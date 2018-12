Zbog neažurnosti zadarskog suda manijak koji je pretukao 18-godišnju djevojku, branit će se sa slobode?

Autor: Dnevno.hr

Zadranin Darko Kovačević “Daruvarac” (31), čija je fizička okrutnost šokirala Hrvatsku, u petak 14. prosinca mogao bi izaći na slobodu jer mu tada istječe maksimalni rok za zadržavanje u istražnom pritvoru za prijetnju i nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Iako je nastavak postupka 31-godišnjaku, optuženom za krvničko premlaćivanje 18-godišnje djevojke u zadarskom kafiću 13. lipnja, bio zakazan za četvrtak i petak, kada se očekivalo i donošenje nepravomoćne presude, sutkinja Mitra Meštrović morala je u četvrtak odgoditi raspravu zbog izostanka Daruvarčevog odvjetnika Andreja Korljana pa je već sada sasvim izvjesno da će se Kovačević u daljnjem postupku braniti sa slobode.

Kovačeviću će se time tek iz trećeg puta početi suđenje. Prvi početak suđenja odgođen jer je Daruvarčeva obrana zatražila izuzeće suca Šimićazbog navodnog prekoračenja ovlasti. Potom je suđenje zatvoreno za javnost, a raspravni sudac Šimić u međuvremenu se razbolio pa je predmet dodijeljen sutkinji Meštrović. Treći put suđenje je trebalo početi u četvrtak, no i ono je odgođeno zbog izostanka Daruvarčevog branitelja.

Po nekim tumačenjima sutkinja Meštrović bi i na jednom ročištu, onom u petak, mogla osuditi Daruvarca i tako ga zadržati “iza rešetaka’. Naime, iako je predložen niz svjedoka i vještaka, sutkinja na raspolaganju ima video snimak na kojem Daruvarac mlati nesretnu djevojku a koji nije izuzet iz spisa kao nezakonit, što je tražila njegova obrana. Također, u spisu je medicinska dokumentacija koja jasno ukazuje o poljedicicama premlaćivanja žrtve.

Daruvarac se u istrazi branio šutnjom, no na sudu to nije nastavio, što znači da u petak može biti ispitan i presuda donesena, misle neki stručnjaci koji daju male šanse da se to i dogodi.

Ukoliko se u petak ipak donese nepravomoćna presuda po prijedlogu zadarskog tužiteljstva da se Kovačević osudi na pet i pol godina zatvora tada bi on ostao “iza rešetaka” jer se za kaznu od pet ili više godina odmah ide u zatvor. Što će se dogoditi u petak, kada se nastavlja postupak, tek će se vidjeti, no sutkinja je od predsjednice suda Ane Mišlov u četvrtak zatražila da Daruvarcu imenuje novog odvjetnika po službenoj dužnosti.

“Kovačević bi sutra trebao biti pušten na slobodu. Prema sili zakona istječe mu rok za zadržavanje u pritvoru. Po meni nema zakonskih uvjeta za mjere opreza, a kako će sud odlučiti vidjet ćemo sutra”, rekao je odvjetnik Korljan.

Naglasio je kako na raspravu u četvrtak nije došao jer je zakazana – protuzakonito. Zakazana je tako da zakonski rok od osam dana od dostave poziva do zakazivanja ročišta nije ispoštovan, dakle nezakonito. Kada bi pristupio na takvu raspravu direktno bi naštetio okrivljeniku kojeg branim u tom postupku, a to niti smijem niti želim učiniti – rekao je Korljan i dodao da je “vrlo važno u ovom postupku i to da postoji sumnja u nepristranost sutkinje Meštrović. Sutkinja se morala sama izuzeti od suđenja u ovom kaznenom predmetu, i ne samo u ovom nego i u drugim u kojima ja kao branitelj zastupam okrivljenike, jer osobno zastupam njenog supruga u drugom aktivnom predmetu. To je objektivni razlog za njezino izuzeće, ali sud je odbio moj zahtjev pod obrazloženjem da je to irelevantno” naglasio je Korljan.

Mogućnost da Kovačević u petak izađe iz pritvora s velikim se nezadovoljstvom očekuje u zadarskoj policiji i državnom odvjetništvu. Izvori s kojima su razgovarali na tu temu nisu krili, blago rečeno, ogorčenje i bijes prema zadarskom sudu zbog sporosti i neažurnog rada zbog čega, tvrde, postoji velika šansa da sav njihov trud uložen u istragu i privođenje osumnjičenika padne u vodu, pogotovo što Daruvarca smatraju osobom opasnom za okolinu i nakon kaznenog djela prema bivšoj djevojci ne bi smio biti na slobodi bez sudske presude. Smatraju da ovo nije prvi, ali nažalost ni posljednji slučaj u kojem zahvaljujući neažurnosti zadarskog suda njihovi napori ne završavaju pravovremenim sudskim odlukama, piše Slobodna Dalmacija.