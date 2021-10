ŽIVOT JOJ SADA POSTAJE GORI OD PAKLA! Pohotna Hrvatica (28) ukrala 240.000 eura ujaku, sustigla ju pravda

Autor: L.B.

Na Općinskom sudu u Čakovcu zbog krađe 240 tisuća eura koji su pripadali njezinom stricu, 28-godišnja B.S. osuđena je na 11 mjeseci zatvora.

No, zamjenjuje se s radom za opće dobro. Naime, jedan dan zatvora zamjenjuje se s dva sata rada, što ukupno iznosi 660 sati rada za opće dobro.

Od kraja 2017. do veljače 2020. iz sefa u ujakovom stanu u Čakovcu ukrala je u nekoliko navrata 240.000 eura.

Nakon što je sakrio ključ, pokušala provaliti u sef

Tim gore, ujak je u B.S. imao povjerenje, pa je tako doznala i da ima skriven sef u potkrovlju stana.

Nećakinja je pronašla originalni ključ i u najmanje deset navrata potajice iz sefa krala različite svote novca, od 2000 eura na više, piše emeđimurje.

No, ni tu nije stala. Kada je ujak ključ sakrio na drugo mjesto, nećakinja je pokušala nasilno otvoriti sef pomoću raznog alata. No, bezuspješno. Na suđenju je u cijelosti priznala krađu i pokajala se, izrazivši žaljenje.te je obećala je da se to više neće ponoviti.

Vratit će ujaku novac u skladu s mogućnostima

S ujakom se, pak, dogovorila da će mu u skladu s mogućnostima vraćati ukradeni novac.

Sud joj je kao olakotne okolnosti priznao to što prije nije bila osuđivana, to što je iskreno priznala počinjenje kaznenog djela i time doprinijela bržem i efikasnijem rješavanju predmeta, to što je izrazila žaljenje i kajanje, te dobrovoljno vraća novac.









Sud se odlučio na blažu kaznu jer otegotne okolnosti nisu utvrđene.