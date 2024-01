Crna lista za otpis moćnika nakon izbora: Europa je počela vršiti pritisak na Hrvatsku

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Prvo mandat, a onda metla – tim riječima slikovito se u vladajućim redovima opisuju dugoročni planovi premijera Andreja Plenkovića pred kojim stoji godina puna izazova i prijelomnih odluka. Prije svega, u nadolazećem razdoblju Plenković će morati odrediti datum održavanja parlamentarnih izbora, a osim toga, pred građane će morati izaći i sa svojom listom za europske izbore, koji su za njega posebno važni jer se nakon njih dijele pozicije u Europskom parlamentu. To bi moglo potrajati pa će se Plenković prije svega morati pobrinuti za to da ovdje u Hrvatskoj osvoji još jedan, treći uzastopni mandat jer postoji mogućnost da njegovi pučani podbace na europskoj razini pa je premijerska fotelja ono što mora zadržati, a na koncu konca bez te vodeće fotelje ni u Bruxellesu se nema čemu nadati.

Ne samo da se od Plenkovića očekuje pobjeda na parlamentarnim izborima nego čelnici Europske komisije njega, a time i Hrvatsku, već dugo pritišću inzistirajući na tome da se u našoj zemlji provedu reforme, ali i da se provede cjelokupna borba protiv korupcije. Ma koliko Europa na tome inzistirala i ma koliko Plenković bio briselski čovjek, vođenje HDZ-a i balansiranje s unutarstranačkom politikom, kapitalcima i aferama učinili su svoje pa Plenković u ovom mandatu koji mu izmiče ni u pogledu borbe s korupcijom ni u pogledu reformi nije napravio značajniji iskorak. I baš zato dio HDZ-ovaca vjeruje da bi on ipak kao predsjednik Vlade mogao odraditi svoj treći mandat, no isto tako tvrde kako će Plenkovićev idući mandat biti osjetno drugačiji od svega što smo dosad vidjeli jer je premijer spreman za velike i radikalne rezove koje je već najavio i pri sastavljanju lista za parlamentarne izbore.

Bez utega

Na tim se listama tako neće moći pojaviti nitko tko za sobom vuče uteg afere, pa i potencijalne afere, te su shodno tomu već otpisani vukovarski župan Damir Dekanić i njegov stranački šef, bivši ministar obrane Mario Banožić. Kada je o aktualnim zastupnicima riječ, Plenković na svojim listama više ne želi vidjeti bivšeg velikogoričkog gradonačelnika Dražena Barišića, a upućeni tvrde i da su male šanse da se na Plenkovićevoj listi za idući saziv Sabora nađe aktualni šef Hvidre Josip Đakić.

Upitna je i pozicija gradonačelnika Otoka Josipa Šarića, kao i Žarka Tušeka, u kojemu je Plenković vidio veliki potencijal sve do izbijanja afere “kaj bi štel biti”, nakon čega ga je otpisao premda se tvrdilo da bi i on mogao zauzeti ministarsku fotelju. Sasvim razumljivo, Plenković na nadolazećim izborima ne računa ni na bivšeg ministra Darka Horvata i stranačku uzdanicu Josipa Aladrovića, a na vrhu ljestvice otpisanih nalazi se i donedavni ministar gospodarstva Davor Filipović. Plenković će i u požeškom kraju otpisati bivšeg gradonačelnika Darka Puljašića, koji se u Sabor na posljednjim izborima provukao na njegovoj listi, nakon čega se premijer zbog njegovih afera crvenio iako, kažu u HDZ-u, on s time doista nije imao nikakve veze. Sličan scenarij dogodio mu se i s načelnikom Segeta Vinkom Zulimom, koji je medijske stupce punio zbog toga što je proračunskim novcem svoje općine plaćao hranu i piće po lokalnim restoranima.

Uz to što će se detaljno pozabaviti listama o kojima se u HDZ-u već naveliko govori, Plenković će, ako osvoji još jedan mandat, i u svojoj vladi provesti velike rekonstrukcije pa se tako po HDZ-u priča kako je već složen i svojevrsni popis za otpis ministara. Tako će se u njegovoj idućoj vladi na poziciji ministrice poljoprivrede teško naći Marija Vučković, kojom Plenković već dugo nije zadovoljan. Odnose su do kraja zategnuli u vrijeme prosvjeda poljoprivrednika vezanih uz afričku svinjsku kugu, a oni koji poznaju omjere snaga u vladajućim redovima tvrde da postoji mogućnost da resor poljoprivrede Plenković napokon povjeri državnom tajniku Tugomiru Majdaku, koji i jest na glasu kao njegov kadar iz Ministarstva poljoprivrede.

Lojalan i poslušan

Upućeni tvrde da Plenković nije oduševljen ni ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom jer je od svojeg mladog lava očekivao mnogo više ne samo u pogledu reforme u pravosuđu nego i u pogledu reforme u resoru uprave. Zasad još nije sigurno tko bi u eventualnoj Plenkovićevoj budućoj vladi mogao doći na njegovo mjesto, no zato je gotovo sigurno da će u devetoj izbornoj jedinici, umjesto Malenice, HDZ-ovu listu predvoditi ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Šime Erlić, kojim je Plenković iznimno zadovoljan iako je riječ o kadru Božidara Kalmete.

