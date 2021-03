ZAGREPČANKA PRONAŠLA BEBU U KUĆI: ‘Tako mali, samo u plahti, u mraku, već je bio poplavio’

Autor: Dnevno

U petak navečer, 17-godišnjakinja iz Zagreba bila je vani, kao i ostatak njene šesteročlane obitelji no već oko 21 htjela je poći kući, a njena obitelj nagovorila ju je neka još malo ostane, jer su slavili očev rođendan.

Djevojka je htjela poći kući oko 21 sat, no na kraju je krenula nakon 23sata. “Nešto me vuklo doma i nakon 23 sata više nisam mogla izdržati. Kući sam stigla oko 23.30”, otkrila je za 24sata djevojka.

Kad je stigla do kuće vidjela je upaljeno svjetlo, što joj je bilo čudno jer je znala da nikoga nema doma. Dok je prolazila hodnikom do sobe kako bi ugasila svjetlo, začula je dječji plač

“Čim sam začula plač bebe, koji me iznenadio, tražila sam od kuda dolazi. U hodniku, gdje nemamo svjetla, bila su kolica moje najmlađe seke. Upravo u njima netko je ostavio bebu koja je bila hladna i već je poplavila. Brzo sam uzela sekinu rozu dekicu i zamotala ga. Bio je dečko samo zamotan u plahtu i tako ostavljen”, ispričala je djevojka. Pohitala je na gornji kat kuće, gdje inače žive i imaju grijanje, te nazvala majku. Cijela obitelj je odmah stigla doma.

Ubrzo je došla i Hitna pomoć te policija, a bebica je prevezena u bolnicu.









“Pomisao da je bio tako mali sam, u plahti, u mraku, odmah mi tjera suze na oči. Ma strašno”, kazala je potpuno potresena djevojčina majka.

“Rekla bih da nema ni mjesec dana, odnosno da ima oko dva tjedna”, ispričala je majka, te dodala kako su primijetili neobičan detalj – peć preko koje imaju centralno grijanje bila otvorena.

“Nije nitko zapalio vatru, ali čini se da je možda netko planirao ugrijati možda sebe i bebu”.









Obitelj je donji dio kuće koji nema grijanje, te se trenutno uređuje, na nekoliko dana ustupila jednom muškarcu, no ne znaju može li ga se povezati s ostavljenom bebom.

Ova obitelj otkrila je i kako bi bila spremna brinuti se o malenom, no procedura je ipak nešto drugačija.

Naime, dječačić se trenutno nalazi KBC Zagreb i ono što je najvažnije odličnog je zdravlja. No, nakon bolnice biti će premješten u dom za nezbrinutu djecu, a što će biti uskoro s obzirom na zdravstveno stanje.

Kako je dalje za 24sata pojasnila kaznena sutkinja Lana Peto Kujundžić, potom se treba utvrditi pod kojim okolnostima je dijete napušteno, što je s roditeljima, je li možda dijete povjereno trećoj osobi .









Nakon toga Centar za socijalnu skrb treba naći bebi adekvatan smještaj. Inače je najbolje kad se djeca mogu smjestiti u udomiteljsku obitelj, no teško da se to može riješiti unutar 24 do 48 sati. Zbog toga će bebu prvo najvjerojatnije smjestiti u dječji dom u Nazorovoj”, pojasnila je te dodala kako je za sve daljnje odluke odgovoran Obiteljski sud.