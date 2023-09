Milanović nakon sastanka s Milatovićem o sporu oko Jadrana: ‘To je za njih kao za Hrvatsku neki nosač aviona’

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je primio crnogorskog kolegu Jakova Milatovića na Pantovčaku. To je njegov prvi službeni posjet nekoj članici Europske unije, nakon što je u svibnju postao predsjednik Crne Gore.

Nakon svečanog dočeka, dvojica predsjednika održat će tête-à-tête susret, nakon čega su uslijedile izjave.

Milanović je odmah na početku kazao kako podržava Crnu Goru na njezinom europskom putu, a kazao je i kako sastanak nastavljaju poslijepodne na Brijunima, gdje će nastaviti razgovore o otvorenim pitanjima između dviju država.





Milanović: ‘Važno je da se odnosi grade i njeguju’

“Na početku mandata dobrodošao, nije ovo prvi susret, imali smo priliku već razgovarati o većini tema; opće političke teme, kao put Crne Gore i priključivanje EU i NATO-u, ali to je već geoplitička činjenica…”, započeo je predsjednik Milanović te dodao: “Važno je da se odnosi grade i njeguju”, dodao je.

“Kako je moguće da države koje su prije 5-10 godina ušle u NATO još nisu u EU? To je razvlačenje, bijeg od rješenja, ako ti je vojska na razini da možeš biti član NATO-a, kako ne možeš premostiti neslućene prepreke i postati članica EU-a? U tom smislu imate moju podršku”, istaknuo je Milanović.

Milatović: ‘U posjetu kod prijatelja u svojstvu prijatelja’

Milatović je najprije zahvalio Milanoviću na gostoprimstvu i naveo da je u “posjetu kod prijatelja u svojstvu prijatelja”.

“Crna Gora i Hrvatska imaju prijateljske odnose i brižno njegujemo naše prijateljstvo”, kazao je crnogorski predsjednik, koji se još jednom zahvalio Milanoviću što je sudjelovao na njegovoj inauguraciji.









Zahvalio se Milanoviću na pozivu i srdačnoj dobrodošlici te pozvao Milanovića u Crnu Goru.

‘Svojatanje imovine’

Na dnevnom redu našla su se otvorena pitanja, a jedno od njih je posebno zanimljivo. Naime, riječ je o brodu Jadran, što se aktualiziralo nakon Strateškog foruma na Bledu, koji je izgrađen 1933. i sve do 1991. bio je upisan u flotne liste hrvatskih luka.

Na remont u Crnu Goru otplovio je 1991., ali ga Crnogorci do danas nisu vratili, što ostaje bilateralni spor Zagreba i Podgorice.









Crna Gora je krajem srpnja i početkom kolovoza obilježila 90. godišnjicu broda, zbog čega je hrvatska diplomacija poslala prosvjednu notu Podgorici o “svojatanju imovine”.

‘To je za Crnu Goru kao što bi za Hrvatsku bio nosač aviona’

Upitani za spor oko broda Jadran, predsjednik Milatović je kazao da su razgovarali i o tom pitanju te je ponovio da nijedno od tih pitanja nisu napravili ni on ni Milanović

“Podržavam daljnji dijalog između naših Vlada, što se tiče broda Jadran, sad je u vlasništvu Crne Gore i mislim da je naša pozicija tu jasna, ali sam otvoren za dijalog o tome. Znate kako, ja sam i ranije govorio, ja sa suprugom imam otvorenih pitanja, naravno da je normalno i da dvije prijateljske države imaju otvorena pitanja”, kazao je Milatović.

Milanović se nadovezao:

“Kao što ste rekli, mi to nismo kreirali, nego neki prije nas. Nije moja nadležnost, to je za Crnu Goru kao što bi za Hrvatsku bio nosač aviona. To baš nije potpuno u skladu sa smjernicama hrvatske nacionalne politike, al odmah se nađemo tu kao dijete uz materu. To je preskupo, to je paradni, obučni brod, kojim su pitomci išli po svijetu. Ima puno važnijih pitanja od toga”, rekao je Milanović.

‘Europski put Crne Gore’

Osim toga, očekuje se i razgovor o putu Crne Gore prema članstvu u Uniji. Milanović je više puta podržao “europski put Crne Gore”.

“Hrvatska kontinuirano pomaže Crnoj Gori na europskom putu, a ta se pomoć najviše ogleda kroz političku i tehničku pomoć u pregovorima s EU koji su započeli 2012. godine”, priopćio je Ured PRH uoči dvodnevnog posjeta Milatovića Hrvatskoj.

Milatović nakon sastanka na Pantovčaku odlazi u Banske dvore i Hrvatski sabor.