studenog, a prema njima HDZ uvjerljivo vodi s potporom četvrtine birača (25.7%).

K tome je, u odnosu na listopad, najviše i gotovo jedini rastao – za 1.12%.

Međutim, koliko je HDZ rastao, tako su i lijeva i desna oporba padale, pa je SDP ovaj mjesec na 15.7% ili -0.53%. Otprilike u istom minusu je i platforma Možemo koja je u minusu od 0.47% i koja studeni završava s potporom od 10.8% birača.





Izbornom pragu približio se Centar

Prema anketi, najveći pad u proteklih 30 dana imao je Most (-0.82%) koji je trenutačno na 8.5%, dok je Domovinski je pokret u statusu quo (+0.04%) i sa svojih 5.5% pozicionirao se kao peta i posljednja stranka koja prelazi izborni prag.

Tom pragu od preostalih 13 stranaka iz ankete najbliže je Centar koji je u odnosu na listopad uspio doseći 3%.

U dobnoj skupini 18-30 godina prvi je izbor Možemo (24.4%) i tik uz njih HDZ (23.3%).

Preferecije po dobnim skupinama

SDP bi zaokružilo samo 10.7%, za koji se čini da za birače u 30-ima kao da ne postoji. Njihov su prvi izbor HDZ (17.2%), pa Možemo (15.2%) i Most (11.2%).

Za iste tri stranke, samo nešto drukčijim redoslijedom odlučuje se i dobna skupina do 50 godina (HDZ 18.8%, Most 13.8%, Možemo 13.4%).

Za one do 60 godina SDP je drugi izbor (HDZ 23.8%, SDP 18.1%, Most 12.8%), kao i za one do 70. (HDZ 29.6%, SDP 19.1%, DP 11.9). Za SDP, odmah nakon HDZ-a odlučit će se i generacija 70+.