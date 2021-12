CVATE TRŽIŠTE LAŽNIH COVID POTVRDA? Navodno se za njih plaća i do 2000 kn

Autor: Dnevno.hr

Kako se čini, crno tržište covid potvrdama vrlo je aktivno.

Redakcija RTL Potrage prije nekoliko dana primila je poziv o jednom zagrebačkom kafiću u kojem se za čak 2000 kuna može napraviti covid potvrda.

Navodno su napravljeni već deseci.

Iako su novinari pokušali provjeriti tu informaciju u navedenom kafiću, dobili su odgovor da o tome ništa ne znaju.

Poznato je kako se već neko vrijeme bez covid potvrde ne može u zdravstvene i druge državne i javne ustanove i svaka osoba dužna ju je pokazati prilikom ulaska. Zaštitari očitavaju QR kodove s potvrda, prihvaćaju se i ona na papiru, no ne provjerava se osobna iskaznica. Ako potvrda bude zelena nije moguće znati je li prava ili kriva, a uvelike se priča da i takve postoje.

Građani posvjedočili da su im nuđene lažne covid potvrde

U anketi među građanima na zagrebačkom glavnom kolodvoru neki su posvjedočili da im je ponuđena potvrda o cijepljenju za 300 eura. Postoje i potvrde koje se nude na dark webu.

“Pitanje je što je stvarno što nije. I na dark webu kao što ljudi pokušavaju nešto lažno nabaviti tako se daju i prevariti”, kazao je Alen Delić, iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti koji je dodao da se cijene kreću od 100 do 300 eura.

Zasad osmero ljudi dobilo covid potvrdu, a nisu cijepljeni

“Zaprimili smo određena saznanja koja smo išli provjeravati i ta saznanja su urodila plodom. Došli smo do osnovane sumnje da se te osobe bave time i da su stvarno počinili ta djela”, izjavio je Boris Novak, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke. Zasad se zna da je osmero ljudi tako dobilo valjanu potvrdu iako nisu cijepljeni. No, problem je i u tom što ih se ne može samo tako obrisati iz sustava već je moguće zapisati da podaci nisu ispravni.









Kako navode iz AKD-a, koji pruža tehničku podršku, sustav je pouzdan, no pojedinac je u njemu uvijek najslabija karika.

“Trenutno smo došli do 21 000 zdravstvenih djelatnika koji mogu izdati COVID potvrde, mogu unijeti rezultate testiranja i cijepljenja, to je značajno povećanje. Na početku ih je bilo 400. I tu je bitno voditi računa tko to unosi”, navode iz AKD-a.

Zdravstveni djelatnici osuđuju kolege koji zlorabe ovlasti

Zdravstveni djelatnici pak osuđuju one koji zloupotrebljavaju svoje ovlasti.

“Ostali smo zatečeni i šokirani. To je posao za policiju i dorh koji moraju učiniti sve da do toga ne dođe. Uvijek je moguće prevariti sustav no to ne smije baciti sjenu na struku i cijepljenje”, izjavila je Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine.









U Komori medicinskih sestara i tehničara kažu da osumnjičene čeka i sud časti.

“Hrvatska komora medicinskih sestara će poduzeti korake. Ili sud komore ili etičko povjerenstvo ovisno o visini kazne, kreću se od opomene do oduzimanja licence, privremeno na jednu godinu ili trajno”, rekao je Mario Gazić, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine.

U ova dva otkrivena slučaja počinjeno je niz kaznenih djela. Osobe koje su služe potvrdama prijavljene su za krivotvorenje isprava i prijevaru, kao i posrednici u lancu. Dok medicinskoj sestri i tehničaru zbog zlouporabe položaja i ovlasti prijeti pet, u slučaju velike materijalne koristi i 12 godina zatvora.