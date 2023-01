DA JE ŽIV, DAVID BI SLAVIO 26. ROĐENDAN! Shrvani tata Davor ne odustaje od pravde za svog sina: ‘Proganjaju me kao psa, i njega su proganjali’

Autor: Dnevno.hr

Danas je u Banja Luci, na ušću Crkvene u Vrbas gdje je pronađeno beživotno tijelo Davida Dragičevića, obilježen njegov rođendan.

Da je živ, David bi danas napunio 26 godina.

Skup povodom tužne godišnjice održan je danas u organizaciji grupe “Pravda za Davida”. Okupilo se nekoliko desetaka građana koji su htjeli ukazati na nerad institucija.





Naime, Davidov slučaj još do danas nije riješen.

“Peta godina kako David nije u svojoj kući, kako ne proslavlja svoj rođendan“, tužno je komentirao njegov otac Davor i nastavio.

“Koliko sam 31.01.1997.godine bio ushićen kad se David rodio, nisam imao ništa, podstanari, ali dobili smo dijete i bili sretni. Sad imam kuću i sve, ali nemam ništa. Proganjaju me kao psa, proganjali su i njega pa smo ga morali ekshumirati u Austriju, da ga se tamo pokopa“, rekao je.

Davidov otac: Pokazat ću im ja što je pravda

Slučaj misteriozne smrti Davida Dragičevića još nije riješen iako je prošlo skoro pet godina. Davor Dragičević ne odustaje i poručuje da, ako do 26. ožujka ove godine ne bude pomaka u istrazi, pravna borba za njega u BiH više ne postoji.

“Tog datuma izlazim iz pravne borbe, ne postoji pravna borba i idem na svoj način u borbu za pravdu za Davida. Nisam ja došao do zida, ima načina kako doći do pravde jer ovo do sada je nepravda, a ja ću im pokazati što je pravda“, poručuje Davor Dragičević, a prenosi Klix.

Podsjetimo, David je nestao 18. ožujka 2018. godine. Pronađen je mrtav na ušću rijeke Crkvene u Vrbas šest dana kasnije.









Nakon višegodišnje istrage u banjalučkom Okružnom tužilaštvu bez rezultata, ovaj slučaj je preuzelo Tužilaštvo BiH, ali još nema službenih informacija dokle se stiglo u istrazi.