CRNOGORSKI ‘APOSTOL’ JE PROJEKT OSMIŠLJEN U BEOGRADU! Vučić Srbima nosi novi plijen: SPC je za Milatovića lobirala kucajući ljudima po vratima

Autor: Ivan Andrić/7DNEVNO

Kraj ere Mile Đukanovića, tako se u javnom prostoru komentirao izbor novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, čija se inauguracija može očekivati sredinom svibnja.

I tijekom Milatovićeve kampanje, ali i u noći kada je slavio svoju izbornu pobjedu, moglo se naslutiti o kakvom je profilu političara riječ. Premda predstavljen kao proeuropski orijentiran mladić koji bi trebao predstavljati novo lice Crne Gore, u Milatovićevu stožeru, ali i među njegovim pristašama u većini crnogorskih općina slavilo se sa zastavama Crne Gore i Srbije.

U noći u kojoj je Milatović slavio svoju pobjedu, Crnom Gorom odjekivala je četnička pjesma “Oj Kosovo, Kosovo”, a masa koja je pozdravljala njegovu pobjedu slavila je dižući u zrak tri prsta. “Ovo je pobjeda pomirene Crne Gore”, poručio je Milatović uz ostalo u svojem pobjedničkom govoru, napominjući da je ona ujedno otvaranje prostora za jednu bogatiju, uspješniju i europsku Crnu Goru koju bi on, kako sam kaže, u idućih pet godina trebao uvesti u Europsku uniju.





Era mafije

Premda se u jednom dijelu crnogorskih, ali i medija u takozvanoj regiji govori kako je s Đukanovićevim padom završila era mafije u toj zemlji koju je preuzeo mladi i sposobni predsjednik, s takvim prognozama ipak valja pričekati jer uza sve komplimente upućene novom crnogorskom predsjedniku ne treba zaboraviti da je riječ o prosrpskom kandidatu iza kojega je stajala Srpska pravoslavna crkva koja je do te mjere lobirala za njega da su svećenici praktički išli od vrata do vrata, pozivajući građane da glasaju za Milatovića.

Nije nevažno spomenuti i to da je Milatović u ovoj kampanji uživao potporu provučićevskih medija, ali i potporu zloglasnog Vojislava Šešelja, no izgleda da svoj cilj ne bi postigao da ga uza sve to ipak nije podržala i zapadna ambasada. Ne treba potpora Vučićevih medija i Šešeljevih radikala nikoga iznenađivati jer je Milatović na isti način istupao i slavio kada je odnio pobjedu na lokalnim izborima u Podgorici, nakon čega su procrnogorski orijentirani mediji pisali da je od “Europe sad” Milatović postao “Srbija sad”.

Kakve god ideje promicao, pred Milatovićem je zanimljivo razdoblje u kojem preuzima kormilo Crne Gore od Đukanovića koji je tom zemljom vladao desetljećima nastojeći jačati procrnogorsku suverenističku struju, u čemu očito nije do kraja uspio, moguće i zbog toga što nije imao političku snagu suprotstaviti se proruskoj opciji koja se probila i u redove Srpske pravoslavne crkve, odnosno Crnogorsko-primorske mitropolije.

Premda je Đukanovićeva politika, posebice posljednjih godina, nedvojbeno bila proeuropska, a Crna Gora uspjela je ući i u NATO, Đukanović se uspio zamjeriti Europi, što je vjerojatno jedan od važnijih razloga za kraj njegove dugogodišnje političke karijere, ili barem predsjedničke ere, no pitanje je što takav scenarij znači za crnogorski nacionalni identitet, a pitanje je i što će se točno događati na nadolazećim parlamentarnim izborima koji bi trebali odrediti budućnost te zemlje.

Velike promjene

Pobjeda novog predsjednika Milatovića sasvim sigurno će koristiti proruskim snagama u Crnoj Gori, a ponajviše njegovoj stranci koja nije članica Skupštine, sve će se to sigurno odraziti i na situaciju u regiji i bit će snažan vjetar u leđa i srpskom predsjedniku Vučiću koji ne prestaje govoriti o “srpskom svetu”, posebice otkako je Srbija izgubila Kosovo. Sada bi se s Crnom Gorom i s novim političkim ozračjem u toj zemlji Vučiću gubitak Kosova na jedan način mogao kompenzirati. Iznenađenja bi dugoročno moglo biti podosta, što i nije čudno jer je i sama Milatovićeva pobjeda svojevrsno iznenađenje predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, u kojoj se očekivalo da će s Đukanovićem u drugom krugu snage odmjeravati Andrija Mandić iz prosrpskog Demokratskog fronta, koji je doživio potpuni debakl nakon kojega je Milatović iz Pokreta Europa sad isplivao na medijsku scenu.

Zanimljivo je da Milatović nije bio prvi izbor svoje stranke za predsjednika. Naime, nakon što je Milojku Spajiću, šefu Pokreta Europa sad, odbijena kandidatura za šefa države jer je uz crnogorsko imao i srpsko državljanstvo, Milatović se našao na poziciji kandidata s koje se među ostalim zalagao i za legalizaciju dvojnog državljanstva. Sam Pokret Europa dvojca Spajić i Milatović derivat je Vlade Zdravka Krivokapića, u kojoj je novi predsjednik bio ministar ekonomskog razvoja.









