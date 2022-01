ZATVOR I 10 GODINA ZABRANE RADA: Viši inspektor krivotvorio potpis vlasnika pekarnice. Na sudu lagao da to nije napravio

Autor: Dnevno

Viši inspektor u Ministarstvu osuđen je na osam mjeseci bezuvjetnog zatvora te mu je zabranjen rad u državnoj službi na 10 godina jer je krivotvorio potpis vlasnika pekarnice u Zaprešiću u kojoj je bio u nadzoru.

Prema nepravomoćnoj presudi, inspektor (41) vlastoručno se potpisao kao vlasnik obrta na dva primjerka rješenja o počinjenom prekršaju. Prijavu je zajedno s optužnim prijedlogom potom poslao prekršajnom sudu. Nakon što je vlasnik pekarnice vidio optužni prijedlog, zapisnik i svoj navodni potpis na rješenju, odmah je inspektora kazneno prijavio policiji, piše Danica.hr

Tijekom suđenja inspektor je tvrdio kako to nije istina, da je rješenje potpisala neka osoba u kafiću za koju je on mislio da je vlasnik, ali se ispostavilo da je to bio vlasnik lokala koji je unajmljen za pekarnicu. Svjedoci su opovrgnuli njegovu priču, a grafološkim vještačenjima s velikom je vjerojatnošću utvrđeno da je to inspektorov rukopis.

Sudac ga je osudio jer je kao službena osoba u službenu ispravu unio neistinite podatke, te takvu neistinitu službenu ispravu uporabio u službi kao da su istiniti, čime je okrivljeni Matija počinio kazneno djelo krivotvorenja – krivotvorenjem službene ili poslovne isprave.

Postane li presuda pravomoćna, morat će u zatvor na osam mjeseci. Na sudu je rekao kako kao viši inspektor u Ministarstvu ima plaću od 5500 kuna.