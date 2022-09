‘DA NIJE ŽALOSNO, BILO BI SMIJEŠNO’! Domovinci zgroženi novim potezom HDZ-a: Nakon pljačke Ine, ‘nastavak tragedije’

Autor: N.K

Domovinski pokret reagirao je na imenovanje Marija Naglida na mjesto predsjednika Uprave Plinare istočne Slavonije nakon što je direktorica Marija Ratkić podnijela ostavku zbog uhićenja u aferi Ina.

“Zgroženi smo ,ali ne i iznenađeni imenovanjem Marija Naglida na mjesto predsjednika Uprave Plinare istočne Slavonije, a sve to na prijedlog predsjednika Hdz Vukovarsko srijemske županije Maria Banožida i njegovih poslušnika u Županijskom odboru Hdz Vsž.

Ovakva odluka je nastavak tragedije koja se provodi u Plinari istočne Slavonije. No, uvjereni smo i sigurni da postoji samo jedan motiv za ovakvu odluku i ovim imenovanjem, a to je da mogu prikriti i sakriti sve ostale kriminalne radnje koje su se tamo provodile. A tko bi drugi bio savršeno rješenje negoli tajnik Hrvatske demokratske zajednice Vukovarsko srijemske županije. Uzimajući u obzir i razmatranje njegov bogat CV vidimo da je to jedan svestran čovjek koji se izvrsno snalazi u poslovima od prostornog planiranja pa, evo sad i do distribucije plina.





Da nije žalosno, bilo bi smiješno!

Stoga, tražimo od svih mjerodavnih i odgovornih institucija da se provedu sve potrebne radnje i istrage kako bi se čim prije zaustavilo daljnje uništenje Plinare istočne Slavonije. A sasvim smo sigurni da se to ovim imenovanjem neće i ne može zaustaviti. Gospodo,možete kako hoćete ali na Vašu žalost ne možete dokle hoćete. Predstavljate ozbiljnu ugrozu životu i opstanku stanovništva Vukovarsko srijemske županije”, stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.