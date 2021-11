USRED ZAGREBA UMALO GA ZDROBIO ŠLEPER! ‘Čuo sam struganje, a onda ugledao grdosiju koja me želi izgurati s ceste’

Autor: D.D.

Filip (43) je to poslijepodne s posla išao kući, a onda doživio šok. Na prometnici kojom svaki dan putuje na posao i s posla umalo je poginuo.

“Vozio sam se svojom trakom Selskom ulicom prema Jadranskom mostu. Kraj studentskog centra s lijeve strane mi je bio šleper. Već sam ga gotovo prošao kada sam najednom čuo struganje po stražnjim lijevim vratima, a nakon toga se automobil zatresao. Sve što sam uspio je potrubiti i dati se desno da me ne prignječi, na što se kamion zaustavio”, ispričao nam je.

U tom trenutku bio je u stanju šoka jer su mu se probudila trauma iz djetinjstva kada je doživio prometnu nesreću dok je bio na putu s roditeljima u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

“Automobil je tada izletio sa sporedne ceste i zabio se u moja vrata. Završio sam u bolnici na šivanju glave jer sam vjerojatno od udarca glavom razbio bočno staklo. Čitava glava mi je bila zamotana, a bili smo odbačeni 20-ak metara od ceste u neko polje. Od šoka nisam mogao hodati pa su me roditlji nosili do ceste, zaustavili prvo vozilo i prevezli u bolnicu odakle su me hitnom prebacili u drugu bolnicu na kirurgiju”, priča nam Filip.

Ipak, u ovoj nesreći koja mu se dogodila u Zagrebu nije bio ozlijeđen. Nastala je samo materijalna šteta na automobilu. Nakon sudara, vozač šlepera se zaustavio i ponudio mu pomoć te je odrađena procedura kako bi Filip štetu mogao naknaditi iz sredstava osiguranja.