Erlić je, naime, nenametljiv, vrlo se malo medijski eksponira, ali zato, kad su fondovi posrijedi, navodno radi sasvim korektan posao te je više puta Plenkoviću dokazao da je lojalan i poslušan, što on veoma cijeni. Kako se Erlić pokazao zadovoljavajućim, tako je Plenković sve manje zadovoljan ministrom financija Markom Primorcem, koji uostalom i nije član njegova HDZ-a, stoga se i on spominje kao kadar za otpis. Plenković na čelu financija želi nekoga komu može vjerovati, a to bi, kako tvrde u vladajućoj stranci, mogao biti aktualni predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak, koji je tajanstven, ali iznimno utjecajan HDZ-ovac te navodno uživa veliko povjerenje premijera Plenkovića. On u njemu vidi stručnjaka, a priliku za njegov ulazak u Vladu prepoznaje u tome što Kolaku uskoro istječe mandat u Končaru.









Plenković nije oduševljen ni ministrom zdravstva Vilijem Berošem, koji se često spominjao i kad se najavljivala rekonstrukcija Vlade, a njegove simpatije ne uživa ni aktualni ministar rada Marin Piletić, kojega bi navodno mogao naslijediti Igor Andrović, aktualni virovitički župan koji, osim Plenkovićevih, uživa i velike simpatije novog ministra obrane Ivana Anušića. Iako je na lokalnoj razini spreman riješiti se aferaša, pitanje koje se nameće među HDZ-ovcima jest hoće li se Plenković smjeti i moći riješiti svojih bliskih suradnika koji su se našli na udaru zbog afera, kao što je ministrica kulture Ninom Obuljen Koržinek.

Direktori na meti

Dok se HDZ-ovci pitaju, među premijerovim suradnicima govori se i o nastavku čistki u državnim tvrtkama i javnim poduzećima, gdje će Plenković, kako tvrde upućeni, imati pune ruke posla želi li doista da ondje zavlada transparentnost. On u državnim tvrtkama treba udariti na glavešine, a to neće biti nimalo jednostavno, objašnjavaju upućeni u HDZ-u te tvrde da Plenković i za to već zna odakle početi pa se tako primjerice spominje AKD, koji od ljeta 2017. vodi Jure Sertić, nekadašnji pomoćnik bivšeg ministra branitelja Jurja Njavre.

Sertić je jedno vrijeme radio u MUP-u, a na vodeću poziciju u AKD-u došao je zahvaljujući bliskosti s ministrom Tomom Medvedom. Osim što neki u stranci spominju rekonstrukcije unutar AKD-a, u tom kontekstu spominje se i Zračna luka Split, kojom godinama, još od 1998., upravlja Lukša Novak, koji je rodbinski povezan s bivšim šefom HBOR-a Antonom Kovačevom. Direktor najveće dalmatinske zračne luke godinama nije ispunjavao svoju imovinsku karticu, a Zračna luka Split njegovoj je supruzi dala pozajmicu od 1,1 milijun kuna, kojom je on obnovio obiteljsku kuću u Kaštel-Lukšiću.









Kako tvrde upućeni, Plenković je spreman provjeriti stanje i u Odašiljačima i vezama, kojima godinama upravlja Mate Botica, bivši obavještajac kojemu je HT godinama plaćao najam za parcelu na kojoj se nalazio njihov objekt za potrebe SP GSM OP-a Babino brdo – UPS Blinja za pokrivanje signala, dok je u isto vrijeme vodio tvrtku zaduženu za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa, za što širom zemlje postoji više od 200 odašiljačkih lokacija. Zbog toga što se smatra kadrom bivšeg ministra Gorana Marića, s čela Plinacra trebao bi otići Ivica Arar ako Plenković uspije realizirati svoje planove koji navodno podrazumijevaju i čistke na čelu Hrvatske pošte kojom upravlja Ivan Čulo, koji se smatra kadrom aktualnog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića s kojim je predsjednik Vlade zahladio odnose.

Revizija zakona

Čistku je Plenković navodno spreman provesti i u Centru za vozila, i sve to u sklopu borbe protiv korupcije, što od njega očekuju i u Europskoj komisiji. Ne treba zaboraviti da je Komisija Hrvatskoj i u svojem posljednjem izvješću dala šest preporuka za vladavinu prava, među kojima su savjetovali i reviziju Zakona o kaznenom postupku, kao i Zakona u USKOK-u, kao što to uostalom i predviđa antikorupcijska strategija.

Od vlasti u Hrvatskoj Komisija očekuje da poveća učinkovitost istraga i optužbi za kaznena djela korupcije, zahtijeva se i povećan broj optužnica, kao i presuda za takve slučajeve, a to pak znači da će u nadolazećem razdoblju, osim Plenkovića, svoj posao bolje morati raditi DORH i USKOK, koji tek trebaju dobiti vodstvo s kojim bi Plenković, ako zaista odluči provesti svoj treći mandat u borbi s korupcijom, morao ostvariti kvalitetnu suradnju, ali bez pritisaka na pravosuđe i pravne institucije kao što se dosad činilo.