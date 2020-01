CURE DETALJI STRAVIČNOG POŽARA: Život izgubili nepokretni i slabo pokretni štićenici smješteni u drveni objekat

U stravičnom požaru koji je jutros planuo u Domu za starije i nemoćne osobe “Zelena Oaza” u Andraševcu u Zagorju, život je izgubilo šestero korisnika doma. Kako se doznaje, vatrena je buktinja planula jutros oko 6:45, u drvenom objektu koji se nalazi kraj doma, a u kojem su bili smješteni štićenici doma. Inače, radi se o privatnom domu, koji je 2012. godine od Krapinsko-zagorske županije dobio dopuštenje za proširenje kapaciteta.

Kako doznajemo iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe, šest je osoba smrtno stradalo tijekom požara, a kada su vatrogasci stigli na teren, požar je bio u razbuktaloj fazi. Vatrogasci su nam potvrdili da je požarom bio zahvaćen donji objekt u kojem su se nalazile nepokretne te slabo pokretne osobe, te da je očevid u tijeku.

Na požarištu su bila četiri vatrogasna vozila i 20 vatrogasaca.

Iz policijske uprave Krapinsko-zagorske potvrdili su nam kako je očevid započeo no do kada će trajati nije poznato. Policija za sada nema drugih informacija osim onih koje su već plasirali u medije, no za naš su portal potvrdili kako su smrtno stradale osobe bile nepokretne i slabo pokretne osobe.