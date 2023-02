‘DA, AP JE VJEROJATNO PLENKOVIĆ!’ Jandroković morao komentirati neugodnu aferu: ‘Milić je mlad, čini se pošten, ali nezgodno…’

Autor: M.P.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je posljednju aferu HDZ-a u kojoj je otkriveno da su glasnogovornik Vlade Marko Milić i drugi dužnosnici imali prepisku s bivšim šefom Hrvatskih šuma, raspitujući se za status prijatelja koji je zaposlen u navedenoj firmi.

Jandroković je rekao da sve to traje već nekoliko dana te da ne želi biti ni tužitelj ni sudac, kao i da treba vidjeti kako će postupiti institucije na koje ne treba vršiti pritisak.

“Kako se ovo čini na prvi pogled? To je zamka koju treba izbjeći, nešto se može činiti kompromitirajućim, a pokaže se da nije tako”, kaže i dodaje da ima mnogo primjera osoba koje su unaprijed bile osuđene pa se pokazalo da ipak nisu krive.





Napominje, on s pozicije predsjednika Sabora neće suditi o ovom slučaju. Naglašava da Vlada ima situacije koje su teže od ovog – krize, inflaciju, posljedice potresa – i ovo je samo jedan od izazova.

‘Neka se time bave istražitelji’

Što se tiče sličnosti ovog slučaja s onim zbog kojeg su morali otići bivši ministar Josip Aladrović i potpredsjednik Vlade Boris Milošević, a koji danas zbog toga imaju posla i s pravosuđem, Jandroković kaže: “Opet govorimo o sličnosti, ja to ne mogu procijeniti jer nemam sve informacije. Time se bave istražitelji, DORH, USKOK, policija i oni mogu reći je li netko nešto zgriješio ili nije. Koliko sam ja čuo iz obrazloženja onih koji su sada pod pritiskom, nemam dojam da se radi o pritiscima, imam dojam da su se željeli informirati. Svi trebamo biti vrlo oprezni i pustiti institucijama da rade svoj posao.”

I njegovo ime spominje se u porukama, iako rubno.

“Nema tu ništa sporno, nije me pitao o kadrovskim pitanjima, požalio se na odjeke političkih zbivanja. Nemogućnost dogovora Uprave i NO-a pa moli da se obavijesti premijera, pa nekakav štrajk, prosvjed Živog zida… To su bile informacije koje ni po čemu nisu sporne, pojavile su se u medijima, nemam što tumačiti”, kaže Jandroković.

Ja ne mogu reći da je pritisak dok ne vidim cijeli materijal, jako je teško procijeniti iz ovih materijala, dodaje i smatra da pritisak na institucije rade oporba i predsjednik Republike svojim javnim istupima.

“Zamislite da to radi Vlada, to bi naišlo na sveopću osudu, i to je u redu. Institucije su dosad procesuirale velik broj dužnosnika, neki su oslobođeni a neki završili u zatvoru, bilo bi neoprezno od mene da prejudiciram da je netko kriv. To nije zadatak, da ja procjenjujem nečiju krivnju i teško mi je slušati neke kolege koji tuže, presuđuju, zazivaju zatvore, to je totalitarni koncept”, rekao je Jandroković koji smatra i da ovu situaciju “treba razriješiti onaj tko se time bavi”.









‘Milić se našao u nezgodnoj situaciji’

Koliko je primjereno da se osoba koja poznaje glasnogovornika Vlade, zapošljava u Hrvatskim šumama. Jandroković kaže da je vidio drugačija tumačenja.

“Milića poznajem, mlad je čovjek i meni se čini vrlo pošten, našao se u nezgodnoj situaciji i nadam se da će se sve raščistiti”, smatra Jandroković.

“Ne želim u te teme ulaziti, neozbiljno, neodgovorno, nekorektno i suprotno demokraciji bi bilo da se saborski zastupnici na taj način bave tim temama. Mi možemo to politički komentirati, nadmetati se pa i oštro, ali ovako nešto činiti nije fer”, dodaje.









‘AP je vjerojatno premijer’

Što se tiče AP-a koji se spominje u porukama bivše ministrice Gabrijele Žalac i državne tajnice Josipe Rimac, Jandroković kaže: “Vjerojatno je riječ o premijeru, ali isto je tako bitno u kojem se kontekstu spominje. Vidljivo je da oni koji ga spominju nisu zadovoljni onime što je on činio. Ali ne mogu presuđivati iz djelomično prenesenih informacija.”

Novinarima nije htio otkriti o čemu se razgovaralo na Predsjedništvu HDZ-a. “Neću vam govoriti što mi razgovaramo između sebe, ne pitam ni ja vas o čemu razgovarate u redakciji. Nemojte biti smiješni, to je kao da ja pitam što ste danas na kolegiju dogovorili”, rekao je novinarima i dodao da on nema straha da će se i njegovo ime pojaviti u nekim porukama.