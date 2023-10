Čuvena novinarka srezala Vučića u korijenu: U Srbiji mu se ovo gotovo nitko ne usudi napraviti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u ponedjeljak navečer u emisiji CNN-a kod čuvene novinarke Christiane Amanpour. Tijekom njega doživio je i jednu za njega neuobičajenu situaciju.

Dogodilo se to u trenutku kad je Amanopour pitala Vučića hoće li će Milan Radoičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na Kosovu prošlog tjedna, odgovarati za to u Srbiji.

“Što ćete napraviti s njim?”, pitala je Vučića, koji je prvo napravio stanku, a nakon toga je krenuo odgovarati.

“Hvala vam još jednom što ste mi dali da ovo objasnim”, krenuo je Vučić, ali Amanpour je bila spremna pa ga je odmah zaustavila.

Vucic forgot for one moment that he is not on one of his regime's TV channels. pic.twitter.com/a7MSlUVFyF

— Admirim (@admirim) October 2, 2023