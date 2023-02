UPALI MU U KUĆU U RANO JUTRO! Uhićen načelnik Tonči, policija pretresa sve: Poznat je po nestašluku u bordelu

Autor: I.G.

U velikoj akciji policije u srijedu je uhićen načelnik Murtera Toni Turčinov.

U tijeku su pretrage kuća, stanova i poslovnih prostora. Osumnjičenici će biti dovedeni na ispitivanje kada to bude obavljeno.

Uhićen je Toni Turčinov, načelnik Murtera. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, traje pretraga njegove kuće. Informaciju nam je potvrdio njegov odvjetnik Fran Olujić. @DNEVNIKhr @novahr

— Josipa Krajinović (@JosipaNovaTV) February 15, 2023

Neslužbeno se doznaje da se sumnja na gospodarske malverzacije povezane s trošenjem općinskog novca.

Trošio novac od općine na prostitutke

Podsjetimo, Turčinov je svojevremeno već bio na meti istražitelja zbog nenamjenskog korištenja službene kartice. Među ostalim, da je bordel u Austriji plaćao službenom karticom.

Za njegovo se trošenje proračunskog novca u klagenfurtskom bordelu La Cocotte doznalo u srpnju 2022. godine. Turčinov je jedne vrele noći sredinom travnja 2019. godine u klagenfurtskom klubu La Cocotte triput upotrijebio općinsku karticu i potrošio 1560 eura proračunskog novca.

Nakon što je ta informacija objavljena, oglasio se priopćenjem u kojem, između ostalog, tvrdi:









“Kako sam ranije objasnio, u kasnim noćnim satima došlo je do pogreške, odnosno omaške u plaćanju s obzirom na to da je moja osobna kartica i kartica Općine izdana od iste banke i da sam omaškom upotrijebio karticu Općine, umjesto svoje kartice. Zbog navedene pogreške se ispričavam svojim sumještanima i ukazujem na činjenicu da za Općinu Murter-Kornati nije nastala nikakva materijalna šteta, s obzirom na to da sam trošak smještaja platio svojom osobnom karticom, a iznos je gotovo identičan iznosu potrošenom u navedenom noćnom klubu”.

Turčinov se ispričao radi svoje “omaške” i povukao s mjesta županijskog skupštinara, no načelničku fotelju nije napustio.

Toni Turčinov po struci je inženjer agronomije, a prije nego što je postao načelnik, bio je voditelj hortikulture, Komunalnog poduzeća Murtela iz Murtera. Prije toga je radio u Vrtnom centru Zagreb. Prema podacima iz imovinske kartice, načelnička plaća mu je 9936 kuna neto, odnosno 13.226 bruto. Osim toga, Turčinov je vlasnik OPG-a koji se bavi proizvodnjom krema i sapuna od prirodnih sastojaka, ali i raznih suvenira.