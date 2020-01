Uskok pokrenuo istragu protiv načelnika koji su pokušali zataškati slučaj Josipa Ćelića

Autor: Dnevno

Uskok je donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice bivših šefova zadarske policije koje se tereti da su pokušajem zataškavanja prebrzih vožnji tadašnjeg zamjenika glavnog ravnatelja policije Josipa Ćelića i bivšeg načelnika PU krapinsko-zagorske Darka Cara zlouborabili svoj položaj i ovlasti. Š

“Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 9. ožujka do 8. srpnja 2019., u Zadru, kao načelnik Postaje prometne policije Zadar, nakon što su dvojica policijskih službenika te policijske postaje, koristeći se službenim vozilom tzv. presretačem, u počinjenju prometnog prekršaja 9. ožujka 2019. zatekli te snimili i zaustavili vozilo načelnika Policijske uprave krapinsko-zagorske, a potom 12. ožujka 2019. i zamjenika glavnog ravnatelja policije, od tih policijskih službenika zatražio i preuzeo zapisnike o izmjerenoj brzini kretanja vozila s pripadajućim izvješćima o počinjenim prekršajima. Potom je, u namjeri sprječavanja pokretanja prekršajnih postupka, preuzetu dokumentaciju zadržao kod sebe te kao rukovoditelj Postaje prometne policije Zadar i ovlaštena osoba policije kao ovlaštenog tužitelja u prekršajnom postupku nije poduzeo niti jednu daljnju zakonom propisanu radnju radi procesuiranja počinjenih prometnih prekršaja. Dokumentaciju nije dostavio niti službenicima referade za prekršaje Postaje prometne policije radi procesuiranja počinitelja tih prometnih prekršaja sve do 8. srpnja 2019. kada je prestao obnašati dužnost načelnika Postaje prometne policije Zadar, već je prilikom primopredaje dužnosti dokumentaciju predao II. okr., novoimenovanom načelniku Postaje prometne policije Zadar.

Također se osnovano sumnja da je II. okr., u razdoblju od 8. srpnja do 24. listopada 2019., u Zadru, kao načelnik Postaje prometne policije Zadar, postupajući u daljnjoj namjeri sprječavanja pokretanja prekršajnih postupaka i procesuiranja prometnih prekršaja u počinjenju kojih su zatečeni načelnik PU krapinsko-zagorske i zamjenik glavnog ravnatelja policije, preuzetu dokumentaciju zadržao kod sebe. Niti on nije poduzeo zakonom propisane radnje radi procesuiranja navedenih prometnih prekršaja. Jednako tako niti on dokumentaciju nije dostavio službenicima referade za prekršaje Postaje prometne policije radi daljnjeg postupanja sve do 23. listopada 2019. kada je, potaknut zaprimljenim upitima medija u vezi neprocesuiranja tih prometnih prekršaja, dokumentaciju žurno dostavio službenici referade radi pokretanja prekršajnih postupaka. Istoga dana je službenica referade sačinila prekršajne naloge za te prekršaje koje je zatim II. okr. potpisao kao načelnik Postaje prometne policije Zadar i ovlaštena osoba ovlaštenog tužitelja, a dan kasnije su otpremljeni iz Postaje prometne policije Zadar”, stoji u priopćenju Uskoka.

Zanimljivo, Uskok je donio rješenje u trenutku kad je Ćelića prekršajni sud u Zadru pravomoćno oslobodio zbog vožnje brzinom trostruko većom od dopuštene u naseljenom mjestu. Kao razlog ovakve presude navodi se kako je u to vrijeme bio na službenoj dužnosti.

Podsjetimo, RTL je ekskluzivno objavio snimku presretača iz mjesta Briševo kod Zadra iz koje je bilo vidljivo da je ograničenje 50 kilometara na sat, a automobil je vozio više od 160. Za volanom je bio Josip Ćelić, zamjenik glavnog ravnatelja policije. Presretač ga je zaustavio i evidentirao.