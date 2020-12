ČUDNOVATO BLAGDANSKO OZRAČJE! Propusnice su gotovo sigurna stvar! Liječnica tvrdi: ‘Kasnimo s mjerama mjesec i pol’!

Autor: Valneo Kosic

Vlada je u javni prostor pustila informaciju da se sprema uvođenje ograničenja kretanja koje bi stupilo na snagu 21. prosinca ili najkasnije u srijedu 23. prosinca, a trajalo bi do 8. siječnja. Cilj ove mjere je zabraniti druženje tokom blagdana onima čije obitelji žive u različitim županijama, odnosno ograničiti broj kontakata. Bez obzira na to, sve građane se poziva na odgovorno ponašanje te da se suzdrže od blagdanskih posjeta, a preporuka je da ograničite broj ljudi u svojim privatnim prostorima na dva kućanstva.

Večernji je razgovarao s osobom upućenom u rad stožera, a od koje su doznali kako je jedan od ciljeva ove mjere pokušaj da se utječe na situaciju sa studentima koji u velikom broju namjeravaju krenuti kući za blagdane svojim domovima, a “upravo je to cilj spriječiti”, rekao je izvor. Zanimljivo je i to da će osobe koje su se zatekle izvan županije kada mjera stupi na snagu moći vratiti u svoje mjesto prebivališta bez sankcija. S obzirom na to postavlja se opravdano pitanje zašto bi itko pomislio da će ove mjere utjecati na povratak studenata svojim obiteljima?

Kako bilo, Vlada nastoji ograničiti okupljanja, a prema pisanju Večernjeg raspravljalo se i o mogućnostima za smanjenje broja ljudi na privatnim okupljanjima u domovima isključivo na jedno kućanstvo. Međutim, inspekcije ne mogu ulaziti u domove i kontrolirati tko je sve ondje prisutan pa se je sve ostalo na preporuci da u privatnom prostoru budu osobe iz najviše dva kućanstva.

Kako trenutno stvari stoje, propusnice nećemo izbjeći, a sudeći po reakcijama nezadovoljnih ovom odlukom je mnogo. Ipak, ovaj put propusnice ne trebate za prelazak iz općine u općinu ili iz grada u grad kao na proljeće. Tada je ta mjera donijela mnogo praktičnih problema i apsurdnih situacija gdje pojedini stanovnici nisu mogli ni u dućan. Stanje je slično i u većini zemalja EU ali i svijeta jer je epidemiološka situacija loša unatoč brojnim strogim mjerama. Treba podsjetiti kako brojni znanstvenici već duže vremena zazivaju najstrože moguće mjere. Da je ovo sada gašenje požara koji smo mogli izbjeći tvrdi i dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) za Večernji list.

“Ovo je sada debelo gašenje požara koji gore na sve strane. Bolnice su krcate COVID pacijentima, Sisak otvara šesti COVID odjel. Trebalo je strože mjere donijeti prije mjesec i pol, sada smo mogli imati neki plato ili silaznu varijantu. Ipak, dobro je da ih i sad donose. Samo mi nije jasno zašto šoping-centri i dalje ostaju otvoreni, ta mjesta masovnih grupiranja bez prave ventilacije”, rekla je dr. Ivana Šmit.