CRNI LABUD ILI NAKVARCANA MILJENICA KRIMOSA? Dok je Kopal ‘špijunirao’, Hrkalović s Mutavim haračila po tribinama

Autor: D.V

Cijela regija ne prestaje pričati o skandalu koji je zadesio Srbiju, gdje je u subotu uhićena bivša državna tajnica MUP-a Dijana Hrkalović. Ova vitka brineta često je opisivana kao najmoćnija žena srpske policije, a nazivali su je ‘željeznom lady’ i ‘damom kamenog lica’. U slobodno se vrijeme zgodna Hrkalović družila s mafijašima i vođama navijača Partizana, a u nedjelju su u medije procurile njezine fotografije u crnim gaćicama, koje je iz kabineta slala ministru pa ‘drugovima’ krimosima.

I dok regija bruji o njezinom prljavom ili čipkastom ‘vešu’, vrijeme je da pobliže upoznamo našeg državnog tajnika MUP-a Roberta Kopala (57), poznatog i pod nadimkom ‘Crni labud’. Čini se kako Kopal, baš kao i Hrkalović, brine o svom vizualnom identitetu pa ga tijekom gostovanja u emisijama redovito viđamo s neobičnim naočalama zatamnjenih stakala i modernim satovima.

Bivši analitičar SOA-e, POA-e i MUP-a i stručnjak za pitanja nacionalne sigurnosti osim o stilu donekle drži i do linije, pa se kroz njegovu košulju još uvijek ne nazire ‘škemba’, kojom se mogu pohvaliti mnogi domaći dužnosnici.

Atraktivni Kopal posebnu je medijsku pažnju dobio tijekom izbora 2019. kada je bio glavni HDZ-ov analitičar i Plenkovićev savjetnik ili kako bi neki rekli šijun. Tada je nakon objave izbornih rezultata i debakla pojasnio da se HDZ-u dogodio ‘crni labud’, pojam koji je ubrzo ušao u anale.

Dobronamjerni narcis

“Crni labud je događaj ili fenomen koji ima tri značajke. Jedna je da je atipičan. Druga je da ima neke posljedice, poprilično velike. Treća je da ljudi imaju tendenciju da nakon toga pokušavaju pronaći razlog zašto je on bio predvidljiv da zapravo nije bio atipičan. Sve tri značajke su u ovom slučaju ispunjene”, rekao je tada Kopal, čovjek poprilično bogate biografije. On je znanstveni suradnik, profesor i prodekan za istraživanje i razvoj na Visokom učilištu Algebra, voditelj diplomskog studija Digitalni marketing, zatim čest gost – predavač na raznim visokim školama u Hrvatskoj i inozemstvu, autor i koautor brojnih knjiga i stručnih i znanstvenih radova.

“Kopal je, radio sam s njim, dobronamjeran čovjek koji voli graditi ekspert i tamo gdje to nije. Narcisoidan je, i to je kod njega uočljivo. Ekscentričan je i voli se pokazivati, predaje po puno privatnih škola. Ima jednu humanu notu, koju krije, ne znam zašto. On ima široko teoretsko znanje, iz kojega je odlutao na područja koja ne poznaje. Upušta se u tumačenja i onoga što zna i onoga što ne zna. Tehnički je, unutar sigurnosnog sustava, koristan, tu zna znanje. Preko toga ne”, rekao je sugovornik iz MUP-a za 24sata.

Petljala s Mutavim i Nevoljom

Dok je Kopal gradio karijeru u ‘špijunskoj branši’, Hrkalović je haračila po tribinama i teretani. Njezin brat nogometaš upoznao s vođama navijača Partizana, Aleksandrom Stankovićem zvanim Sale Mutavi, a nakon njegova ubojstva s njegovim nasljednikom Veljko Belivukom, zvanom Velja Nevolja.

Srpkinju podrijetlom iz Like danas terete za kazneno djelo trgovine utjecajem, a pritvorena je zbog “postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi ometala postupak utjecajem na svjedoke”. Hrkalović je, prema tvrdnjama izvora na koje se pozivaju beogradski mediji, privedena jer se dovodi u vezu s uklanjanjem dokaza ubojstva Vlastimira Miloševića u siječnju 2017. godine. Za to je ubojstvo bio osumnjičen, priveden, a potom oslobođen, njezin ‘drugar’ Nevolja, Marko Miljković, te još jedna osoba iz Veljine organizirane kriminalne skupine.









Kopala s druge strane terete za teški debakl HDZ-a na izborima za Europski parlament, na kojima su HDZ i SDP izjednačeni s četiri osvojena mandata.