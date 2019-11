ZALEDIT ĆE VAM SE KRV U ŽILAMA! IMAMO POPIS: Srpski mafijaši nesmetano harače po Hrvatskoj

Velika policijska akcija koja se odvila u srijedu rezultirala je uhićenjem 30 ljudi diljem zemlje, među uhićenima pali su i sami policajci za koje se sumnja da su bili sudionici nabavke putovnica, ali i drugih dokumenata koje su prodavali pripadnicima sprskog Zemunskog klana, po narudžbi, a ujedno, policajci su bili na usluzi i dvama crnogorskim mafijaškim klanovima – Škaljarima i Kavčanima, koji su usput rečeno među sobom zavađeni. Ali da mafija ne zna za granice hrvatska, pa i srbijanska javnost svjedočili su u nekoliko navrata posljednjih godina. Nedavno su tako primjerice zadarski policajci zaustavili zloglasnog Šiptara, Josipa Golomejevića pripadnika Zemunskog klana, koji je te prigode upravljao Audijem A-8 zadarskih registracija. Policija u automobilu prilikom zaustavljanja zatiče mnoštvo eura i kuna, to im postaje sumnjivo, uzimaju mu novac te po nalogu zadarskog Županijskog suda pretražuju Šiptarov aut, ali i apartman u Privlaci. Kako je tada izvjestio Bore Mršić voditelj krim tima hzadarske policije kdo Šiptara je pronađeno 232 grama droge kokain, koji se bio izvagan i raspoređen u omote od 20, 30 i 50 grama. Pronašli su i izralesku strojnicu, koja je oduzeta, a uz to prilikom pretraživanja zatekli su i preko sto strečjiva te pištolj sa streljivom u cijevi. Šiptaru je oduzet i niz komunikacijskih uređaja, među kojima su policajci zatekli i uređaj za zaštićenu komunikaciju, kakav nerijetko pripada osobama iz vrha kriminalnog svijeta. Droga je prema policijskim pretpostavkama bila namjenjana konzumentima na zadarskom području, a ista vrijedi preko 250 tiosuća kuna pa je sukladno tome Šiptar priveden pritvorskom nadzorniku nakon čega zadarsko Općinsko državno odvjetništvo protiv njega podnosi kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, ali i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabave oružja te eskplozivnih tvari. U međuvremenu, saznalo se i da je Šiptar u Srbiji u zatvoru odležao 17 godina zbog ubojstva policajca Pravoslava Obradovića 1998.godine u Železniku, a prema napisima u srbijanskim medijima tražžen je i zato što se nije odazivao na izdržavanje zatvorske kazne zbog diljanja heroinom. . U našoj se zemlji skrasio i balkanski kralj duhana Stanko Subotić Cane, ali i brojni drugi koji kriminalci s Kosova, iz Makedonije te Albanije, svi oni sudionici su dobro uhodanog i razgranatog kriminala, a u Hrvatskoj djeluju i mafijaške skupine iz daleke Rusije kojima su ključne profesije uz trgovanje drogom i pranje novca te trgovina ljudima. Ne čudi previše da ruski mafijaši vrlo dobru suradnju ostvaruju i s onom srbijanskom. Nije nepoznanica da se u Hrvatskoj svojedobno krio dvojac Simović.Kalinić, nakon atentata na srpskog premijera Đinđića. Nedavno je u Hrvatskoj uhićen pripadnik zemunskog klana Josip Golomejić, a njegovo uhićenje zbog dilanja narkotika odvilo se u Zadru, međutim, ono što prema pisanju portala Blic.rs potvrđuje da kriminal ne poznaje granice jest činjenica da su hrvatsko državljanstvo, ali i hrvatske putovnice omiljeni asortiman srpskih kriminalaca.

Podsjetimo, kao što je i naš portal pisao Golomejić je zatvorsku kaznu u Srbiji služio radi ubojstva policajca, a po izlasku iz zatvora skrasio se u Hrvatskoj, zahvaljujući bivšim suradnicima iz zemunskog klana, no napominju kako nisu samo ‘zemunci’ ti koji su zahvaljujući hrvatskim putovnicama, ponekad čak i krivotvorenim prakticirali putovanje kako po Europi, tako i po svijetu. Unazad 20-ak godina, Hrvatskom je tako procirkulirao čitav niz srbijanskih kriminalaca, a popis koji su objavili u spomenutom mediju u najmanju je ruku zastrašujući. Da se srpski mafijaši bez problema šetaju Hrvatskom potvrđuje i niz drugih slučajeva.

Jedan od slučajeva toga tipa onaj je iz travnja 2003.godine, kada je hrvatska policija potvrdila da se Milorad Ulemek. Legija koristio falsificiranom putovnicom izdanom na ime Vlado Vukmanović, a kako se kasnije saznalo riječ je o dokumentu koji je izdan u hrvatskom konzulatu u Mostaru, instituciji koja se našla u velikoj aferi kada se saznalo da je njegova isprava tek jedna u nizu krivotvorenih.

I Sretko Kalinić Zver u Zagrebu je preuzeo hrvatske dokumente, a to se pak odvilo 2006.godine. Putovnica je izdana na ime Dragan Cestar. Kalinić je posjedovao i putovnicu na kojoj je stajalo ime Milivoj Mandić, a podsjetimo riječ je o Zemuncu kojega je Hrvatska 2010.godine predala u ruke srpskog pravosuđa gdje robija zbog sudjelovanja u likvidaciji premijera Zorana Đinđića.

Hrvatsku je putovnicu rabio i Luka Bojović na ime Marijana Barišića, Hrvata nestalog 2008.godine u Bleiburgu.jedan od onih koji su se koristili ovim blagodatima je i Darko Šarić, ali i Veselin Vesko Vukotić najmisterioznija ličnost srpskog podzemlja 90-ih.

Doduše, valja reći kako i hrvatski kriminalci djeluju kako u zemlji, tako i u regiji, ali i europskim zemljama. Za kriminal granica ne postoji, a Hrvatska je uz domaće bande premrežena i mafijašima iz inozemstva, koji najčešće dolaze iz zemalja u okruženju.