CURE DETALJI UŽASNOG MASAKRA U AMERICI! Zločin prenosio na društvenim mrežama: Na oružju ispisane uvrede za crnce

Deset osoba je ubijeno i nekoliko ranjeno, nakon što je naoružan napadač u subotu poslijepodne ušao u trgovinu u američkom gradu Buffalu, u saveznoj državi New York i počeo pucati po ljudima. Napadač je uhićen.

Napadač je ušao u trgovinu oko 14.30 sati po lokalnom vremenu i pucao NA ljude. Ubijeno je deset i ranjeno troje ljudi. FBI je objavio kako će nedjelo istraživati kao zločin iz mržnje i “rasno motivirani nasilni ekstremizam”. Naime, 11 od 13 ubijenih ili ranjenih su crnci.

Market se nalazi u crnačkoj četvrti. Došao je naoružan do zuba s pancirkom, a na oružju je bila ispisana riječ “nigger” (crnčuga: pogrdan izraz za crnce)

Izvori navode da je napadač u trgovinu ušao naoružan puškom te da je nosio vojničku opremu i pancirku. Građani koji su bili u blizini zamoljeni su da izbjegavaju to područje. Policija je zatvorila cijelo područje. Nagađa se da je napad izveo zbog rasne mržnje.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

— Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022