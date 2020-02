Da se Kolindina kći zaposlila kao novinarka digla bi se hajka, za Zoranovog sina vrijede druga pravila

Autor: Dnevno/Otvoreno.hr

Tragom napisa o tome kako Ante Jakov Milanović, sin novoizabranog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, od siječnja ima dva posla, i to jedan kao novinar, a drugi u odvjetničkom uredu, nismo mogli ne prokomentirati tu situaciju.

Naime, dotični mladi gospodin je, kako pišu mediji, završio zagrebačku Klasičnu gimnaziju, a nakon toga otišao na studij prava u Groningen u Nizozemskoj. No, u medijima se navodi kako je “uzeo predah od studija”, ma što god to značilo.

S obzirom da se bliži inauguracija njegova oca, Ante Jakov hitno se vraća u Hrvatsku i, gle čuda, počinje raditi kao honorarni dopisnik Televizije Jadran, i to iz Zagreba (?!)

Iz medijskih napisa nadalje se zaključuje kako mu je prvi novinarski posao bilo izvještavanje s međureligijske konferencije “Ljudski bratstvo, temelj mira i sigurnosti u svijetu”. Nakon toga, “novopečeni” novinar se, kako se može iščitati između redova, pomalo i naljutio, jer mu, kao ni ostalim kolegama novinarima, predsjednik Vlade Andrej Plenković nije dao izjavu.

Zanimljivo je kako većina novinara kali zanat, počevši izvještavanjem s tržnica i odlazaka na neke događaje s manje važnim temama, a ne odmah na ovako značajnu međunarodnu konferenciju. No, to očito ne vrijedi i za, pretpostavimo, još uvijek studenta prava koji se odmetnuo u novinarske vode, piše Sanja Plješa za otvoreno.hr.

Novinarstvo je “usputna avantura”

Ali… tu nije kraj! Nekoliko dana nakon toga, u medijima se pojavila informacija kako Ante Jakov zapravo ne radi kao novinar nego mu je to bila samo “usputna avantura”. Naime, on je već zaposlen u jednom (neimenovanom) odvjetničkom uredu u Zagrebu. I tada počinju reakcije kako je u redu da mladi ljudi rade i kako je to vrlo pohvalno…

To je istina i mladim ljudima treba dati priliku za rad, ali i za osobni i profesionalni razvoj. No, je li novinarstvo zaista profesija u koju se “usputno” ulazi i komentira kako god tko želi pa makar to bio i sin hrvatskog Predsjednika?

Ipak se moramo vratiti na Televiziju Jadran

Mediji su objavili kako je vlasnik te televizije splitski poduzetnik Stipe Latković, koji također ima “putra na glavi”. Naime, često je prozivan zbog svojih neodgovornih građevinskih poduhvata u kojima je uživao, iako to niječe, i Zoran Milanović. Nadalje, Milanovićeva tvrtka EuroAlba Advisory odrađivala je konzultantske poslove za Latkovića.

Nakon napisa o poslovima Ante Jakova Milanovića, u medijima je “uskrsnuo” i Stjepan Mesić, kum gore spomenutog Latkovića. Mesić je doživotni bivši predsjednik čiji Ured i dalje plaćaju porezni obveznici.

Zašto ovo sve navodimo? Kada je prošle godine kći hrvatske predsjednice na odlasku, Kolinde Grabar Kitarović, Katarina Kitarović, inače klizačica o čijoj sportskoj karijeri ukazuju plasmani na sportskim natjecanjima, uspješno položila prijemni ispit na američkom Harvardu, digla se prašina u javnosti, jer kći hrvatske Predsjednice “sigurno ima neke privilegije”.

Sada, kad je u igri sin novoizabranog Predsjednika, nitko ne govori kako on ima “određene privilegije pri zapošljavanju pa čak i u novinarstvu”. Sad kad Kolinda Grabar-Kitarović želi iskoristiti svoje zakonsko pravo kao bivša predsjednica RH, na nju se digla kuka i motika, dok Mesića i njegove troškove nitko ni ne spominje. Ne možemo se oteti dojmu licemjerstva i dvostrukog morala, koji godinama vladaju u hrvatskoj javnosti.

Zar ne bi svi ispod ovog neba trebali biti jednaki, imati jednake šanse i uvjete? Vjerojatno bi trebali, ali očito je to samo utopija…