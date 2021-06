’DA ĆE BITI OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA, BILO BI NADREALNO’: Analizirali smo presudu koja je Mladića doživotno zatvorila! Ovo su idući koraci

Autor: Matea Vidić

Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u Haagu potvrdio je prvostupanjsku presudu Ratku Mladiću kojom mu je dosuđena kazna doživotnog zatvora, a “proglašen je krivim za uzimanje taoca, za progon, istrebljivanje, ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti, za deportaciju, nehumana djela – prisilno premještanje, za teroriziranje, za protupravne napade na civile”.

Iako samo suđenje nisu pratili, sudac Visokog kaznenog suda, Ivan Turudić i političar Pavao Miljavac za Dnevno govore kako je takva kazna bila za očekivati. “To je najmanje za to što se tamo dogodilo, da on za ono što se tamo dogodilo, da kao glavni zapovjednik snosi krivicu. To ne može nitko, ni u kojem smislu, kazna ne može biti takva koja će to pokriti”, govori Miljavac pa dodaje da je sve što se tamo dogodilo bilo čisto masakriranje civila bez ikakve vojne potrebe. On govori i kako je svijet tada šutio, a 8000 ljudi je poginulo. “To je strašno, a u današnje vrijeme kada je moguće promptno reagirati, oni nisu”, rekao je.

Turudić govori kako se nadao i priželjkivao ovakvoj presudi. “Drago mi je da je potvrđena, to je neka mala satisfakcija mnogobrojnim žrtvama njegovog zločina. Nažalost to je došlo prekasno, došlo je 30 godina nakon okupacije Kijeva, Vrlike, Škabrnje, 25 godina nakon Srebrenice i to daje jednu gorčinu što je pravda morala tako dug čekati pa je izgubila i svoju svrhu. Spora, prespora pravda i nije pravda”, zaključuje.

’Mali dijelovi grupa’

MICT je odbio sve žalbe na prvostupanjsku presudu Mladićeve obrane, ali i tužiteljstva. Ovi potonji žalili su se naime na to da je Mladić oslobođen zločina počinjenog u Prijedoru, Sanskom Mostu, Ključu, Kotor Varošu… Osim toga, nije mu suđeno ni za zločine u Hrvatskoj, u Škabrnji, Zadru i Šibeniku. Sutkinja je istaknula kako je zaključeno da se u tim slučajevima radi nad zločinima “nad malim dijelovima grupa”.

Turudić ističe kako je to tragedija. “Tragedija je što zločini u Hrvatskoj nisu poprimili svoj pravni epilog, ali dobro je da je ratni zločinac kažnjen pa makar ne bio kažnjen za sva zla koja je učinio. To je sigurno propust, to nije potpuna pravda”, kaže nam pa dodaje kako je ubojstvo jednog čovjek zločin. “Ratni zločin može biti počinjen i nad jednim čovjekom. To je zločin protiv čovječanstva i duboko prezirem stav da je premalo ubijenih da bi nešto bilo dovoljno da bi dovelo do presude”.

Miljavac govori kako nije samo Mladić kriv u svim tim zločinima, “ali je bio glavni odgovorni i mogao je spriječiti”.”Najviše rangirani zapovjednik je imao mogućnost i vlast nad svim postrojbama koje su na tom području djelovale. Sigurno je u svakom slučaju mogao reagirati”, tvrdi.

Turudić nam pak objašnjava scenarij u kojem bi se slučaj vratio na početak da mu je Mladićeva bar jedna žalba prihvaćena. “To je taj rezidualni mehanizam preuze i nema dalje. Upravo jer je on preuzeo, nije bilo za očekivati da će biti parcijalna presuda. To je haaški sud u odumiranju, u gašenju, pa je bilo gotovo nemoguće da presuda bude ukinuta, da ponovno ide suđenje. Moglo se očekivati da će biti ovo i da će biti oslobađajuća u cjelini, što bi bilo nadrealno. Zato jer se radi o sudu u odumiranju, imaju još malo predmeta”, govori.

Što dalje?

Što se tiče reakcija na presudu, obojica se slažu da su lako predvidljive. “Srbi će klasično govoriti da je to bio rat, da su bili napadnuti, da nije bilo genocida. Netko iz svijeta će potvrditi da je pravda na neki način zadovoljena i to je tako”, ističe Miljavac.









“Naravno da Hrvati nisu zadovoljni da nema osude zločina u Hrvatskoj, u Dalmaciji. Naravno da dobar dio srpskog stanovništa njega uzimaju za heroja pa tako i u RS, sigurno da ga u bošnjačkom dijelu smatraju zločincem”, dodaje pak Turudić.

Naposljetku, Miljavac zaključuje kako je sve u rukama politike. “To je sada stvar politike i jednostavno bi to trebao biti nekakav poticaj da se šire, da svi oni koji su to radili, srpska vojska, pa da na neki način netko od visokih dužnosnika ispriča za sve to, temeljem presude”, zaključuje.