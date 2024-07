Cure detalji o napadaču na Trumpa, oglasila se i Melania: Poslala važnu poruku

Autor: I.J., M.D.

Bivši američki predsjednik Donald Trump lakše je ranjen u napadu na skupu u predizbornom skupu u Pennsylvaniji. Pet minuta nakon što je započeo govor začuli su se pucnjevi, nakon čega se Trump uhvatio za glavu i legao na tlo. Čulo se nekoliko hitaca, a Trumpa su okružili naoružani agenti.

Shooting just happened at The Trump rally pic.twitter.com/Xs1dVL1H3T — Acyn (@Acyn) July 13, 2024

Iz ureda okružnog tužitelja su objavili da će se događaj istraživati kao pokušaj atentata na bivšeg predsjednika. Nešto kasnije američki mediji su objavili da je Trump okrznut metkom, a da su napadača “neutralizirali” agenti tajne službe. Ubijen je jedan posjetitelj, a drugi je teško ranjen.

Dok je izlazio s pozornice, na Trumpovu desnu uhu bili su vidljivi tragovi krvi. Nešto kasnije je objavljeno da je Trump okrznut metkom.

16:58 – Napadač radio u kuhinji staračkog doma

Američki mediji doznaju još detalja o napadaču. Njega su tajne službe ranije identificirale kao 20-godišnjeg Thomasa Matthewa Crooka. Associated Press piše kako je pušku kojom je počinjen napad prije najmanje šest mjeseci kupio njegov otac. CNN, pak, javlja kako je mladić, koji je maturirao 2022. godine u školi Bethel Park High, bio zaposlen u kuhinji doma za starije osobe koji se nalazi u neposrednoj blizini kuće u kojoj je živio. Istražitelji su u njegovoj kući i automobilu pronašli eksploziv.

16:52 – Oglasila se Melania Trump









Supruga Donalda Trumpa, Melania Trump je na društvenoj mreži X objavila svoj komentar nakon atentata na supruga.

“Kada sam vidjela kako taj nasilni metak pogađa mog supruga Donalda, shvatila sam da su moj i Barronov život na rubu devastirajuće promjene”, napisala je, dodajući da je “zahvalna hrabrim agentima tajne službe i službenicima za provođenje zakona koji su riskirali svoje živote” da ga zaštite.

Bivša prva dama nastavila je: “Obiteljima nevinih žrtava koje sada pate zbog ovog gnjusnog čina, ponizno izražavam svoju najdublju sućut. Vaša potreba da izvučete unutarnju snagu zbog tako užasnog razloga rastužuje me. Čudovište koje je mog supruga prepoznalo kao nečovječnu političku mašinu pokušalo je ugušiti Donaldovu strast – njegov smijeh, domišljatost, ljubav prema glazbi i inspiraciju. Temeljni aspekti života mog supruga – njegova ljudska strana – bili su zakopani ispod političke mašine”.

“Donald, velikodušan i brižan čovjek s kojim sam bila kroz najbolje i najgore trenutke. Ne smijemo zaboraviti da su različita mišljenja, politika i političke igre inferiorni prema ljubavi. Naša osobna, strukturna i životna predanost – do smrti – je ozbiljno ugrožena”, poručila je Trumpova supruga.

16:16 – Ozlijeđeni civili u kritičnom stanju

Osim ubijenog napadača i još jednog ustrijeljenog gledatelja, u napadu na Donalda Trumpa ozlijeđeno je dvoje ljudi. Kako CBS doznaje oni su prebačeni u Opću bolnicu Allegheny i nalaze se u kritičnom stanju.

16:15 – Napadač koristio najrasprostranjenije oružje u Americi

Associated Press, pak, doznaje da je napadačev otac prije šest mjeseci kupio pušku kojom je počinjen napad. Riječ je o automatskoj jurišnoj pušci AR-15, jednom od najrasprostranjenijih oružja u Americi. Procjenjuje se da ju posjeduje svaki 12. Amerikanac, a riječ je i o naoružanju kojeg koriste mnoge američke sigurnosne službe.

