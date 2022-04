‘DA NE POSTOJI MIG S PANTOVČAKA, OVOGA NE BI BILO’ Analitičar o ‘slobodi za udbaše’: ‘To je Milanovićev karakter, a koji je tu interes generala?’

Autor: Mia Peretić

Ne stišavaju se reakcije na pismo umirovljenih generala koji traže pomilovanje bivših šefova UDBA-e Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Pismo su potpisali umirovljeni generali Ante Gotovina, Ivan Čermak, Ljubo Ćesić Rojs, Pavao Miljavac, Davor Domazet Lošo te Marinko Krešić, koji je naknadno je povukao svoj potpis. A ranije se predomislio i general Krešimir Čosić.

Perković i Mustač, nekadašnji visokorangirani dužnosnici komunističke tajne policije, u Njemačkoj su osuđeni zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, dobili su kazne doživotnog zatvora koja je, prilikom njihovog povratka u Hrvatsku, gdje se od 2019. nalaze u zatvoru, Perkoviću preinačena u 30, a Mustaču u 40 godina.

Njihov odvjetnik Anto Nobilo sada ih želi izvući iz zatvora, a kao asa iz rukava izvući će upravo pismo s potpisima umirovljenih generala kojima se pridružio i Luka Džanko, a koji ističu da su Peković i Mustač dali velik doprinos Domovinskom ratu jer su, među ostalim, sudjelovali u nabavci oružja.

Molba za pomilovanjem na stolu predsjednika Zorana Milanovića trebala bi se naći u utorak, no što će napraviti nije sasvim jasno. Naime, Milanović se javno izjasnio kao protivnik instituta pomilovanja, a dosad ga nije iskoristio čak 274 puta.

‘Da ne postoji mig da je on spreman potpisati pomilovanje, svega ne bi bilo’

Politički analitičar Davor Gjenero smatra, ovo je vrlo neugodna situacija i može nas dovesti u nezgodnu međunarodnu poziciju mimo odgovornosti današnje Vlade.

“Cijeli slučaj je neugodan po RH i ostaje neugodna činjenica da Hrvatska nije procesuirala taj tip zločina te provela isključivanje iz društvenog života u odnosu na one koji su opsluživali režim i ugrožavali temeljna ljudska prava svojih sugrađana. To je veliki deficit i toga treba biti svjestan, imali smo dosta vremena da provedemo istragu i proces protiv ovog dvojca u razdoblju prije pristupanja EU. Najsramotnija je epizoda bila kada je Milanović neposredno prije pokušao izigrati preuzete obveze i tako se Hrvatska tada našla u svojevrsnoj europskoj izolaciji. Taj slučaj je povezan s izrazito neugodnim i velikim političkim skandalom. Ideja da bi predsjednik RH zapravo relativizirao pravorijek izrečen u drugoj državi je izrazito opasna i neprihvatljiva”, smatra Gjenero.

Također, mišljenja je da se ova medijska kampanja ne bi tako razbuktala da u pozadini nema uloge Ureda predsjednika RH, njegovih suradnika, a možda i samog Milanovića.

“Da ne postoji mig da je on spreman potpisati pomilovanje, svega ne bi bilo. Njemačka ima mogućnost spriječiti takvo postupanje storniranjem odluke o prepuštanju dvojice osuđenih da kaznu služe u RH. Ako bi kazna koja je dodijeljena u Njemačkoj bila poništena političkom odlukom predsjednika Hrvatske, to bi bio golemi politički skandal. Očito je da se taj politički skandal pokušava provesti njegovom neodgovornošću i avanturizmom jedne skupine koja pogoduje ovoj dvojici. Jedno je puštanje na uvjetnu slobodu nakon dvije trećine odslužene kazne, a drugo je ideja da se političkom voljom predsjednika može poništiti presuda u Njemačkoj”, smatra analitičar.





‘Njegov karakter je takav da nastoji dokazati da je bio u pravu’

Milanović je već jednom izgorio na lexu Perković. Podsjetimo, 2013. godine je odbijao izvršiti Europski uhidbeni nalog i tako pokušao spriječiti izručenje Josipa Perkovića i Zdravka Mustaća njemačkom sudu u Münchenu, no Vlada je u saborsku proceduru na kraju ipak uputila izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s članicama EU, tzv. ‘lex Perković’, kojima se od 1. siječnja 2014. omogućila puna primjena europskog uhidbenog naloga (EUN), odnosno i za kaznena djela počinjena prije 7. kolovoza 2002.

Nadalje, kao što je već spomenuto, Milanović dosad nije koristio institut pomilovanja pa ostaje nejasno zašto bi na ovakvom slučaju napravio presedan, posebno kada je zbog ‘lex Perković’ već jednom izgorio kada je bio premijer.

“To što nije koristio tu ovlast je dobra praksa, doista treba vidjeti ima li opravdanja za uplitanje nekoga tko je nositelj reprezentativne vlasti u odluke pravosudnih tijela kod skraćivanja kazni. Postoji zakonska procedura po kojoj to provodi Ministarstvo pravosuđa i sudstvo, tu se on doista ne bi trebao petljati i relativizirati odluke niti domaćeg pravosuđa niti onog tuđih zemalja. Milanović, današnji predsjednik, je kao premijer pokušao ozbiljnim kršenjem preuzetih obveza djelovati u korist ova dva osuđena aktera i to je nastavak njegove politike. Njegov karakter je takav da nastoji dokazati sada naknadno da je on, kada je htio spriječiti provođenje europskog uhidbenog naloga, bio u pravu. Postoje li tu neke javnosti nepoznate poveznice, mi to ne znamo, možemo samo pretpostavljati”, kaže nam Gjenero.









‘Zašto se umirovljeni generali petljaju u nešto što nije obrana i nacionalna sigurnost?’

Kao argument za pomilovanje umirovljeni generali naveli su i kako su Perković i Mustač ostali izdržavati kaznu u Njemačkoj, na slobodu bi izašli već prošle godine. Ista ta kazna u Hrvatskoj znači da će brigadiri na slobodu izaći s 99, odnosno 122 godine.

“Ovo što je u obrazloženju zahtjeva naveo Nobilo, o tome su trebali razmišljati u trenutku kada su zatražili ili nisu odbili transfer na služenje kazne u RH, to u ovom slučaju nije argument”, smatra Gjenero koji je komentirao i disonantne tonove među samim generalima, od kojih su dvojica već povukla svoje potpise, a u javnosti su već pale neke teške riječi.

“Čudi me da su se umirovljeni generali odlučili uplitati u nešto što nije pitanje obrane i nacionalne sigurnosti, već pitanje temeljnih političkih i međunarodnih odnosa i vladavine prava, od ljudi koji su obavljali najodgovornije funkcije u sustavu nacionalne sigurnosti jedan takav propust. Ne znam koji im je interes, no vidljivo je da je dio potpisnika na neki način odnosima vezan s predsjednikom ili njegovim vojnim savjetnikom”, zaključuje Gjenero.