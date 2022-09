SEK*I PORUKE NISU JEDINI GRIJEH POHOTNOG SVEĆENIKA! Cure detalji o posrnulom ‘božjem čovjeku’ iz Sikirevaca: ‘Trebao je biti premješten, ali nije’

Autor: Lucija Brailo

Da je ponašanje župnika iz Sikirevaca, mjesta u Slavoniji, sve samo ne onakvo kakvo bi dolikovalo “slugi Božjem” doznalo se ovih dana.

Štoviše, priča o velečasnom Stjepanu Šumanovcu proširila se medijskim prostorom poput požara, a novi detalji i informacije o njemu počeli su curiti na sve strane.

Župnik ‘kauboj’

Situacija je eskalirala prije nekoliko dana kada je sikirevački poduzetnik (47) na svom Facebook profilu javno raskrinkao župnika, pokazavši kakve je poruke razmjenjivao s njegovom suprugom (44).

Nakon te objave pokrenuo se u selu val negodovanja, nakon čega je na svjetlo dana krenulo nezaustavljivo izlaziti s kime je sve svećenik od svojih župljanki flertovao, razmjenjivao seksi poruke, nalazio se s njima…

Mještani su u razgovoru za Dnevno potvrdili te informacije.

Šumanovac je za lokalni portal Brodska stvarnost izričito rekao da su to “izmišljotine”, usprkos tome što je upoznat s postojanjem prepiske njegovih poruka prema 44-godišnjakinji. Naš sugovornik, Sikirevčanin, pak tvrdi da nisu.

‘U Sikirevcima je show, vrlo kontroverzan tip’

‘To kod nas je ispao show, sve ono što se govori za župnika je istina. To je već javna tajna, svi to znaju, samo što je sada tek izašlo u javnost. I ne radi se samo o jednoj ženi, ima on više njih kojima je slao i s kojima je razmjenjivao poruke te s kojima se nalazio”, kaže nam.

“On je u Sikirevcima već sedam godina župnik, a navodno je ove godine trebao biti premješten, međutim, to se nije dogodilo”, napominje.

Ovaj mještanin Sikirevaca nam je ispričao i kako se sve vezano za župnika zna već neko vrijeme, međutim tek sada se otkrilo čime se i kako njihov župnik bavi.

Žene nisu njegov jedini grijeh?

No, osim ljubavnih afera Šumanovcu dio mještana zamjera one financijske, spominje se tu pronevjera novca s računa župe, ali i humanitarne pomoći skupljene za poplavljenu župu u Bosanskom Šamcu.

Epilog toga treba se utvrditi na sudu, što će ovisiti o tome hoće li kaznena prijava protiv posrnulog svećenika biti prihvaćena.