CRVENA LINIJA ZA SRBIJU! Vučić na CNN-u pred cijelim svijetom: ‘Ovo je moj savjet i molba’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na CNN-u govorio o aktualnoj situaciji na Kosovu nakon nemira u kojima su u stradali deseci vojnika KFOR-a.

Voditeljici CNN-a je rekao kako je otkako je Albin Kurti došao na vlast, zabilježeno na stotine etnički motiviranih napada.

“Samo od početka ove godine bilo je pet pucnjava na srpski narod, kao i jučerašnji događaji. Ovo su najveći napadi na Srbe od 2008. godine”, rekao je Vučić dodavši kako je samo ove godine bilo pet pucnjava u kojima su stradali Srbi.





“Šest ako računamo i onaj od jučer. U to ubrajam i dvoje djece koja su ranjena”, rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik na CNN-u je rekao da Beograd nikoga nije ucjenjivao i pritiskao da ne izađe na izbore, te podsjetio da Srbi prije 2013. nikada nisu izašli na izbore.

“Onda smo se dogovorili, pa se glasalo četiri puta. Nikad nije bilo problema. A kada je Kurti došao na vlast, zabranio je Srbima da izađu na referendum i na izbore. Ali što je još važnije, nije formirao ZSO, što je glavni uvjet da Srbi uopće izađu na lokalne i parlamentarne izbore”, objasnio je.

‘Ne treba nam nikakva eskalacija, treba nam mir’

Na pitanje kako prekinuti sukobe na Kosovu, Vučić je istaknuo da Srbe stalno poziva na smirenost te da je učinio sve da se situacija stabilizira.

“Također nam je žao što su vojnici KFOR-a ozlijeđeni i to smo jasno rekli. Unatoč svemu što se dogodilo prije dva dana, Srbin je ranjen s dva metka i još ne znamo kako će biti. Priznali smo da ima ozlijeđenih vojnika, to smo odmah rekli. Srbi mirno prosvjeduju. Doktori, medicinske sestre, profesori, svi mirno prosvjeduju. Je li te ljude netko ucjenjivao? Ne, oni samo žele da se ROSU povuku, a i nelegalni gradonačelnici”, rekao je Vučić.

Rekao je da Beograd ne kontrolira Srbe koji demonstriraju, ali je istaknuo kako je uvjeren da će ti ljudi uvijek poštovati odluku svoje zemlje.









“Ono što možemo učiniti s našim međunarodnim partnerima jest postići stabilnost u regiji. Srbija je 50 posto ekonomije Zapadnog Balkana. Ne treba nam nikakva eskalacija, treba nam mir. Zato sam pokrenuo inicijativu Otvoreni Balkan” rekao je Vučić istaknuvši da neovisnost nije na stolu, te da nema razgovora o priznanju Kosova, već o normalizaciji odnosa.

“Priznajemo samo Povelju UN-a, i to je sve što priznajemo. Ali uvijek smo spremni razgovarati o kompromisnim rješenjima. I to je ono što smo uvijek radili. Pravo je pitanje zašto netko želi eskalirati situaciju. Čuo sam da ste u raznim medijima govorili da će Srbija nekoga napasti po Putinovom nalogu. I naravno, to se nije dogodilo”, rekao je Vučić.

Crvena linija za Srbiju

Upitan koja je crvena linija za Srbiju, predsjednik Vučić je istaknuo da je vrlo zadovoljan izjavama Anthonyja Blinkena, istaknuvši da je i Macronova izjava dobra procjena situacije.









“Kada govorimo o obavezama Srbije, ponašamo se 100 posto u skladu s Kumanovskim sporazumom, u skladu s Rezolucijom 1244. Nismo slali nijednu vojsku na Kosovo i Metohiju, niti smo kršili bilo kakve sporazume. Mi to jako poštujemo i imamo odličnu suradnju s NATO trupama na terenu. Jučer smo razgovarali sa zapovjednicima na terenu i do sada sam imao mnogo konzultacija sa Stoltenbergom i nadam se da ćemo tu razinu komunikacije sačuvati”, rekao je srbijanski predsjednik.

Apelirao je na srpski narod da prosvjeduje na miran način.

“Moja poruka Srbima koji prosvjeduju, znam da su odlučni boriti se za svoja osnovna prava. Oni samo žele opstanak, pravo na očuvanje svog imena i prezimena i svoje vjere. Da žive tamo gdje su oduvijek živjeli. Moj savjet i molba njima je da rade to na miran način, da sačuvaju mir i stabilnost za sve”, rekao je srbijanski predsjednik dodavši:

“Moramo razgovarati s Albancima kako bismo postigli dogovore koji će se provoditi u budućnosti. Ali, još jednom pozivam međunarodnu zajednicu da poduzme ozbiljne korake protiv onih koji su tvrdoglavi i koji zaoštravaju stanje na terenu i narušavaju mir i stabilnost svih nas”, zaključio je predsjednik Vučić.