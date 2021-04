Da slučajno ne ‘poljubite vrata!’ Sve za roštilj nabavite danas. Ovako će raditi trgovine na Praznik rada

Autor: Maja Štefanac

Iako za Praznik rada većina trgovina radi skraćeno, Pevex, Bauhaus i KTC odlučili su ipak sutra zatvoriti sve svoje trgovine.

Kako slučajno ne bi “poljubili vrata”, donosimo vam popis trgovina i njihovo radno vrijeme za Praznik rada.

Konzum – Radno vrijeme Konzuma ovisi o lokaciji, no na Praznik rada njihove poslovnice neće nigdje biti otvorene nakon 17 sati, manji broj trgovina zatvorit će u podne. Detalje o svakoj njihovoj trgovini u Hrvatskoj možete pronaći ovdje.

Lidl – Sve njihove trgovine zatvaraju vrata u 14 sati.

Spar i Interspar – Neke njihove poslovnice radit će do 14 sati, dio do 17, a pojedine čak do 21 sat. Detalje kako koja trgovina radi potražite ovdje.

Kaufland – I kod njih se radno vrijeme razlikuje od lokacije do lokacije. Dio trgovina zatvorit će u 14 sati, dio u 15, a neke će biti otvorene sve do 18 sati. Više detalja o svakoj poslovnici pronaći ćete na interaktivnoj karti ovdje.

Plodine – Na njihovoj internetskoj stranici nema podataka o posebnom radnom vremenu za Praznik rada. U podacima o radnom vremenu trgovina, ovisno o lokaciji, piše da subotom rade do 21 ili 22 sata.

BIPA – Njihove poslovnice sutra uglavnom rade, a radno vrijeme ovisi o lokaciji. Neke trgovine, manji broj, su na Praznik rada zatvorene. Više detalja o svakoj pojedinačnoj poslovnici pronaći ćete ovdje.









MÜLLER – Njihove trgovine na Praznik rada rade malo kraće ili čak isto kao i bilo koju drugu subotu. Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini ovdje.

Pevex – Njihovi zaposlenici se na Praznik rada odmaraju i druže s obitelji. Odlučili su taj dan zatvoriti sve svoje trgovine, što su mnogi pozdravili.

Bauhaus – I oni su odlučili zatvoriti sve svoje trgovine: ‘Subota 1.5.2021. BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni’.

KTC – također sutra stavlja ključ u bravu