I ta je vlada formirana pod pokroviteljstvom SPC-a, a zbog toga političkog angažmana Milatović je uspio steći titulu desnog populista koji obećava “četverocifrenu” plaću građanima države u kojoj u riziku od siromaštva živi više od petine stanovništva.

Vlada u kojoj je novoizabrani crnogorski predsjednik bio na poziciji ministra zapravo je plod dogovora kojim se Ujedinjena reformska akcija Dritana Abazovića priklonila prosrpskoj oporbi kako bi s vlasti skinuli Đukanovića i njegovu Demokratsku partiju socijalista.

Desni populist

I sam je Krivokapić blizak s predstavnicima SPC-a, a osim toga, u njegovoj je Vladi sjedilo 12 ministara koje je premijer nazivao apostolima. Jedan od apostola, Milatović, s nekadašnjim ministrom financija Milojkom Spajićem kreirao je europski paket Europa sad kojim je ukinut doprinos za zdravstvo, a povećana minimalna zarada s 250 na 450 eura, dok je prosječna plaća s 530 porasla na 670 eura.









Prema pisanju crnogorskih medija, i taj je projekt osmišljavan u Beogradu, no te je teze Milatović odbacivao, baš kao što je osporavao teorije da je on jedan od predstavnika politike “srpskog sveta”. Premda su građani Crne Gore hvalili Milatovićeve poteze, tamošnji analitičari i ekonomisti strahovali su od njegovih reformi tvrdeći da njihovu zemlju vodi prema grčkom scenariju. Sve analize pale su u vodu nakon što je pala Krivokapićeva Vlada u Crnoj Gori, nakon čega je Milatović sa Spajićem osnovao politički projekt koji je dobio naziv baš po reformama koje je provodio.

Bilo kako bilo, Milatović se frustriranim i siromašnim Crnogorcima uspio nametnuti kao novo, svježe političko lice, čiji bi izbor za predsjednika Crne Gore mogao biti neugodan za Hrvate u Crnoj Gori, gdje se u Milatovića prstom upiralo ne samo zbog njegove bliskosti sa SPC-om nego i zato što je njegov suradnik Spajić bio na pokopu episkopa Atanasija koji je podržavao ratne zločince osuđene u Haagu, ali i zato što ga se smatra odgovornim za gašenje crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines te osnivanje nove Air Montenegro, gdje je bio jedan od prvih putnika na letu te linije do Beograda. Osim toga, spočitavalo mu se i to što je zaposlio svojeg kuma Jovana Gošovića na mjesto financijskog direktora Montenegro Worksa, kompanije kojoj je zadaća kontrola ostalih državnih poduzeća u Crnoj Gori.

‘Srpski svet’

Službeni dio Milatovićeve biografije kaže da je novi crnogorski predsjednik rođen 1986. u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega se školovao na Ekonomskom fakultetu koji je priveo kraju kao student generacije, zbog čega je više puta nagrađivan. Magistarski studij iz područja ekonomije završio je na Sveučilištu Oxford, bio je stipendist britanske Vlade, a prvo radno iskustvo stjecao je u podgoričkoj NLB banci, nakon čega je radio i u Deutsche banci u Frankfurtu te na koncu i u Londonu u Europskoj banci za obnovu i razvoj, odnosno u ondašnjem timu za ekonomsku i političku analizu u početku kao ekonomski analitičar za područje jugoistočne Europe, a zatim i kao ekonomist koji je pokrivao države zapadnog Balkana iz svojeg podgoričkog ureda. Kasnije je dogurao do pozicije glavnog ekonomista, pri čemu je pokrivao zemlje Europske unije, uključujući i Hrvatsku, Rumunjsku, Sloveniju i Bugarsku, i sve to iz svojeg ureda u Bukureštu.

Iako iza Milatovića stoji respektabilna biografija, Hrvati koji žive u toj zemlji kažu da s njegovom pobjedom počinje velika kriza identiteta u Crnoj Gori jer je riječ o zagovorniku velikosrpskog koncepta Crne Gore, što nije nevažno ni za Hrvatsku s obzirom na to da nam je to susjed. Pitanje je kako će se predsjednik Milanović i premijer Plenković postaviti prema novom predsjedniku koji je u izbornoj noći do kraja ogolio svoje prosrpske veze, ali i kako će na posljednja zbivanja u susjednoj Crnoj Gori reagirati i Europska unija s obzirom na to da je sada uz Vučića, Zorana Milanovića i Milorada Dodika još jednom zemljom takozvanog zapadnog Balkana zavladao proruski orijentiran političar, koji će sasvim sigurno koketirati s Putinom. Za ove prostore mnogo je važnije to što će Milatović koketirati i s Vučićem koji još nije riješio pitanje Kosova.

Sve je to jedna vrlo riskantna atmosfera koju su dodatno produbili predsjednički izbori u Crnoj Gori jer ona sasvim sigurno ulazi u novu eru s novim, mladim predsjednikom koji zagovara stare ideje o “srpskom svetu” koje su nerijetko na ovim prostorima izazivale sukobe.