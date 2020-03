CVRTILA DAO CRNU PROGNOZU: Pasivna invazija Hrvatske u tijeku? Napravljena je kardinalna greška! Možemo primiti migrante, ali ne ovako!

Autor: Dnevno

Uz koronavirus, Europu sve više zahvaća migrantska kriza. Tisuće ljudi već su na granicama Grčke i Bugarske i u slučaju da dođe do probijanja tih granica, bit će ugrožena hrvatska sigurnost.

Podijeljena su mišljenja o tome može li u takvoj situaciji pomoći slanje vojske u pomoć policiji kako bi se zaštitila duga hrvatska granica.

Svoje mišljenje o toj, sada već alarmantnoj situaciji, za Otvoreno je rekao Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost i kriminalist.

“U Hrvatskoj je nezavidna situacija, a zadnjih nekoliko godina upozoravam na to da se trebamo pripremiti za eventualni takav mogući migrantski val, koji je bio izvjestan, jer je sve de facto ovisilo o jednom čovjeku. Naravno, da naši to nisu slušali i nisu se ni pripremili”, rekao je Cvrtila dodajući da on smatra kako nismo spremni na migrantski val iako ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi suprotno.

Nikakva živa sila ne može spriječiti migrante u proboju granice

Dodao je kako nikakva živa sila, pritom misleći na policiju i vojsku, ne može zaustaviti val migranata koji će doći na granicu. To je potkrijepio primjerom da u Grčkoj to ne mogu spriječiti ni ograde, visoke do dva metra.

Zbog toga će se, prema Cvrtilinim riječima, Hrvatska, ali i kompletan balkanski dio naći u nezavidnoj situaciji, jer su se Slovenija i Mađarska ogradile žicom pa će preko tih zemalja i dalje prema Europi vrlo teško prolaziti migranti.

Nakon toga ćemo imati sve probleme, na koje je upozoravao još 2015. da će se dogoditi i to ako veći dio migranata ostane u Hrvatskoj.

“To su kulturološki, vjerski, sociološki, ekonomski, politički problemi, a da ne govorimo o tome da veliki broj migranata može ugroziti hrvatsku nacionalnu sigurnost. Mi smo mala država s malim brojem ljudi i novih 100 tisuća stanovnika, koji se ne mogu integrirati je znatno veći problem nego, primjerice Njemačkoj koja ima 82 milijuna stanovnika te se tamo toliko ne osjeti novih milijun ljudi”, rekao je Cvrtila.

Migranti mogu biti nositelji korone virusa

Na upit je li to veći problem od koronavirusa, Cvrtila je istaknuo da bi to mogao postati veći problem. S druge strane, i migranti mogu biti nositelji koronavirusa, jer kada god netko nekontrolirano dolazi “u kuću” odnosno preko granice, a ne zna se tko je, što je i s kakvim namjerama dolazi, to je problem.

“To se može shvatiti pasivnom invazijom odnosno pasivnim osvajanjem, a prije svega ‘tuče’ male države s malim brojem stanovnika. Francuska, Njemačka pa i Italija mogu ‘progutati’ veliki broj izbjeglica. No, što se Hrvatske tiče, to postaje problem”, naglasio je Cvrtila.

Što se zapravo na kraju može dogoditi? Cvrtila kaže kako se može dogoditi to da ćemo zapravo goleme resurse i snage trošiti na očuvanje reda i mira, a veliki broj migranata može nam ugroziti turističku sezonu.

Isto tako, bruto domaći proizvod (BDP) nam može značajno pasti zbog svega toga, a posljedično može dovesti do socijalnih nemira zbog sukoba između domicilnog stanovništva i migranata.

Cvrtila je naveo primjer kako su Njemačka i Engleska kroz proteklih desetak godina neke ljude pokušavali integrirati, ali im to nije uspjelo.

“Ne govorim o tome da im je način kako su to radile bio dobar, ali na kraju nisu uspjele. Kako bi onda Hrvatska integrirala 100 tisuća ljudi”, upitao se Cvrtila.

Migranti se ne žele integrirati u zemlje u koje dolaze

Dodao je kako mali broj migranata dolazi zbog integracije s domicilnim stanovništvom. Oni dolaze u europske zemlje gdje žele nametnuti svoje kulturološke i ekonomske običaje i uvjete.

Cvrtila kaže kako će migranti ipak doći jer nitko neće upotrijebiti žešću silu kako bi ih spriječio, jer bi se to smatralo nehumanim činom.

“Hrvatska granica je predugačka i nemoguće ju je potpuno zaštititi. Tamo gdje su prirodne granice poput Save, Une…tamo se može ophodnjom kontrolirati, ali gdje je kopnena prirodna granica trebalo je drugačije riješiti. Sada smo zakasnili i migranti mogu ući”, naglasio je Cvrtila.

Postavlja se pitanje kako ipak spriječiti veliki migrantski val?

Može se spriječiti na način da se spriječi na izvoru, a to ujedno i najbolja situacija. To znači da treba prestati rat, početi izgradnja, ljudi se moraju početi zapošljavati…

“Ili da se s Turskom dogovori da zadržava ovakvo stanje i dalje. No, pitanje je koliko to i oni mogu izdržati”, rekao je Cvrtila.

Četiri milijuna izbjeglica je problem. Pokušali su ih raseliti u Kurdistan, a to je spriječeno.

“Nije problem da Europa primi ljude, jer na pola milijarde stanovnika dodatnih četiri milijuna migranata se, u principu može primiti, ali se mora znati tko i s kojom svrhom dolazi. Što su ti ljudi radili u svojim zemljama od kuda su došli? To sve treba dobro provjeriti kako bi se iskontrolirala situacija”, istaknuo je Cvrtila.

Hrvatska da ima pametnu politiku već je mogla dovesti nekoliko tisuća ljudi koje je prethodno trebala dobro iskontrolirati, rekao je.

“I to za one za koje se moglo procijeniti da bi se vrlo brzo integrirali. No, ne može nam doći netko tko se ne želi integrirati”, zaključio je Cvrtila.