(VIDEO) INTERNETOM KRUŽI SNIMKA OBRAČUNA TORCIDE I POLICIJE: ‘Da ovi k**vin sin tuče ovako čovika, pa di to ima’

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Zastašujući prizori i vijesti dolaze s odmorišta Desinec na autocesti A1, gdje je nešto iz 21.30 sati je došlo do velikog sukoba između policije i navijača Hajduka.

Nervoza je počela još u Zagrebu, kada Torcidi nisu dopustili unošenje svih navijačkih rekvizita na maksimirski stadion (sporni su bili veliki transparenti, a kad su saznali da ih ne mogu unijeti navijači su odbili ući na tribinu), a do kulminacije došlo upravo na autocesti.

Kako policija tvrdi, Torcidaši su samoinicijativno stali kod Desinca i blokirali sve trake autoceste u smjeru Karlovca. “Potom je, oglušivši se na njihova upozorenja i naredbe, nekoliko stotina njih napalo tjelesnom snagom i predmetima pogodnim za nanošenje ozljeda, policijske službenike iz više policijskih uprava koji su ih pratili”, naglasili su.





“Policijski su službenici radi odbijanja napada na sebe prema više osoba uporabili sredstva prisile, uključujući i vatreno oružje, nakon čega je praćena kolona ponovno stavljena pod nadzor. U tijeku je identifikacija i privođenje osumnjičenika za kaznena djela i prekršaje.

Dvoje ranjenih

Do sada je utvrđeno da je došlo do ranjavanja, najvjerojatnije od vatrenog oružja, dvije osobe koje su neposredno sudjelovale u napadu na policijske službenike te je ozlijeđeno 10-tak policijskih službenika. Svi ozlijeđeni su izvan životne opasnosti”, piše MUP.

Navijači, dakako, imaju malo drukčiji pogled na priču, a najviše pažnje je izazvalo je video koji kruži na društvenim mrežama na kojem se vidi kako pripadnik MUP-a udara navijača koji se pokušava vratiti u automobil.ž

Dakako, treba napomenuti da je nemamo kontekst videa i ono što je prethodilo ovakvoj reakciji policajca. Upozoravamo da video može biti uznemirujućeg sadržaja.

No, reakcija simpatizera Hajduka su neumoljive. “Inače hrvatska policija je leglo maloumnih, zatucanih kompleksaša”, “Nema većih huligana od naše specijalne policije”, “Da ovi kurvin sin tuče ovako čovika, pa di to ima”, “Prazna duša, srce ispunjeno mržnjom i ljubomorom. Budućnost izdana za šaku novčića. To je život ljudskog šljama”, “Nije prvi put, a ni zadnji, samo su neki od komenatara na ovaj video.