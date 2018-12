(VIDEO) NE MOŽE IM NIKO NIŠTA! Pijani policajci izazvali masovnu tučnjavu na koncertu MITRA MIRIĆA!

Autor: S.V.

Zbog masovne tučnjave koja se dogodila u bjelovarskom noćnom klubu ”Tilt” u subotnjim noćnim satima, naprasno je prekinut koncert srpskog pop–folk pjevača Mitra Mirića koji je ondje nastupao.

Prema informacija kojima raspolaže Regionalni portal Bjelovar.live, u tučnjavi su sudjelovali gotovo svi gosti kluba među kojima su se našli i policijski službenici u civilu što im je i službeno potvrđeno iz PU bjelovarsko–bilogorske.

Policija blokirala ulicu, letjele su šake, čaše, pepeljare

Regionalni portal Bjelovar.live u posjedu je kratke video snimke iz te večeri. Snimka je navodno nastala netom nakon što su brojna policijska vozila blokirala dio ulice ispred noćnog kluba u koji su prvi uletili pripadnici Interventne jedinice.

Prema određenim informacijama, Bjelovar već dugo nije imao prilike vidjeti tučnjavu takvih razmjera poput one koja se u sitnim noćnim satima u subotu dogodila u spomenutom noćnom klubu. U tučnjavi su sudjelovali deseci osoba, a na sve strane letjele su šake, boce, čaše, pepeljare. Na kraju je sva sreća da nitko nije teže ozlijeđen.

Policija: U događaju su sudjelovali i policijski službenici ove PU

“U subotu 08.12.2018. godine oko 03,00 sati, u jednom ugostiteljskom objektu na Trgu hrvatskih branitelja u Bjelovaru došlo je do remećenja javnog reda i mira od strane više osoba, a u kojem događaju su sudjelovali i policijski službenici ove PU, koji su bili izvan službe i u građanskom odijelu. U navedenom događaju dvije osobe su lakše ozlijeđene”, stoji u odgovoru spomenute PU.

Također, iz policije su naveli kako još uvijek provode kriminalističku istragu zbog velikog broja osoba koje su se u vrijeme incidenta nalazile u noćnom klubu.

“Još uvijek je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi cjelokupno činjenično stanje, nakon čega slijede adekvatna pismena, odnosno adekvatni postupci protiv svih aktera ovog događaja”, naveli su iz policije.

Ded: Svojim provociranjem i agresivnim ponašanjem su izazvali tuču

Vilijam Ded, voditelj noćnog kluba ”Tilt” kaže kako je neugodno iznenađen cijelim događajem te kako je zbog agresivnih pojedinaca klubu srozan ugleda i nanesena značajna šteta.

“Klub ”Tilt” posluje više od dvije godine bez ikakvih problema. Posjećuju ga ljudi od 18 do 50 godina i trudimo se da to bude sigurno mjesto gdje se ljudi mogu bezbrižno zabaviti. Tako je i bilo do petka, 7. prosinca 2018. godine, kada se u klubu održavao koncert i kada su privatno, kao gosti pod utjecajem alkohola, klub posjetili pripadnici policije, njih 10–ak od kojih su trojica L.M., I.G., i još jedan kojem ne znam ime, svojim provociranjem i agresivnim ponašanjem izazvali tuču u kojoj su sudjelovali njih troje i drugi gosti, a slučajno je ozlijeđen i jedan policajac koji je sa mnom pokušao smiriti gomilu. Uspjeli smo istjerati sve sudionike van. Sve je to izgledalo strašno, a najružnija scena bila je kada je L.M. ispred kluba djevojku od 20–ak godina primio za glavu i bacio je na pločnik. Nadam se da je djevojka dobro i da nema posljedica zbog udarca glavom.

”Ne znam što očekivati nakon prijetnji koje su mi upućene”

Pozvana je policija koja je brzo došla. I.G. mi je pred policijom i gostima ispred kluba prijetio. Nakon toga su L.M. i I.G. otišli s mjesta događaja, a ostali su pripadnici policije. U subotu sam pozvan na razgovor u policiju gdje sam dao izjavu zbog ovog incidenta. Nanesena je materijalna šteta klubu, ali najgore od svega je što je narušen ugled kluba i bjelovarske policije. Ne znam što očekivati nakon prijetnji koje su mi upućene. Učinit ću sve što je u mojoj moći da se u klubu gosti i dalje osjećaju sigurno, a vjerujem da će policija odraditi svoj posao i spriječiti da se ovako nešto ponovi. Kao voditelj kluba ispričavam se svima koji su prisustvovali događaju. Uništen je koncert jer su svi gosti izašli van oko 3.20 sati, a klub radi do pet sati, a time je učinjena i šteta prometu kluba–kazao je Vilijam Ded, voditelj bjelovarskog kluba ”Tilt”.