The shooter used AR-15, security also had AR-15s. pic.twitter.com/QId8YR2YXV — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 14, 2024

16:11 – Oglasio se papa Franjo

Papa Franjo komentirao je pokušaj atentata na Donalda Trumpa.

“Vatikan izražava zabrinutost zbog sinoćnjeg čina nasilja, koji povređuje ljude i demokraciju, uzrokujući patnju i smrt. Pridružujemo se molitvama američkih biskupa za Ameriku, za žrtve i za mir u zemlji, kako razlozi nasilnika nikada ne bi prevladali”, poručio je.

15:21 – Objavljeno što je Trump rekao u trenutku pucnjave

CNN je objavio transkript audio zapisa snimljenog netom nakon što je Donald Trump upucan. Trump se u trenutku pucnjave hvata za uho i saginje dok ga agenti Tajne službe okružuju. “Dolje, dolje, dolje,” kaže jedan od njih. Odjekuje još jedan hitac, a neka žena u tom trenutku vrisne. Čuje se nekoliko glasova agenata Tajne službe – jedan kaže: “Gore!”, a drugi: “Stube su spremne, stube su spremne.” Čuje se i Trump, ali njegove riječi nisu jasne. Nakon što su čuli da je napadač oboren, Trump i agenti ustaju i odlaze na sigurno.

Trump: “Dajte da uzmem cipele, dajte da uzmem cipele.”

Agent: “Imam vas, gospodine, imam vas.”

Trump: “Dajte da uzmem cipele.”

Drugi agent: “Čekajte, vaša glava je krvava.”

Agent: “Gospodine, moramo se pomaknuti na…”

Trump: “Dajte da uzmem cipele.”

Agentica kaže “u redu” prije nego što nešto spomene o cipeli.

Trump: “Čekajte, čekajte, čekajte.”

Zatim diže šaku prema gomili i tri puta bez glasa izgovara riječ “borba” – potez koji je okupljena gomila dočekala s ovacijama “USA. USA. USA.”

15:15 – Glasnogovornik Tajne službe o zahtjevima za dodatnim osiguranjem

Anthony Guglielmi, šef komunikacija Tajne službe Sjedinjenih Država izjavio je da su neistinite tvrdnje da je član tima Donalda Trumpa zatražio dodatno osiguranje. Rekao je da je apsolutna laž da su resursi odbijeni.

“Netočne su tvrdnje da je član tima bivšeg predsjednika tražio dodatne sigurnosne resurse i da su oni odbijeni. To je čista laž. Dodali smo zaštitna sredstva, tehnologiju i raspoložive snage u sklopu pojačanog tempa kampanje”, napisao je na X-u.

Theres an untrue assertion that a member of the former President’s team requested additional security resources & that those were rebuffed. This is absolutely false. In fact, we added protective resources & technology & capabilities as part of the increased campaign travel tempo — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024

15:08 – Trump se ponovno obratio javnosti

Bivši američki predsjednik i kandidat za novi mandat Donald Trump u nekoliko se navrata obraćao javnosti putem društvenih mreža. Ostavio je poruku i na mreži Truth Social, koja je njegov odgovor na navodnu cenzuru Mete i X-a.

“Hvala svima na vašim mislima i molitvama, jer je samo Bog spriječio da se nezamislivo dogodi. Nećemo biti u strahu, već ćemo umjesto toga ostati ustrajni u našoj vjeri i prkosni pred Zlom. Naša ljubav ide prema žrtvama i njihovim obiteljima. Molimo za ozdravljenje ranjenih, a u srcu čuvamo sjećanje na tako stravično ubijenog sugrađanina. U ovom trenutku, važnije je nego ikad da ostanemo ujedinjeni i pokažemo svoj pravi karakter kao Amerikanci, ostajući jaki i odlučni i ne dopuštajući Zlu da pobijedi. Zaista volim našu zemlju, i volim sve vas, i radujem se novom skupu naše velike nacije ovog tjedna u Wisconsinu”, napisao je Trump.

13:35 Gabbard: ‘Ovo je posljedica uspoređivanja Trumpa s Hitlerom

Bivša demokratska kongresnica Tulsi Gabbard upozorila da da je pucnjava na Donalda Trumpa “logična posljedica stalnog uspoređivanja” bivšeg predsjednika s Adolfom Hitlerom, prenosi BBC.

