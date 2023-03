‘DA SE NE BIH JA FIZIČKI OBRAČUNAVAO S NEKIM!’ Beljaku prekipjelo, osjetljiv na djecu: ‘Radi sigurnosti ih ne puštam’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je u javnost izašao novi slučaj pedofilije u Katoličkoj crkvi, došlo je do brojnih reakcija.

Jedan od žešćih bio je šef HSS-a Krešo Beljak koji često izaziva kontroverze, ali i simpatije svojih birača izjavama i istupima u javnosti.

Beljak je i u srijedu na N1 televiziji komentirao slučajeve pedofilije.





‘Oprao’ biskupe

“Nije to posebno oštro, mislim da je to reakcija svakog normalnog roditelja nakon što jedna institucija poput Katoličke crkve, koja bi morala biti moralna vertikala, štiti najgori mogući kriminal koji se može dogoditi, a to je zlostavljanje djece. A štiti”, rekao je.

“Dok neće poštivati hrvatske zakone ma koliko loši oni bili, ali su svjetovni, dok Crkva bude država u državi, ja ne idem u crkvu, a radi sigurnosti neću pustiti ni svoju djecu”, dodao je Beljak. Saborski zastupnik tvrdi kako su razlozi za takvu odluku preventivne prirode.

“Imam troje djece, dvoje je malo, ne razumiju neke stvari, ne razumiju seksualnost, podložni su… Neću riskirati da ja dođem u napast fizički se obračunavati s nekime tko bi mi takao dijete”, istaknuo je. Kao temeljni problem u slučaju Sotin vidi relativiziranje.

“Pa biskup Košić je usporedio pedofiliju i pornografiju. Molim?! Jesu li to riječi normalnog čovjeka?!” upitao je Beljak.

“Za zlostavljanje djece mora se pobrinuti policija, ne može Crkva biti država u državi. Ne želim da Hrvatska bude Iran, da živimo u Teheranu, Afganistanu, da bude katolička džamahirija, a to, prema ovome sudeći, sve skupa ide prema tome. Bilo kakva relativizacija ne dolazi u obzir. Bojim se da ovo nije izoliran slučaj, da je vrh sante leda i da su stvari puno gore”, poručio je.

Ostaje vjernik

Naglasio je kako je on oduvijek vjernik, za razliku od nekih političara koji se time busaju. “Za razliku od mnogih današnjih vjernika i demokršćana, ja sam kršten na vrijeme. Prvo sam dijete u Samoboru koje je upisano u katolički vrtić, u osnovnoj školi sam išao na vjeronauk, kad premijer i ostali nisu ni znali što je crkva”, kazao je.









“Ne prestajem biti vjernik, ali mene organizacija koja si to dopušta više neće vidjeti. A ostali neka rade što hoće iako mislim da je broj ljudi koji razmišljaju kao ja sve veći i veći… Ako će likovi kao Hranić i Košić završiti u raju, ako su to božji ljudi koji će u raj, ja dobrovoljno idem u pakao. Ne želim s takvima biti na istom mjestu”, zaključio je između ostalog Beljak.