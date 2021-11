Zapalio se sjevernomakedonski autobus na bugarskoj autocesti: najmanje 45 mrtvih

Najmanje 45 ljudi poginulo je, nakon što se autobus sa sjevernomakedonskim registracijskim oznakama zapalio na autocesti u zapadnoj Bugarskoj rano u utorak, rekao je visoki dužnosnik bugarskog ministarstva unutarnjih poslova.

“Poginulo je 45 ili 46 ljudi”, kazao je čelnik odjela za zaštitu od požara bugarskog ministarstva unutarnjih poslova Nikolaj Nikolov za bugarsku javnu televiziju BNT, navodi AFP.

Među poginulima ima i djece, a sedam ljudi s opeklinama prevezeno je u bolnicu u bugarskoj prijestolnici Sofiji, rekao je Nikolov za privatnu BTV televiziju, prenosi Reuters.

Sjevernomakedonska novinska agencija MIA navodi da je poginulo 12 maloljetnika, uključujući blizance. Poginuo je i vozač autobusa.

BREAKING: A bus crash in western Bulgaria has killed at least 45 people, authorities say. Children were among the victims on the bus, which was registered in Northern Macedonia. https://t.co/HvmKBIcA6K

— The Associated Press (@AP) November 23, 2021