“Uostalom, da je Trump doista još jedan Hitler, ne bi li njihova moralna dužnost bila da ga ubiju?” rekla je Gabbard i dodala da se moli za Trumpa “i zemlju”.

Gabbard je godinama bila članica i zastupnica Demokrata, a 2002. napravila politički zaokret i postala nezavisna političarka. Prihvatila je konzervativne stavove po pitanju vanjske politike, ljudskih prava i ekonomije, a u posljednje vrijeme često se pojavljuje kao analitičara na Fox Newsu.

12:25 Trumpov savjetnik istaknuo probleme sa Sigurnosnom službom

Viši savjetnik u kampanji Donalda Trumpa, Stephen Moore, za BBC je komentirao pokušaj atentata na Donalda Trumpa istaknuvši zabrinutost zbog spremnosti Sigurnosne službe, koja je primarni oblik zaštite bivših američkih predsjednika.

“Na snimci je izgledalo da ga je samo okrznuo ovaj metak, ali ono što nas sve toliko plaši je da je taj metak bio koji centimetar bliže, ovo bi bio atentat”, rekao je.

“Svakako Trump treba više zaštite, a pitanje je li Tajna služba bila potpuno spremna”, dodao je..

Napad na Trumpa potaknuo je pitanja o tome kako je republikanski predsjednički kandidat zaštićen tijekom kampanje i što je uzrokovalo očite sigurnosne propuste na skupu u Butleru u Pennsylvaniji.

09:55 Plenković osudio pokušaj atentata

Premijer Andrej Plenković u objavi na društvenim mrežama osudio je pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Najoštrije osuđujem napad na bivšeg predsjednika Trumpa i želim mu brz oporavak. Političko nasilje je neprihvatljivo i najveća je opasnost za demokraciju”, objavio je Plenković na X-u.

Najoštrije osuđujem napad na bivšeg predsjednika Trumpa i želim mu brz oporavak. Političko nasilje je neprihvatljivo i najveća je opasnost za demokraciju. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 14, 2024

08:15 Objavljena snimka snajperista koji je radio u Trumpovom osiguranju

Na snimci objavljenoj na X-u, vidi se snajperist za kojeg se pretpostavlja da je radio u Trumpovom osiguranju i njegova reakcija na pucnjavu.

Interesting angle from the assassination attempt on President Trump. A sniper team on a rooftop react to the report of gunfire. pic.twitter.com/bsbV1SarL5 — FUNKER530 (@FunkerActual) July 14, 2024

07:53 Identificiran napadač na Trumpa

FBI je imenovao Thomasa Matthewa Crooksa kao napadača umiješanog u pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

“FBI je identificirao Thomasa Matthewa Crooksa, 20, iz Bethel Parka, Pennsylvania, kao subjekta umiješanog u pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 13. srpnja u Butleru, Pennsylvania.

Ovo je i dalje aktivna istraga koja je u tijeku, a svi koji imaju informacije koje bi mogle pomoći u istrazi potiču se da pošalju fotografije ili videozapise online na FBI.gov/butler ili nazovu 1-800-CALL-FBI.”

07:50 Međunarodni čelnici osudili napad na Trumpa

Nakon vijesti o pucnjavi na predizbornom skupu u Pennsylvaniji brojni su svjetski čelnici požurili osuditi napad na bivšeg američkog predsjednika.

“Užasnut sam nakon vijesti o pucnjavi na bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na njegovom skupu u Pennsylvaniji. Takvo nasilje nema opravdanja i mjesta nigdje u svijetu. Nikada nasilje ne smije prevladati. Laknulo mi je kad sam saznao da je Donald Trump sada na sigurnom i želim mu brz oporavak”, napisao je Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski.

Izraze podrške Trumpu je poslao i indijski premijer Narendra Modi. “Duboko sam zabrinut zbog napada na mog prijatelja, bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Najoštrije osuđujemo incident. Nasilju nema mjesta u politici i demokracijama. Želimo mu brz oporavak. Naše misli i molitve su s obitelji poginulih, ozlijeđenima i američkim narodom.”

