VIŠESTRUKI PREKRŠITELJ: Opijao se, tukao ženu pa covid pozitivan uporno kršio mjeru samoizolacije

Autor: M.V.

U čak nekoliko navrata, vinkovačka policija postupala je nad 47-godišnjakom kojem je prilikom prelaska graničnog prijelaza Tovarnik, određena mjera samoizolacije, a koji je u konačnici par dana kasnije, kada je policija na njegovu adresu došla po dojavi o obiteljskom nasilju, brzim antigenskim testom u OŽB Vinkovci bio i covid pozitivan.

Ipak, nekoliko dana kasnije, 1. ožujka, policija zaprima dojavu vlasnice ugostiteljskog objekta koja javlja da je on došao u isti iako je covid pozitivan. Do dolaska policije vratio se na adresu prebivališta, no na istoj ga službenici opet ne zatiču idućeg dana.

Pronašli su ga ispred terase ugostiteljskog objekta u ulici Ante Starčevića u Vinkovcima u visokom stupnju alkoholiziranosti. “Policijski službenici su ga, uz korištenje odgovarajuće zaštitne opreme, prevezli u OŽB Vinkovci radi pružanja liječničke pomoći”, navodi PU vukovarsko-srijemska u svom priopćenju.

“S obzirom da je postojala bojazan kako će 47-godišnjak nastaviti s kršenjem izrečene mjere samoizolacije, na prijedlog policije, Državni inspektorat je rješenjem 47-godišnjaku odredio posebnu mjeru – smještanje u karantenu u vremenu od 3. do 10. ožujka”, dodaju potom.

Izlaskom iz karantene, nad muškarcem je provedeno kriminalističko istraživanje te su podignute dvije kaznene prijave. Jedna se odnosi na Širenje i prenošenje zarazne bolesti te kazneno djelo Tjelesna ozljeda. On je naime, lakše ozlijedio 48-godišnjakinju onog dana kada je policija dobila dojavu o obiteljskom nasilju.