07:35 Donald Trump sletio u zračnu luku Newark

Zrakoplov bivšeg predsjednika Donalda Trumpa sletio je u zračnu luku Newark u New Jerseyu u nedjelju ujutro, objavio je CNN pozivajući se na poznati izvor.

Guverner Pennsylvanije Josh Shapiro rekao je kasno u subotu navečer da je Trump napustio područje Butlera u Pennsylvaniji nakon pucnjave na skupu.

“Pod zaštitom američke tajne službe i uz pomoć državne policije Pennsylvanije, bivši predsjednik Trump sada je napustio područje Butlera,” rekao je Shapiro u izjavi objavljenoj na X. “Lori i ja smo zahvalni što njegov tim izvještava da je je dobro i mi mu i dalje želimo potpuni i brz oporavak.”

Under the protection of US Secret Service and with the assistance of the Pennsylvania State Police, former President Trump has now left the Butler area. Lori and I are thankful that his team reports that he is fine and we continue to wish him a full and speedy recovery. We… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) July 14, 2024

Zamjenica direktora za komunikacije Trumpove kampanje Margo Martin objavila je video Trumpa kako silazi iz aviona u Newarku, napisavši na X:

“Jak i otporan. Nikad se neće prestati boriti za Ameriku.”

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV — Margo Martin (@margommartin) July 14, 2024

07:30 Predsjednik Biden se vratio u Bijelu kuću

Predsjednik Joe Biden, koji je planirao ostati u Delawareu za vikend, vratio se u Bijelu kuću ranije nego što je planirano kako bi mogao nastaviti primati brifinge od snaga reda o pucnjavi na skupu bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u Pennsylvaniji.

Biden je razgovarao s Trumpom nakon pucnjave, a već ranije je rekao da je zahvalan što je Trump siguran. Osudio je pucnjavu i pozvao zemlju na ujedinjenje, rekavši: “U Americi nema mjesta za ovakvu vrstu nasilja.”

Prvotno je trebao ostati u Delawareu do ponedjeljka i odletjeti izravno u Texas na događaje.

“Sutra ujutro u Bijeloj kući primit će ažurirani brifing od dužnosnika domovinske sigurnosti i provođenja zakona”, rekao je dužnosnik Bijele kuće u izjavi u subotu.

07:25 FBI identificirao osumnjičenika

Federalni istražni ured (FBI) identificirao je 20-godišnjeg muškarca iz Pennsylvanije kao osumnjičenika koji je pucao na Trumpov predizbornom skupu u subotu, objavio je novinar CNN-a na X pozivajući se na izvore.

Još uvijek nije objavljeno ime osumnjičenog napadača, a Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Osumnjičenik nije imao identifikaciju, prema većem broju izvora iz organa reda, piše CNN.

07:15 Identificirane žrtve pucnjave

Govoreći na tiskovnoj konferenciji u Butleru, Pennsylvania, vlasti su rekle da su žrtve pucnjave identificirane, ali detalji još nisu javno objavljeni.

U pucnjavi, koja se dogodila na skupu bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u subotu poslijepodne, jedan je sudionik poginuo, a još dvoje je teško ozlijeđeno. Napadača su također ubili agenti tajne službe.

Sva trojica bili su odrasli muškarci, rekao je potpukovnik George Bivens iz državne policije Pennsylvanije.

“Obavijestili smo brojne članove obitelji, ali oni nisu imali priliku obavijestiti širu obitelj”, rekao je.

Pucnji su bili “raštrkani” i nisu pogađali samo jedno mjesto u gomili, dodao je.

07.00 Stranačka konvencija će se “održati” prema planu

Trumpova kampanja i Republikanski nacionalni odbor objavili su da će se stranačka konvencija u Milwaukeeju sljedećeg tjedna “održati” prema planu.

“Predsjednik Trump raduje se što će vam se pridružiti u Milwaukeeju dok nastavljamo s našom konvencijom da ga nominiramo za 47. predsjednika Sjedinjenih Država”, objavili su savjetnici Trumpove kampanje Susie Wiles i Chris LaCivita te predsjednik republikanskog Nacionalnog odbora Michael Whatley.

